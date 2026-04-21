【クロワッサン】導入企業が300社を突破！年度内にCS支援チームを倍増

株式会社on the bakery

ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」を開発・提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、カスタマーサクセス（CS）伴走支援チームを現在の4名体制から年度内（2027年3月末）に8名体制へ倍増する計画を発表いたします。

体制強化の背景

クロワッサンの導入企業数は累計300社に到達し、小売・EC・メーカー・アイドル運営・自治体など、多様な業種・業態での活用が広がっています。

導入企業の増加に伴い、「どんなガチャ企画が自社に合うか相談したい」「診断コンテンツの設計を一緒に考えてほしい」といった企画設計段階でのご相談の需要が拡大。導入企業の拡大に合わせて高品質な無料サポートを維持するために、年度内の倍増を決定しました。

現在のCS伴走支援体制

クロワッサンでは、全プランに無料でCS伴走支援を標準提供しています。

CS伴走支援の特徴

- 専任CS：4名（年度内に8名へ倍増予定）- 対応範囲：企画設計相談 → コンテンツ構成アドバイス → リリースまでのサポート- 返信速度：全問い合わせ24時間以内に対応。日中は可能な限り数時間以内に返信- 費用：全プランに無料付帯（追加課金なし）

クロワッサンのCS伴走支援は、ツールの操作案内にとどまらず、マーケティング施策としての成果につなげることを目的としています。

1. 企画設計から伴走

「オンラインガチャや診断を作りたいが、どんな企画にすればよいか分からない」という導入企業の声に対し、施策の目的整理・ターゲット設定・コンテンツ構成を一緒に設計。企画段階の不安を解消します。

2. リリースまでのリードタイムを短縮

企画で迷う時間を減らし、コンテンツ公開までのスピードを最短化。初めてガチャや診断に取り組む企業でも、スムーズにリリースまで到達できるよう支援します。

3. 多業種の知見を還元

累計300社の支援実績から蓄積した業種別の成功パターンを活かし、初回から効果の出やすい施策設計をアドバイスします。

導入企業の声

「診断コンテンツの施策は初めてで、企画をどう立てればいいか不安でした。クロワッサンは無料でコンサルティングサポートがついていて、企画段階から相談できたので安心してリリースまで進められました」

導入企業 マーケティング担当者

今後の展開

株式会社on the bakeryでは、CS伴走支援チームの倍増に加え、業種別の企画テンプレートの拡充や、導入初期の成果創出を加速するオンボーディングプログラムの整備を進めてまいります。

「クロワッサン」について

クロワッサンは、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターを中心に累計300社以上の導入実績があり、有料（課金）ガチャにも対応。データベース管理機能やAPI・Webhook連携を備え、参加者データをマーケティング資産として活用できるデータ基盤としてもご利用いただけます。

本件に関するお問い合わせ先

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」やオンラインガチャ活用のご相談： https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できる「クロワッサン」の開発・提供

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/