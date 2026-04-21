mento、コーポレートサイトをリニューアル

株式会社mento

株式会社mento（本社：東京都港区、代表取締役CEO：木村憲仁）は、2026年4月、コーポレートサイトをリニューアルしました。人的資本開示に関して「測る」から「動かす」フェーズへと移行し、エンタープライズAI市場が急拡大する今、mentoは「マネジメントサクセスプラットフォーム」を作り上げるため、エンプラセールスやCS、プロダクトエンジニアを始めとして全職種の採用を積極的に開始してまいります。（URL：https://mento.co.jp/(https://mento.co.jp/)）

■背景：人的資本を「測る」から「動かす」へ。マネジメントが競争力の核心に

近年、人的資本開示の義務化を機に、多くの企業が組織・人材への投資効果を「測る」取り組みを進めてきました。しかし今、企業が問われているのは次のステージです。測ったデータをもとに、組織と人を「動かす」ために、ラストワンマイルのマネジメントの支援が重要になっています。同時に、エンタープライズ企業ではAI導入が急加速しており、意思決定の質とスピードを担う管理職のマネジメント力が企業の競争力を左右しています。

「この国の総労働熱量をあげる」というサービスビジョンを掲げるmentoは、累計83,000時間のコーチングで蓄積した知見とAIを組み合わせ、「マネジメントサクセスプラットフォーム」の開発・展開を本格化しています。日本企業の「マネジメントインフラ」という新市場を作るため、全職種での採用を強化すべく、コーポレートサイトをリニューアルしました。

▪️mento コーポレートサイト

新しいmentoコーポレートサイトは下記よりご覧ください。

▪️代表取締役CEO 木村憲仁コメント

詳細を見る :https://mento.co.jp/

mentoは今、企業の管理職を支援するサービスを超え、社会に「マネジメントインフラ」を実装するフェーズに入りました。人的資本経営を現場で動かす時代へと移行し、エンタープライズ企業でのAI導入が加速している今がまさに重要なタイミングです。

今回の採用サイトのリニューアルは、私たちが向き合う課題と、作り上げる事業への確信を伝えるものです。「この国の総労働熱量をあげる」というビジョンに向け、一緒に市場を創る仲間を募集しています。

■採用情報

mentoではマネジメントサクセスプラットフォームを共につくり、日本の総労働熱量をあげる仲間を募集しています。

・カンパニーデック

URL：https://speakerdeck.com/mento0fficial/mento-company-deck

・採用情報

URL：https://mento.co.jp/career

■マネジメントサクセスプラットフォーム「mento」について

mentoはエンタープライズ企業のマネジメントをAIとコーチングで支援する「マネジメントサクセス」プラットフォームです。マネジメント特化型AIエージェントによりマネジメントの負担を下げ、プロによるコーチングで管理職自身の行動変容を促すことで、ミドルマネジメントから組織の生産性を改善します。

https://www.mento.jp/

■株式会社mentoについて

「夢中をふつうにする」

情報があふれ、無数の「正解」が手に入るこの時代だからこそ、人が自分らしく夢中に生きることをふつうにしたい。 私たちは世の中を人間のこころから変えていく挑戦を進めていきます。

【会社概要】

会社名：株式会社mento（メント）

所在地：東京都港区三田3-9-11 日本生命三田ビル2階

代表取締役：木村 憲仁

設立日：2018年2月

事業内容：

マネジメントサクセスプラットフォーム「mento」の開発・運営 https://mento.jp/

個人向けコーチングサービス「mento」の開発・運営 https://i.mento.jp/

【本件に関するお問い合わせ窓口】

株式会社mento広報担当：岩田・坪井

アドレス：press@mento.co.jp