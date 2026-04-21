iimono、法人向け使い捨て手袋の安定調達を支援する供給体制を強化

原材料価格の変動が続く中、法人の手袋調達環境に変化

株式会社ベター・テック

株式会社ベター・テック（本社：東京都中央区、以下「当社」）は、原材料価格や物流環境の変動が続く中、法人向け使い捨て手袋の安定調達を支援する供給体制を強化したことをお知らせいたします。

近年、使い捨て手袋市場では、原材料価格や物流環境の変動により、企業にとって調達計画を立てにくい状況が続いています。

特に、食品加工、介護、清掃など、日常的に大量の手袋を使用する現場では、単価だけでなく、必要なタイミングで必要な数量を確保できるかが重要な課題となっています。

こうした背景を受け、当社では、自社ECサイト「iimono.co.jp」において、用途別・数量別で選びやすい商品導線の整備に加え、法人向けの見積相談・継続購入相談の受付体制を強化いたしました。

iimono、自社ECで法人向け導線を強化

当社は、海外からの直接仕入れを活用し、PVC手袋・ニトリル手袋を中心とした使い捨て手袋を取り扱っています。

100枚単位の小ロットから、1000枚・10000枚単位の大口調達まで、現場の運用に応じて選択しやすい構成を目指しております。

また、自社ECサイト「iimono.co.jp」では、法人のお客様が比較・検討しやすいよう、素材別・用途別・数量別に商品を整理し、初めて導入を検討される法人様でも選びやすい導線づくりを進めています。

今回強化した4つのポイント

当社では、法人のお客様の継続調達を支援するため、主に以下の4点を強化しております。

・海外直接仕入れによる安定調達体制の見直し

・用途別・数量別で選びやすい商品導線の整備

・法人向けの見積相談・商品選定相談の受付強化

・継続購入・まとめ買いに対応しやすい相談体制の整備

これにより、単発のご購入だけでなく、継続的な仕入れ先を探している法人様にとっても、より相談しやすい環境づくりを進めています。

法人向け相談受付体制も強化

また、法人のお客様が比較・検討しやすいよう、見積相談、継続購入相談、商品選定に関するお問い合わせへの対応体制も強化しております。

用途や数量、使用現場に応じたご相談にも対応しやすい運営体制を整えることで、食品加工、介護、清掃など、現場ごとに異なるニーズに合わせた提案を進めてまいります。

主な提案対象

・食品加工・調理現場で、衛生面を重視して手袋を選びたい法人様

・介護・衛生管理の現場で、使用頻度やコストの見直しを進めたい法人様

・清掃・軽作業の現場で、継続的に使いやすい手袋を探している事業者様

・PVC手袋とニトリル手袋の違いを比較しながら、自社に合う商品を選びたいご担当者様

iimonoの提案内容

当社では、PVC手袋はコスト重視の日常使用向け、ニトリル手袋は耐久性・衛生面を重視する用途向けとして、それぞれの特性に応じた提案を行っています。

用途や使用頻度に応じて商品を選びやすくすることで、現場ごとの運用に合った調達を支援します。

さらに、自社ECサイトを通じて、商品選定から継続購入の検討までを一貫して進めやすい環境づくりを進めています。

今後の展望

当社は今後も、市場環境の変動が大きい状況下において、法人のお客様が安心して使い捨て手袋を調達できる体制づくりを進めてまいります。

自社ECサイト「iimono.co.jp」を通じて、使い捨て手袋の安定供給と選びやすさの両立を目指し、現場の継続運用を支援してまいります。

また今後は、PVC手袋とニトリル手袋の使い分けや、用途別の選び方、法人向けの継続調達に関する情報発信も順次強化してまいります。

自社ECサイト

iimono.co.jp

法人向け使い捨て手袋の調達・まとめ買い・継続購入のご相談はこちら

https://iimono.co.jp/

法人向けの見積相談・継続購入のご相談は、iimono.co.jp または担当窓口よりお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社ベター・テック

所在地：東京都中央区

事業内容：使い捨て手袋をはじめとする衛生・消耗品の販売、ECサイト運営 ほか

お問い合わせ先

運営会社：株式会社ベター・テック

URL：https://better-tech.co.jp/

担当：中山

Mail：nakayama@better-tech.co.jp

携帯：090-4427-1112