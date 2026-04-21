新鋭アーティストの発表機会を創出。アートを“着る”Tシャツブランド「VOICE GATHERING」

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株式会社パルファン


アパレル製品の企画・製造を行う株式会社パルファン（本社：大阪）は、新鋭アーティストと共に成長するTシャツブランド「VOICE GATHERING（ボイスギャザリング）」を始動いたします。


本ブランドでは、アーティストの原画作品を落とし込んだTシャツを展開。「アートをより身近に、自由に楽しむ」というコンセプトのもと、日常生活の中でアートを纏う新しい体験を提供します。


■背景　アートはまだ“遠い存在”である。

日本では、新鋭アーティストが自身の作品を発表し、評価を得る場がまだ十分に整っていません。


一方で、一般消費者にとってもアートは「ギャラリーに足を運ぶもの」「購入ハードルが高いもの」として認識されており、日常からは距離のある存在となっています。


私たちは、この距離を縮める新しい方法として、「ファッション」という日常的な手段に着目しました。


■コンセプト　Tシャツという“日常のキャンバス”

VOICE GATHERINGは、誰もが日常的に着用するTシャツを“キャンバス”と捉え、アートと人をつなぐ新しいプラットフォームを目指します。音楽を聴くように、アートを纏う。


それが私たちの提案する、新しいライフスタイルです。




■プロダクト特徴

・アートの為に考えたこだわりの「アート専用Tシャツ」

⒈「白」へのこだわり


アートを際立たせる「白」にこだわりました。表面をポリエステル、裏面がコットンになるように編立ています。ポリエステルでクリアな白と白の持続性を、コットンで肌触りと吸湿性を出し、色と着心地を両立させています。


⒉高い再現性を目指したプリント手法


アートをよりきれいに鮮明にするためにDTF (Direct To Film)を採用。生地に直接プリントするDTG(Direct To Garment) より、繊維の影響が出にくく微細な再現が可能となります。また、少しでも長くアートを楽しんで頂けるよう洗濯耐性にも優れた仕様です。


⒊パターンメイク


「ファッション」と「着用感」、「持続性」の観点からパターンメイクをしています。プリントT-SHIRT として、着用しやすく、ややゆったりで自然なシルエット、着心地を考えたショルダーラインで長く、楽に、おしゃれに着られるT-Shirt です。


⒋サイドシームの無い丸胴生地の使用


筒状の生地を使用することで、胴回り部分にサイドの縫い目の無いT-SHIRT となります。肌へのストレスを軽減し、裏面コットンの柔らかさをより際立たせます。更に生産上でも生地の切れ端削減に配慮した設計となっています。



手島領/Boys, don’t cry

相川出后/tsunagu

金森まさき/Anarchy in the J.K.

Kenny RK / The first sunrise

アート専用Tシャツのこだわり(https://vgtshirt.fashionstore.jp/p/00008)


商品一覧へ(https://vgtshirt.fashionstore.jp/items/all)


■アーティストと共に成長するBRAND設計

現状参加アーティストは約40名。今後も参加アーティストが増える見込みとなっております。今後も継続的に参加アーティストを募り、より多くのアートを発信していきます。


VOICE GATHERINGの発信だけではなく、アーティストと連携し、積極的に情報発信にもご協力頂き、相互でブランド拡大をはかり、継続的に新しいアーティストと協業し、新しい作品を展開しております。コンテンツが蓄積され、ブランドとして成長することで、アーティスト、アートの発信力のサポートになると考えています。


・売上の一部（契約に基づくロイヤリティ）をアーティストへ還元


・継続的なコラボレーション機会の提供


・新たな発表の場の創出


購入という行為が、アーティスト支援につながる仕組みになるよう努めて参ります。




アーティスト一覧(https://vgtshirt.fashionstore.jp/p/00011)


■オンラインショップについて

Ｔシャツを媒体として、アートとアーティストを深く知っていただくことを心掛けています。アートを知ってもらうことで、共感が生まれ、Ｔシャツにも価値が生まれると思っています。


・アートコンセプト紹介


・アーティスト紹介


・アーティストQ＆A　等


多数のコンテンツがありますので、是非ご覧ください。



VOICE GATHERINGオンラインショップ(https://vgtshirt.fashionstore.jp/)


■POPUP展開について

本ブランドは、アート展示とTシャツ販売を融合したPOPUP STOREの展開を模索しています。


・原画とTシャツを同時に体験


・来場者自身が“選ぶ”アート体験


・ギャラリーのような空間設計


「購入」ではなく「体験」としてのアートを提供します。


また、アーティストにとっても普段とは違う、作品の発表の場を創出していきます。


是非、今後の展開にご期待ください。



※POPUP展開イメージ

■ブランドメッセージ

アートをより身近に、自由に。


VOICE GATHERINGは、アートと人をつなぎ、アーティストと共に成長するブランドとして、新しい価値を創出していきます。



■商品概要

・商品名：アートプリントTシャツ　半袖、長袖


・価格：\6,490～\8,690（税込）


・サイズ展開：半袖 XS/S / M / L / XL/XXL　長袖S / M / L / XL


・素材：コットン55%(肌面）　ポリエステル45%（表面）


・MADE IN JAPAN



■会社概要

会社名：株式会社パルファン


本社住所：大阪府箕面市船場東１丁目９番25号


URL：https://www.parfun.co.jp/(https://www.parfun.co.jp/)


事業内容：アパレル製品の企画・製造・販売


担当部署：VOICE GATHERING事業部


所在地：東京都豊島区東池袋４丁目２３番１５号　第２キンズメンビル


問い合わせ先：info-retail@parfun.co.jp


URL：https://vgtshirt.fashionstore.jp/(https://vgtshirt.fashionstore.jp/)