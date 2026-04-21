【2026年4月28日（火）グランドオープン】恵比寿に響く、五感の鼓動。礼華グループの新星、進化系ヌーベルシノワ『Li Hua（リーホァ）』誕生。

株式会社ジェーアンドシーフードサービス

株式会社ジェーアンドシーフードサービス（本社：東京都新宿区、代表取締役：横山藤雄）は、2026年4月28日（火）、東京・恵比寿南の新たなランドマーク「TIME ZONE テラスビル」2階に、ヌーベルシノワの先駆者・礼華グループの新ブランド『Li Hua（リーホァ）』をオープンいたします。

■ヌーベルシノワの先駆者：礼華 創業者 新山重治

新店舗『Li Hua（リーホァ）』は、日本におけるヌーベルシノワの先駆者として知られる新山重治が築き上げた「礼華」の伝統と精神を受け継ぎ、さらに進化させたブランドです。

【新山重治（Shigeji Niiyama）プロフィール】

16歳で料理の道に入り、都内の名門ホテル等で研鑽を積んだ後、1986年に日本にヌーベルシノワを広めた脇屋友詞氏のもとで「楼蘭」副料理長に就任。1991年に同店料理長、その後「筑紫樓」恵比寿本店料理長などを歴任しました。 2004年にオーナーシェフとして新宿御苑に「中国料理 礼華」をオープン。現在は「礼華 青鸞居（青山）」「礼華 四君子草（日比谷）」「新華（乃木坂）」の計4店舗を展開し、上海料理の伝統を礎に、日本の四季や西洋の技法を融合させた独創的なヌーベルシノワを提供し続けています。

■ ブランドコンセプト：新山重治からインスパイアされたブランドと料理

五感の鼓動が沸きたつ「艶やかさ」の追求。

店名の『Li Hua（リーホァ）』は、グループ名である「礼華」の中国語読みを冠したものです。 これまでのスタイリッシュでモダンなイメージをさらに進化させ、「五感すべてで味わう中華」をテーマに掲げました。

視覚 ： 潤いと気品を極めた、季節感が溢れる華麗な盛り付けやこだわりの食器。

聴覚 ： シズル感が躍動する、厨房や客席での心地良い響き。

嗅覚 ： ハーブやスパイス、鼻腔をくすぐる芳しい香り。

触覚 ： 指先で摘んで食す前菜など、繊細な唇から届く高いインプレッション。

味覚 ： 辛味・酸味・甘味・塩味・苦味・痺れを自在に操る、未体験な至高の幸福感。

礼華のスペシャリテである「フカヒレ」「北京ダック」や「上海蟹」といった高級食材の扱いはそのままに、新山の旬の食材の持ち味を活かすことや、日本の四季を料理に取り入れる自由な発想と遊び心にインスパイアされた新しい食体験を提案し、千変万化な中華料理の深遠の世界と今までにない驚きを提供します。

