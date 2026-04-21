産業機械・建設機械総合レンタル「レント」JECA FAIR 2026～ 第74回電設工業展 ～ 出展 電気工事の安全性向上と作業効率化をご提案

株式会社レント

産業機械・建設機械総合レンタル業、株式会社レント（静岡市駿河区、代表取締役：岡田朗）は、「JECA FAIR 2026 ～ 第74回電設工業展 ～」に出展する運びとなりましたので、お知らせいたします。

安全性向上・作業の効率化を提案

当社は、産業機械・建設機械のレンタル会社として、電気工事の安全性向上と効率化に貢献する機材のご提案を通じ、作業に従事する皆様が抱える課題の解決につなげたいと考えております。

本展示では、高所作業車ユーザー様の声をもとに共同開発した、挟まれ事故を防止する非接触センサー「スカイシールドセンサー」をはじめ、ケーブル敷設作業の効率化と作業負担軽減に寄与する張力調整機や延線ボールなど、さまざまな機材をご紹介いたします。また、参考出品として新商品を展示し、ご来場の皆様から直接ご意見・ご要望をお伺いすることで、今後の商品開発に活かしていきたいと考えております。

必要な機材を必要な期間だけご活用いただけるレンタルの仕組みとともに、電気工事の安全性向上と作業効率化に貢献できる機材・サービスをより多くの皆様に知っていただければ幸いです。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【出展概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/148225/table/49_1_d8740033922edfb7a6718c22cd11ad24.jpg?v=202604211051 ]

株式会社レントについて

レントは、産業機械・建設機械及び産業車両等の総合レンタル業として、時代の流れ、変革に合わせ、お客様のニーズに沿ったレンタルサービスのご提案を行ってまいりました。環境・安全・効率をキーワードとするレンタル事業をさらに展開し、当社が提供できる価値 “バリュープラス”の創出に努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社レント

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10

設立：1984年6月

WEBサイト：https://www.rent.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

広報課 TEL 054-687-2301