新鋭アーティストの発表機会を創出。アートを“着る”Tシャツブランド「VOICE GATHERING」

株式会社パルファン

アパレル製品の企画・製造を行う株式会社パルファン（本社：大阪）は、新鋭アーティストと共に成長するTシャツブランド「VOICE GATHERING（ボイスギャザリング）」を始動いたします。

本ブランドでは、アーティストの原画作品を落とし込んだTシャツを展開。「アートをより身近に、自由に楽しむ」というコンセプトのもと、日常生活の中でアートを纏う新しい体験を提供します。

■背景 アートはまだ“遠い存在”である。

日本では、新鋭アーティストが自身の作品を発表し、評価を得る場がまだ十分に整っていません。

一方で、一般消費者にとってもアートは「ギャラリーに足を運ぶもの」「購入ハードルが高いもの」として認識されており、日常からは距離のある存在となっています。

私たちは、この距離を縮める新しい方法として、「ファッション」という日常的な手段に着目しました。

■コンセプト Tシャツという“日常のキャンバス”

VOICE GATHERINGは、誰もが日常的に着用するTシャツを“キャンバス”と捉え、アートと人をつなぐ新しいプラットフォームを目指します。音楽を聴くように、アートを纏う。

それが私たちの提案する、新しいライフスタイルです。

■プロダクト特徴

・アートの為に考えたこだわりの「アート専用Tシャツ」

⒈「白」へのこだわり

アートを際立たせる「白」にこだわりました。表面をポリエステル、裏面がコットンになるように編立ています。ポリエステルでクリアな白と白の持続性を、コットンで肌触りと吸湿性を出し、色と着心地を両立させています。

⒉高い再現性を目指したプリント手法

アートをよりきれいに鮮明にするためにDTF (Direct To Film)を採用。生地に直接プリントするDTG(Direct To Garment) より、繊維の影響が出にくく微細な再現が可能となります。また、少しでも長くアートを楽しんで頂けるよう洗濯耐性にも優れた仕様です。

⒊パターンメイク

「ファッション」と「着用感」、「持続性」の観点からパターンメイクをしています。プリントT-SHIRT として、着用しやすく、ややゆったりで自然なシルエット、着心地を考えたショルダーラインで長く、楽に、おしゃれに着られるT-Shirt です。

⒋サイドシームの無い丸胴生地の使用

筒状の生地を使用することで、胴回り部分にサイドの縫い目の無いT-SHIRT となります。肌へのストレスを軽減し、裏面コットンの柔らかさをより際立たせます。更に生産上でも生地の切れ端削減に配慮した設計となっています。

手島領/Boys, don’t cry相川出后/tsunagu金森まさき/Anarchy in the J.K.Kenny RK / The first sunrise

アート専用Tシャツのこだわり(https://vgtshirt.fashionstore.jp/p/00008)

商品一覧へ(https://vgtshirt.fashionstore.jp/items/all)

■アーティストと共に成長するBRAND設計

現状参加アーティストは約40名。今後も参加アーティストが増える見込みとなっております。今後も継続的に参加アーティストを募り、より多くのアートを発信していきます。

VOICE GATHERINGの発信だけではなく、アーティストと連携し、積極的に情報発信にもご協力頂き、相互でブランド拡大をはかり、継続的に新しいアーティストと協業し、新しい作品を展開しております。コンテンツが蓄積され、ブランドとして成長することで、アーティスト、アートの発信力のサポートになると考えています。

・売上の一部（契約に基づくロイヤリティ）をアーティストへ還元

・継続的なコラボレーション機会の提供

・新たな発表の場の創出

購入という行為が、アーティスト支援につながる仕組みになるよう努めて参ります。

アーティスト一覧(https://vgtshirt.fashionstore.jp/p/00011)

■オンラインショップについて

Ｔシャツを媒体として、アートとアーティストを深く知っていただくことを心掛けています。アートを知ってもらうことで、共感が生まれ、Ｔシャツにも価値が生まれると思っています。

・アートコンセプト紹介

・アーティスト紹介

・アーティストQ＆A 等

多数のコンテンツがありますので、是非ご覧ください。

VOICE GATHERINGオンラインショップ(https://vgtshirt.fashionstore.jp/)

■POPUP展開について

本ブランドは、アート展示とTシャツ販売を融合したPOPUP STOREの展開を模索しています。

・原画とTシャツを同時に体験

・来場者自身が“選ぶ”アート体験

・ギャラリーのような空間設計

「購入」ではなく「体験」としてのアートを提供します。

また、アーティストにとっても普段とは違う、作品の発表の場を創出していきます。

是非、今後の展開にご期待ください。

■ブランドメッセージ

※POPUP展開イメージ

アートをより身近に、自由に。

VOICE GATHERINGは、アートと人をつなぎ、アーティストと共に成長するブランドとして、新しい価値を創出していきます。

■商品概要

・商品名：アートプリントTシャツ 半袖、長袖

・価格：\6,490～\8,690（税込）

・サイズ展開：半袖 XS/S / M / L / XL/XXL 長袖S / M / L / XL

・素材：コットン55%(肌面） ポリエステル45%（表面）

・MADE IN JAPAN

■会社概要

会社名：株式会社パルファン

本社住所：大阪府箕面市船場東１丁目９番25号

URL：https://www.parfun.co.jp/(https://www.parfun.co.jp/)

事業内容：アパレル製品の企画・製造・販売

担当部署：VOICE GATHERING事業部

所在地：東京都豊島区東池袋４丁目２３番１５号 第２キンズメンビル

問い合わせ先：info-retail@parfun.co.jp

URL：https://vgtshirt.fashionstore.jp/(https://vgtshirt.fashionstore.jp/)