トータル車両管理ソリューション『Mobility＋』アルコールチェックサービス『アルキラーNEX』とのシステム連携を開始

セイコーソリューションズ株式会社

セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下 セイコーソリューションズ）が提供する法人向けトータル車両管理ソリューション『Mobility＋』は、株式会社パイ・アール（代表取締役：安田 將佑、本社：大阪府大阪市、以下 パイ・アール）が提供するクラウド型アルコールチェックサービス『アルキラーNEX』とのシステム連携を開始いたします。

『Mobility＋』のメイン機能であるアルコールインターロックは、アルコールチェック未実施の場合や、アルコールを検知した場合に、エンジンロックが解除されず運転することができない仕組みです。エンジン始動と連動することで、アルコールチェックの実施漏れや不正行為を未然に防ぎ、飲酒運転の防止を徹底します。

今回のシステム連携により、『アルキラーNEX』でのアルコールチェック結果をもとに、『Mobility＋』のアルコールインターロック機能を導入することが可能となります。『アルキラーNEX』を既に利用している企業は、これまでの運用を大きく変えずに、飲酒運転を徹底防止する体制をスムーズに整えることができます。

白ナンバー社用車を対象としたアルコールチェックシステム市場で、シェアNo.1(※)を誇る『アルキラーNEX』とのシステム連携により、アルコールインターロック導入のハードルを下げ、安全運転推進に貢献します。

◆ 法人向けトータル車両管理ソリューション『Mobility＋』とは

従来の車両管理システムに加えて、アルコールインターロック機能を搭載し、より確実な飲酒運転防止を実現するトータル車両管理ソリューションです。

2025年7月のリリース以降、コンプライアンス強化を目指すエンタープライズ企業を中心に、多くのお問い合わせと反響をいただいております。

https://www.seiko-sol.co.jp/products/mobilityplus/

◆ クラウド型アルコールチェッカー「アルキラーNEX」とは

スマートフォンとアルコール検知器を連動させ、「いつ・どこで・誰が」アルコールチェックしたかを点呼記録と合わせてクラウドでデータ一元管理できるサービスです。

2025年11月時点で導入社数5,200社を突破し、白ナンバー向けアルコールチェックシステムではシェアNo.1(※)を獲得。

(※)株式会社富士キメラ総研の発行する市場調査レポート「業種別IT投資/デジタルソリューション市場2024年版、デジタル点呼/アルコールチェック管理システム市場 白ナンバー向け：金額 2023年度実績」

https://pai-r.com/product/alkillernex/

※本文中に記載されている製品名などは各社の登録商標または商標です。