くるまにポピーから家庭用ルームフレグランス「ポピーリードディフューザーシリーズ」を発売！

株式会社ダイヤケミカルポピーリードディフューザー、ポピーフレグランスタグ、詰め替えリフィル

株式会社ダイヤケミカル（代表取締役：渡辺健文）は家庭用ルームフレグランス「ポピーリードディフューザー」「ポピーフレグランスタグ」を2026年3月に発売しました。

本商品は、自動車用芳香剤メーカーとして長年培ってきた技術を活かし、近年のライフスタイルや嗜好の変化に合わせて開発した家庭用フレグランスです。

トレンドを取り入れた香りをラインアップし、日常の空間を心地よく演出します。

また、シンプルでインテリアになじみやすいデザインと、使用シーンに応じて選べるアイテム展開により、リビングや玄関、クローゼットなどさまざまな場所でご使用いただけます。

これまで車内空間で多くのお客様に支持されてきた当社の技術を、家庭内でも気軽にお楽しみいただける商品となっています。

なお、本商品はダイヤケミカル公式通販サイト限定（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）での販売となります。

シリーズについて

ポピーリードディフューザーポピーリードディフューザー

大容量430ml入りで約6ヶ月間香りが持続する設計となっており、長く香りをお楽しみいただけます。さらに、オリジナルのPVC製コースターが付属しています。

また、詰め替え用リフィルもご用意しており、お気に入りの香りを継続してお使いいただけます。

ポピーフラングタグポピーフレグランスタグ

紙製の手軽な芳香アイテムで、クローゼットや玄関などお好みの場所に吊り下げて使用できるハンガータイプのフレグランスです。お好きな場所で気軽に香りをお楽しみいただけます。

詰め替え

ポピーリードディフューザーつめかえ

ポピーリードディフューザー専用の詰め替え用リフィルです。本体ボトルに詰め替えて使用することで、お気に入りの香りを継続してお楽しみいただけます。

簡単に詰め替えができ、手軽に香りをリフレッシュできるほか、交換用のリードスティックもご用意しており、常に快適な香り立ちを保つことが可能です。

本体を繰り返し使用できるため、経済的であるとともに、廃棄物の削減にも配慮した仕様となっています。

香りのバリエーション

製品情報

ホワイトムスクシエルホワイトティーアリアセレニティサボンブラックアンバー

製品名 : ポピーリードディフューザー

香り : ホワイトムスクシエル/ホワイトティーアリア/セレニティサボン/ブラックアンバー

価格 : \3000（税抜）

発売日 : 2026年3月

ルート : くるまにポピー公式通販（楽天、アマゾン、ヤフー）

内容量 : 430ml

製品名 : ポピーフレグランスタグ

香り : ホワイトムスクシエル/ホワイトティーアリア/セレニティサボン/ブラックアンバー

価格 : \1200（税抜）

発売日 : 2026年3月

ルート : くるまにポピー公式通販（楽天、アマゾン、ヤフー）

内容量 : 7g

【株式会社ダイヤケミカルについて】

株式会社ダイヤケミカルは、1962年創業の自動車用芳香剤を中心とした製品を手がける老舗メーカーです。「くるまにポピー」のキャッチコピーで親しまれているロングセラー商品「グレイスメイトポピー」をはじめ、さまざまな商品を展開しています。

長年培ってきた技術を活かし、車内をより快適で心地よい空間にする製品をお届けしています。

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/diachemical/12110/楽天市場で購入アマゾンで購入 :https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9D%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%EF%BC%88POPPY-DIFFUSER%EF%BC%89%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%A8%E3%83%AB%EF%BC%88WHITE-CIEL%EF%BC%89%E9%95%B7%E6%8C%81%E3%81%A1%EF%BC%96%E3%83%B6%E6%9C%88-%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BB%98%E3%81%8D-%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B0GR534YLH/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=11X70Z45OXRXB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.oAygj_ojB_iWJFWxeDsExE09S-4cqr-Fq_jEiaa8x7Kps_hUa-qUusw01WB5i4THR7iW9Oj0i7DQxRMER4b73c7BelHiCPmjLb5rx2c0WEeLIJJCNviQDLJF6ZOjxthPmxEuq_GALHvPieGr8z3wiYGHZdAVWUwzhNjflgSz1NAaPb2CvtHsBDnoDF3b4dx5gDITZT_kUI4weJ71uMDyIOHqH9W_ZuN8B-bqw0D0vC0232xQElGXTCwmdXdxulT4ZGs4pVzQInPCTPzzE_x6tTcySZnQV20etxpQ6Vh7rk8.v_sKwYxrWSmw7XfDjocb8Fug6vXr7EVpCOyCl9fw6G0&dib_tag=se&keywords=%E3%83%9D%E3%83%94%E3%83%BC+%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC&qid=1775609726&sprefix=%E3%83%9D%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%2Caps%2C174&sr=8-6アマゾンで購入