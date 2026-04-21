工務店での図面PDF転記自動化の事例を活用し、工務店・設計事務所向け生成AI実務ノウハウ提供支援開始

株式会社コミクス

工務店・設計事務所の現場では、人手不足が続く中で、図面を見ながら確認申請書や各種帳票へ手入力する業務負担が重くのしかかっています。

一方で、生成AIは既にメール作成や議事録、資料作成の補助などの領域で活用が広がっており、定型文書処理の見直しも現実的なテーマになっています。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、図面PDFから確認申請書などの定型帳票へ情報を転記する実務ノウハウを整理し、工務店・設計事務所・建設関連事業者向けに汎用化した「生成AI活用支援プラン」の相談受付を開始します。

■ 背景・課題

建設業では担い手不足が構造課題となっています。国土交通省の公表資料では、建設業就業者数は685万人から478万人まで減少し、55歳以上が36.6％を占める一方、29歳以下は11.9％にとどまっています。また、厚生労働省の職業情報提供サイトでは、建築施工管理技術者の有効求人倍率は8.56倍とされており、実務を担う人材の確保は容易ではありません。

その一方で、工務店や設計事務所の現場では、建築図面や設計図書を確認しながら、確認申請書、見積書、各種管理帳票へ必要情報を転記する作業が今なお手入力に依存しています。入力対象が定型であっても、読み取り元が図面やPDFであるため、担当者ごとの経験や注意力に依存しやすく、ミス防止のために確認工数も増えやすいという問題があります。

さらに、総務省の調査では、日本企業で生成AIを何らかの業務に利用している割合は55.2％である一方、中小企業では活用方針を明確に定めていない企業が約半数を占めています。導入意向があっても、「何から着手するか」「どこまで自動化し、どこを人が確認するか」が整理されないまま検討が止まるケースは少なくありません。

今回の支援プランでは、こうした状況を踏まえ、図面PDFから定型帳票へ情報を転記する業務を対象に、生成AIを使った実装パターン、誤転記を防ぐ設計の要点、人が最終確認する運用設計までを一体で整理しご提供します。

■ 支援内容

建設・工務店領域の生成AI導入を支援する「生成AI活用支援プラン」の相談受付を開始します。支援は、現場担当者が実務で使えることを前提に、以下の3つを柱として提供します。

・環境構築：PDF読取、データ整形、スプレッドシート連携を安全に運用するための利用環境整備

・ガイドライン策定：どの情報を抽出対象にするか、何をAIに任せず人が確認するかを明確化する運用ルール整備

・定着化研修：担当者自身がプロンプト修正や帳票追加に対応できる状態を目指す伴走支援

図面PDFから定型帳票へ 自動転記の実装ノウハウ

・建設・申請実務で発生しやすい転記業務の整理と適用対象の見極め方

・生成AIによるPDF読み取り、構造化抽出、スプレッドシート転記の基本アーキテクチャ

・AIに推測させないためのフィールド定義と、誤転記を防ぐセルマッピング設計

・完全自動化を前提にしない「人が確認する寸止め運用」の考え方

・セキュリティ、API管理、モデル変更時の対策を含む運用上の注意点

■ 特長・強み

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。

・現場起点で設計する点：図面読解や申請実務の流れを踏まえ、机上の自動化ではなく実務で詰まりやすい箇所から設計します。

・誤転記を前提に潰す点：AIにセル位置を決めさせず、コード側でマッピングを固定することで誤記入リスクを抑えます。

・ノウハウを再現可能にする点：個人の経験に依存しやすい転記判断を、フィールド定義や手順として整理し、組織で再利用しやすくします。

・小さく始められる点：まずは一つの帳票、一つの運用フローから始め、確認プロセスを維持したまま段階的に拡張できます。

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

・工務店・設計事務所の経営層：申請実務の属人化と人手不足を同時に改善したい方

・設計担当者・申請担当者・施工管理者：図面確認と帳票入力にかかる時間を減らしたい方

・管理部門・DX推進担当者：スモールスタートで導入し、運用ルールまで整えたい方

活用シーン例

・間接業務：確認申請書、見積書、各種管理帳票への転記下書き作成

・現場業務：図面・仕様書・施工計画書などから必要項目を抽出し、定型フォーマットへ整理

・組織力強化：ベテラン担当者の判断基準をフィールド定義や確認手順として残し、新人教育に活用

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、建設・工務店領域における生成AI活用を、単発のツール導入で終わらせず、実務に定着する運用設計と内製化支援まで含めて推進していきます。特に、図面読解や申請実務のように、精度と確認責任の両立が求められる領域では、完全自動化を急ぐのではなく、人が最終判断する前提で生産性を高める設計が重要だと考えています。

今後は、確認申請書に限らず、見積書、安全書類、品質管理台帳など、建設・周辺業務で発生する定型帳票への横展開を支援し、無料相談・課題診断を通じて各社の優先テーマを可視化していきます。

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生