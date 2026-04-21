【渋谷区限定】1回だけ使ったパーティーグッズをまとめて回収、5月限定キャンペーン開始｜サングラス・装飾も対象【最大1,000円割引】｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

渋谷区は、ハロウィンイベントをはじめ、誕生日パーティー・ホームパーティーを楽しむ機会が多い東京屈指のパーティー文化が根付いたエリアです。

しかし毎シーズン思い当たりませんか？ 「去年のハロウィンで1回使っただけのサングラスが引き出しに残っている」「誕生日パーティーで余ったガーランドや風船が袋のまま押し入れにある」「コスプレ衣装を捨てるタイミングを逃してクローゼットを圧迫している」。

パーティーグッズは「1回使ったきり」になりやすく、かさばる・汚れている・次に使う機会がないという理由から処分が先送りになりやすい不用品の代表格です。

5月はゴールデンウィーク後の片付けが進む時期。渋谷区での「パーティーグッズ まとめて処分」「渋谷 不用品回収」「渋谷区 コスプレ 処分」という需要に合わせて、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、渋谷区限定で"1回だけ使ったパーティーグッズ"まとめて回収キャンペーンを実施します。

サングラス・衣装・装飾品などパーティーグッズを含む回収で、5月は合計金額から最大1,000円割引。

使わないパーティーグッズを、GW後のタイミングでまとめて整理できるきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

渋谷区はトレンドに敏感でパーティーやイベントに参加する機会が多い街です。そのため、ハロウィン・クリスマス・誕生日パーティーのたびにグッズが蓄積しやすい環境でもあります。

特に

・ハロウィンで使ったコスプレ衣装・サングラス

・誕生日パーティーで余ったガーランド・バルーン

・フォトブース用に買ったがほぼ未使用のLED装飾

は、「また使うかもしれない」という気持ちから処分のタイミングを逃しやすいアイテムです。

5月のGW後は片付けへの意識が高まる時期。渋谷区でパーティーグッズの整理を後押しするため、今回のキャンペーンを企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名：1回だけ使ったパーティーグッズまとめて回収キャンペーン

実施期間：2026年5月1日～2026年5月31日

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・ハロウィン・仮装サングラス・仮面

・コスプレ衣装・ウィッグ・カチューシャ

・ガーランド・バナー・バルーン・風船類

・使い捨て食器・パーティーテーブルウェア

・LED装飾・イルミネーション・フォトブースグッズ

備考（合言葉）：事前見積もり時に「渋谷区キャンペーン」とお伝えください。

キャンペーン対応エリア（渋谷区全域）

対応地域例

渋谷、代々木、代官山、恵比寿、広尾、松濤、鉢山、猿楽町、富ヶ谷、幡ヶ谷、本町、笹塚、西原など

※上記以外も渋谷区全域で対応可能です。

パーティーグッズの片付けでよくあるお悩み

・ハロウィンで1回使ったコスプレ衣装が片付けられずにいる

・誕生日パーティーの余った装飾品・風船が袋のまま放置されている

・フリマで売れなかったパーティーグッズが溜まっている

・かさばるコスプレ衣装を粗大ごみに出せるか分からない

・サングラスや小物類をまとめてどう処分すればいいか分からない

パーティーグッズでよく出る不用品例

パーティーサングラス・仮装小物

風船・ガーランド・バナー

コスプレ衣装・帽子

テーブルウェア・使い捨て食器

照明・LED装飾グッズ

回収品目の詳細例

パーティーサングラス・仮装小物

ハロウィン用サングラス、ノベルティサングラス、仮面、ウィッグ、カチューシャ類など

風船・バルーン装飾

未使用の風船セット、アルミバルーン、ガーランド、バナー、ペーパーフラッグなど

コスプレ衣装・仮装グッズ

ハロウィン衣装、誕生日パーティー用コスプレ、仮装セット一式など

使い捨て食器・テーブルウェア

未使用のパーティー皿・コップ・カトラリー、ランチョンマット類など

照明・LED装飾

イルミネーションライト、LEDリボン、ミラーボール、フォトブースセットなど

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・ハロウィン・誕生日パーティーグッズをまとめて処分したい方

・コスプレ衣装・サングラス・装飾品が溜まっている方

・GW後の片付けで一気に不用品を整理したい方

・渋谷区で不用品回収を探している方

・他の不用品とまとめて一気に片付けたい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

コスプレ衣装・装飾グッズなど、種類が多くて分類が面倒な不用品も写真1枚からまとめて見積もり対応できます。

「これもパーティーグッズに含まれる？」「衣装以外も一緒に出せる？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに「渋谷区キャンペーン希望」の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 渋谷区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/shibuyaku/

📰 渋谷区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/shibuyaku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)