【最大10連休】GW、どこへ行っても混雑と出費に悩むなら『餃子のかっちゃん』へ！物価高でも変わらぬ“爆安コスパ”で地元飲みを徹底応援

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也）が展開する「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」は、2026年のゴールデンウィーク（GW）期間中、全店で「地元・近場での最高の連休飲み」を応援します。観光地の混雑や物価高騰による出費を避けて「近場で安く、心ゆくまで楽しく過ごしたい」というニーズにお応えし、いつもの“圧倒的コスパ”で皆さまのご来店をお待ちしております。

■ 遠出より「地元でゆっくり」。今年のGWは“気取らない近場飲み”がトレンド

2026年のゴールデンウィークは最大10連休となりますが、長引く物価高や行楽地の混雑（オーバーツーリズム）の影響により、「わざわざ遠出して疲れるよりも、地元や近場でゆっくり過ごしたい」という方が増えています。

そこで『餃子のかっちゃん』は、休日ならではの最高の贅沢である「まだ明るい時間から、気心知れた仲間と集まってお酒を飲む至福」に着目しました。特別な追加料金やGW特別価格などは一切設けず、名物の「1杯1円ドリンク」や「食べ飲み放題」を通常通り提供。「どこも混んでいて高い」連休中だからこそ、お財布事情を気にすることなく、気取らずにワイワイ飲める「いつもの居場所」として皆さまをお迎えします。

GWに『餃子のかっちゃん』を遊び尽くす3つの理由

1. 休日の特権！時計を気にしない「早めの乾杯」

かっちゃんの多くは駅チカの好立地。映画やショッピングなど、お出かけ帰りや合間の「休憩スポット」としても最適です。夜の混雑を避けて夕方などの早い時間から宴会をスタートすれば、お腹いっぱい楽しんでも解散はまだ夜の入り口。翌日の予定を気にせずリフレッシュできます。

2. 連休の出費増も怖くない！圧倒的な「爆安メニュー」

店舗ごとに 「ハイボール・レモンサワー1杯1円」の超絶コスパドリンク（※利用条件あり）や、2,780円（税込）から楽しめる食べ飲み放題コースなど、家計の味方となるメニューが勢揃い。旅行や帰省で出費が重なる時期でも、気兼ねなくお腹いっぱい楽しめます。

3. 【5月1日スタート】新「ランクカード制度」で一気に常連へ！

連休中の5月1日（金）より、全店で新たな「ランクカード制度」がスタートします。来店チェックインごとにランクが上がり、最高ランクの「プラチナ」に到達すると「かっちゃん餃子が毎回1皿無料」になる最強のキーホルダーを進呈。連休中に複数回ご利用いただくことで、一気にランクアップを狙う大チャンスです。

■ 店舗ごとに違う!? GWだけの「特別営業時間」と「限定施策」

ゴールデンウィーク期間中は、店舗によりお昼からの「特別営業時間」を導入していたり、その店舗だけの「限定キャンペーン」を実施している場合がございます。 お近くの店舗の営業時間（オープン時刻）や、さらにお得なローカル施策につきましては、ご来店前にぜひ各店舗の公式SNS（Instagram等）やご予約ページをチェックしてみてください！皆様の地元のかっちゃんが、どんな驚きを用意しているかはお楽しみです。

スタッフ厳選！明るい時間から流し込みたい「至福の3品」

人気No.1 かっちゃん餃子

【来店客のほぼ100%が注文！】極限まで薄くパリッと焼き上げた皮を噛み破ると、中から豚肉の甘みと野菜の旨味が大洪水のように溢れ出します。タレなしでも旨い計算し尽くされた餡のバランスは、まさに「かっちゃん」の魂。永遠にビールが止まらなくなる不動のNo.1看板メニューです。

どか盛ネギたこ焼き

こってりソースとマヨネーズがかかった熱々のたこ焼きが見えなくなるほど、シャキシャキの青ネギを「これでもか！」と山盛りにトッピング。ネギの爽快感がたこ焼きの旨味を何倍にも引き上げる豪快な一皿です。

こぼれ麻婆豆腐

器の限界を無視して豪快に盛り付けられた、見た目のインパクト絶大な「映え」メニュー。豆板醤のコクと花椒のシビれが効いた本格派の旨辛味で、一口食べれば額に汗が滲む、強烈な食欲増進スパイスです。

株式会社doubleは、今後も全国に「驚き」と「満足」をお届けする飲食・サービスを展開してまいります。昨今の不安定な社会情勢や物価高騰が続く中、外食が持つ「人を笑顔にする力」を信じ、コストパフォーマンスの限界に挑戦し続けることが私たちの使命です。単にお腹を満たすだけでなく、誰もが気軽に集い、心ゆくまで楽しめる「食のエンターテインメント」を全国各地の拠点から発信してまいります。私たちは地域社会に深く根差し、お客様一人ひとりに愛される店舗づくりを通じて、日本の食文化の活性化と、さらなる感動体験の創出に全力で取り組んでまいります。

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/