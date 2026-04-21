コワーキング＆シェアオフィス「co-ba」、運営特化の新体制「co-ba カンパニー」として始動

バ・アンド・コー株式会社

バ・アンド・コー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：中村真広、以下Ba&Co）は、2025年11月1日にコワーキング＆シェアオフィス「co-ba（コーバ）」等の運営に特化した「co-baカンパニー」を設立し本格始動しました。

本日2026年4月21日、新体制とブランドの刷新を広く発信するため、co-ba公式サイトを全面リニューアルします。執行役員 co-baカンパニー社長には、運営部長を務めた奥澤 菜採が就任しています。

co-ba公式サイト URL：https://co-ba.net/(https://co-ba.net/)

■ 新体制始動の背景

2025年11月1日、Ba&Coは場の運営に特化した「co-baカンパニー」を設立し、カンパニー制へ移行しました。各カンパニーが自律的に経営判断を行うことで、より機動的で継続的な成長を目指します。本日のサイトリニューアルをもって、その姿を広く発信します。



co-baは2011年11月、東京・渋谷に第1号拠点を開設して以来、「会員同士が応援し合うコミュニティ」を核に据えたコワーキング＆シェアオフィスの運営を続けてきました。2023年11月にBa&Coが事業を承継し、現在は直営1拠点（恵比寿）、全国パートナーシップ18拠点を展開しています。2026年5月20日には横浜・関内に新拠点「co-ba横浜関内」の開設を予定しており、直営2拠点体制へと拡大します。

■ co-ba.net全面リニューアル

新体制の始動にあわせ、本日よりco-ba公式サイトを全面リニューアルしました。MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）とブランドのビジュアルアイデンティティを刷新し、co-baが大切にしてきた「異なる個性を持つ人々が互いに支え合い、影響し合いながら前進していく」というコミュニティの姿を、新たなデザインで表現しています。

■ 全国ネットワーク会員向け相互優待制度を刷新

本体制移行にあわせ、全国パートナーシップ拠点のco-ba月額会員が、NETWORK優待対象拠点を優待価格でドロップイン利用できる仕組みを刷新しました。本制度は2026年5月中旬より順次始動いたします。

各拠点はそれぞれ独自のオーナーが運営し、コンセプトもデザインも異なります。それぞれの地域に根ざしながらも、「チャレンジを応援する」という共通のマインドでつながるネットワークです。

＜優待価格・条件・対象拠点の詳細＞

https://co-ba.net/network/

■ co-baが選ばれ続ける理由

2011年のco-ba shibuya開設以来15年、co-baは「それぞれの時代の中で、何かしらの窮屈さを抱えた働き手のために、場を作ってきたブランド」として、時代とともに進化してきました。コワーキングという言葉が浸透していなかった創業期から、リモートワーク普及期を経た現在まで、一貫してコミュニティマネジメントを事業の中心に置いてきたことが、co-baの最大の強みです。



その成果は数字にも表れています。co-ba ebisuでは、入会者の50%がリファラル（会員紹介）経由であり、NPS(R)（顧客推奨度）は+42を記録。日本の全業界トップ企業と比較しても高水準を維持しています。

また、会員の50%が月1回以上、施設利用にとどまらずイベント参加など施設を多面的に活用しており、コミュニティが実態として機能していることの表れです。

コワーキングスペースが全国に広がるなか、大手チェーンでは効率的な運営が優先されるケースも多く、コミュニティへの継続的な注力はco-baの大きな差別化ポイントとなっています。



新たにco-baを導入するパートナーからは、「どこにでもあるフランチャイズ施設にしたくない」「事業主の思想や施設の成り立ち、周辺環境を理解したうえで、オーダーメイドで企画、出店してほしい」という声が寄せられています。



Ba&Coはこうした期待に応え、直営co-ba以外にも、様々な施設のコミュニティ運営やコミュニティマネジメントのノウハウを活用した研修やコンサルティング、各地域の個性を活かした場づくりを一から共に考えるパートナーシップなど、首都圏に留まらず全国へも共創やネットワークの輪を広げてきました。コミュニティ運営を軸とした施設・空間の活用、運営等についてのご相談は、以下フォームよりお問い合わせください。

▶︎問い合わせフォームはこちら(https://forms.gle/2xZ2LYewgoFkegSEA)

■ 執行役員 co-ba カンパニー社長 奥澤 菜採 コメント

創業以来、co-baという場を通じて数多くの熱量に触れてきました。

初めてco-ba shibuyaを訪れた時、風通しがよく自然体で働く人々の光景を見て、シンプルに「ここで働いていたい」と思ったのを今でも覚えています。

いつの時代も「働く」という営みは、生活の糧であるだけではなく、自分らしい生き方や社会との繋がりそのものです。

変化の激しい時代に求められているのは、単なる「便利な仕事場」ではありません。co-baカンパニーとして、これまで培ってきたコミュニティづくりの力を、より深く社会へ還元していきたいと考えています。

【バ・アンド・コー株式会社 会社概要】

会社名：バ・アンド・コー株式会社（Ba & Co Inc.）

代表取締役会長：中村真広

執行役員 co-baカンパニー社長：奥澤 菜採

所在地：東京都渋谷区恵比寿西一丁目３３番６号J P noie 恵比寿西１Ｆ

創業：2023年11月

事業内容：シェアードワークプレイス、インキュベーション施設の企画及び運営、各種施設開設の運営企画、コンサルティング、オフィス、店舗、住宅等の空間デザイン、コンサルティング等

URL： https://ba-and.co/

＜co-ba直営店概要＞

■ co-ba yokohama kannai（横浜関内） URL：https://co-ba.net/yokohamakannai/

■ co-ba ebisu（恵比寿） URL：https://co-ba.net/ebisu/

◆本件に関するお問い合わせ

co-ba_pr@ba-and.co