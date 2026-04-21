【糖度8％以上】高知県産“Lisaフルーツトマト”を使用した期間限定メニューが登場｜純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店
株式会社N・I（本社：大阪市淀川区／代表取締役：河村則夫）が運営する「純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち」では、2026年4月16日(木)より、高知県産「リサフルーツトマト」を使用した期間限定メニューの提供を開始いたします。
「リサフルーツトマト」は、糖度の高さと濃厚な旨味で知られるブランドトマト。高知県の温暖な気候と豊かな日照量のもと、水分管理を徹底することで、果実のような甘さと凝縮されたコクを実現しています。
■“デザートのようなトマト”が生み出す味わい
今回のメニューの中でも、特に特徴的な一品が「日本酒『Ｎ・I』で漬けたトマトコンポート」です。当店オリジナルの自社ブランド日本酒「Ｎ・I」を使用した特別な一皿で、「Ｎ・I」は料理とのペアリングを前提に設計された自社開発の日本酒です。繊細な香りとやわらかな旨味が特徴で、リサフルーツトマトの甘みと重なり合うことで、これまでにない奥行きのある味わいを引き出しています。デザートとしてはもちろん、お酒とのマリアージュとしても楽しめる一品に仕上げました。
このほかにも、素材そのものの味わいを楽しめる「カットトマト」は、余計な手を加えず、甘みとジューシーさをダイレクトに感じられる一皿です。
続いて、「フルーツトマトと生ハムのサラダ」は、生ハムの塩味と脂のコクがトマトの甘みを引き立てる組み合わせ。シンプルながらもバランスの取れた味わいに仕上げています。「フルーツトマトのブルスケッタ」は、香ばしく焼き上げたパンにトマトを合わせた軽やかな前菜で、食事のはじまりにも取り入れやすい一品です。
提供は、リサフルーツトマトが最も美味しくなる時期限定。入荷状況により数量に限りがあるため、無くなり次第終了となりますので、お早めにお楽しみください。
■商品概要
〈ラインナップ〉
・カットトマト 480円(税込)
・フルーツトマトと生ハムのサラダ 680円(税込)
・フルーツトマトのブルスケッタ 680円(税込)
・日本酒「Ｎ・I」で漬けたトマトコンポート 650円(税込)
提供期間：2026年4月16日(木)～無くなり次第終了
■店舗情報
純国産馬刺しと朝引き鶏 にほんいち 大阪堺筋本町店
所在地：大阪府大阪市中央区安土町2-4-5 B1F
営業時間：17:00～24:00（L.O.23:30）
定休日：不定休
座席数：62席
ホットペッパー：https://nihonichi-sakaisujihonmachi.owst.jp/
公式HP：https://shop.ni-290.co.jp/stores/1
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〈株式会社N・I会社概要〉
■会社名：株式会社N・I
■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階
■代表者：代表取締役 河村 則夫
■設立：平成21年9月
■URL：http://ni-290.co.jp/company/
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〈お問い合わせ〉
株式会社N・I
担当：広報 濱田
MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com
TEL：070-3868-0928