信頼の承継： 料理長には、礼華で18年にわたり研鑽を積んだ宮元脩太郎が就任。新山の料理観を最も深く理解する愛弟子が、師の想いを恵比寿の地で形にします。

■ 空間デザイン：全室異なるコンセプトのプライベート空間

約29坪の店内は、無垢材、アイアン、塗り壁といった自然素材を用い、緑と曲線の美しさが融合した「素材感＆モダン」な内装です。

全室個室 ： 2名様用から4名様用まで、全ての部屋が異なるコンセプトでデザインされており、来店するたびに新しい発見があります。

こだわりの照明 ： ゾーニングごとに計算された間接照明やテーブルスタンドが、お料理と会話を艶やかに照らし出します。

■ メニュー概要

【LUNCH】

❑平日ビジネスランチ（全3品）：1,500円（税込1,650円）※予約不可

- おまかせ前菜三種

- 本日の点心

- 3種から選べる麺飯類

*デザート＋500円（税込550円）

❑平日限定 ショートランチコース （全5品）：3,800円（税込4,180円）

- おまかせ前菜三種

- 本日の点心

- 肉料理 or 海鮮料理

- 3種から選べる麺飯類

- デザート

❑ランチコース 梅華（全7品）：5,000円（税込5,500円）

-前菜三種盛合せ

- 茨城県産美明豚の燻し叉焼

- 季節の点心

- 本日の肉料理

- 本日の海鮮料理

- 2種から選べる麺飯類

- デザート

*北京ダック＋2,000円（税込2,200円）

❑土日限定ランチ（全4品）：2,500円（税込2,750円）※予約不可

- おまかせ前菜三種

- 本日の点心

- 3種から選べる麺飯類

- デザート

[ランチタイムはサービス中国茶がつきます]

【DINNER】

❑ディナーコース「 櫻華」（全8品）： 9,000円（税込9,900円）

- ローヘイ～中華カルパッチョ

- 前菜三種盛合せ

- 茨城県産美明豚の燻し叉焼

- 季節の点心

- Li Hua式 北京ダック

- 海鮮料理

- 2種から選べる麺飯類

- デザートプレート

- 中国茶

❑ディナーコース 「菊華」（全8品）： 12,000円（税込13,200円）

- ローヘイ～中華カルパッチョ

- 前菜三種盛合せ

- 茨城県産美明豚の燻し叉焼

- 季節の点心

- フカヒレと鮑の煮込み

- 肉料理

- 2種から選べる麺飯類

- デザートプレート

- 中国茶

❑ディナーコース 「蘭華」（全9品）： 16,000円（税込17,600円）

- ローヘイ～中華カルパッチョ

- 前菜三種盛合せ

-茨城県産美明豚の燻し叉焼

- 季節の点心

- Li Hua式 北京ダック

- 特大フカヒレ姿煮込み

- 肉料理

- 2種から選べる麺飯類

- デザートプレート

- 中国茶

【DRINK】

❑ワイン

- グラス 1,200円（税込1,320円）～

- ボトル 6,800円（税込7,480円）～

❑紹興酒

- グラス 1,100円（税込1,210円）～

- ボトル 5,500円（税込6,050円）～

❑ビール

- ドラフト 900円（税込990円）

- 瓶 1,000円（税込1,100円）～

❑中国茶

- 800円（税込880円）～

【店舗概要】

❑店名 ： Li Hua（リーホァ）

❑所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南1-17-17 TIME ZONE テラスビル 2F

❑オープン日 ： 2026年4月28日（火）

❑営業時間 ：

- LUNCH：11:30～15:00（L.O. FOOD 14:00 / DRINK 14:30）

- DINNER：17:30～22:30（L.O. FOOD 20:30 / DRINK 22:00）

❑定休日 ： 月曜日（祝日の場合は翌日）

❑席数 ： 全26席（個室4室：2名×1、4名×3）

❑運営会社 ： 株式会社ジェーアンドシーフードサービス

Reservation :https://www.tablecheck.com/shops/li-hua/reserveご予約はコチラから承りますLi Hua instagram :https://www.instagram.com/raika_lihua?igsh=aWlnbzR3dG5lNW5t

＜会社概要＞

・会社名 ： 株式会社ジェーアンドシーフードサービス

・設立 ： 2005年12月2日

・所在地 ： 東京都新宿区新宿1-3-8

・代表取締役 ： 横山 藤雄

・電話番号 ： 03-5367-8355

・資本金 ： 1,000 万円

・売上高 ： 8億円（2025年度決算）

・従業員数 ： 70名 （社員40名 アルバイト・パート30名）

・事業内容 ： 飲食店経営・小売販売業・EC事業

・展開ブランド ：

中国料理 礼華

中国料理 礼華 青鸞居

中国料理 礼華 四君子草

新華

・店舗数 ： ４店舗（東京）

礼華 HP :https://www.rai-ka.com/