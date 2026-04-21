一杯のお茶で世界を巡る2日間。「世界茶文化展 ～2026春～」来場者数1万人を記録し閉幕！

株式会社トモトモ

世界茶文化展実行委員会は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間、東京・丸の内「KITTE」地下1階の東京シティアイにて開催された「世界茶文化展 ～2026春～」の開催結果をお知らせいたします。

2日間という短期間の開催ながら、延べ10,000人のお客様にご来場いただきました。世界各地の個性豊かな16の出店者がひしめき合う様子は、まさに活気あふれる市場そのもの。目の前で淹れられるお茶の香りに誘われ、多くの来場者が試飲を楽しみながら、自分だけの一杯を探し求めていました。

世界茶文化展 ～2026春～約10,000人のお客様にご来場いただきました！■ 個性豊かな出店ラインナップ（順不同）

会場を彩った、厳選された16のブランド・専門店です。

青蛾茶房（中国茶・茶芸師による厳選茶）

雪星園（宮崎県五ヶ瀬・無農薬栽培茶）

台湾百貨店（台湾茶ブランド「daebete」）

美麗 MEILI（台湾茶・台湾スイーツ）

聞香堂（台湾・阿里山ウーロン茶）

オーガニック・プーアール（中国雲南省・四川省直輸入茶）

ジュンチヤバリ茶園（ネパール・ヒレの特選茶）

Mon-t-Cha（ベトナム茶・お茶と暮らしの研究家セレクト）

モクシャチャイ（本格インドチャイ）

黄金藤茶（中国の長寿村に伝わる希少茶）

皇御茗（高品質な武夷岩茶）

新香醇（台湾・阿里山珠露茶、東方美人茶、福鼎白茶）

Ethnic Tea Salon（ベトナム北部高地の自然栽培茶）

Tian Hwa（タイ・チェンライ発のクラフトホワイトティー）

Pure Tips（インド紅茶・アーティザナルティー）

炭紀（台湾・南投松柏嶺の炭焙烏龍茶）

茶樓雨香（沖縄発・旅する気分になれる中国茶）

世界茶文化展4回目の開催約10,000人のお客様にご来場いただきました！オープン直後の入場列各国のお茶が試飲できるイベント■ 来場者の声：日常に「極上の癒やし」を。

多様なラインナップに驚きの声 「中国茶や台湾茶だけでなく、ベトナムやタイのお茶など、個性豊かなお店がぎゅうぎゅうに出ていて驚いた。レンジで淹れられるティーバッグなど、手軽に楽しめるアイテムもあってお茶好きにはたまらない空間」（30代・女性）

週明けの活力を生む「癒やし」の体験 「会場で購入した希少な2026年春の新茶（老叢宋種）を月曜の朝に楽しんだ。喉の奥から広がる花の香りに、憂鬱な週明けが極上の癒やしの時間に変わった」（30代・会社員）

五感で楽しむ「お茶の旅」を体験 「丸の内にいながら、タイの白茶やネパールのジュンチヤバリ茶園など、普段なかなか出会えない希少なお茶をテイスティングできるのが魅力。専門家のトークイベントも興味深く、作り手の熱い想いを聞いてから飲む一杯は格別でした。まるで短時間で世界一周旅行をしたような贅沢な気分です」（40代・旅行好きの女性）

お茶講座無料開催！お茶講座無料開催！■ 次回開催が決定！「世界茶文化展2026秋」

今春の盛況を受け、早くも次回の開催が決定いたしました。秋の夜長を彩る世界各地の秋茶や、心温まるティーライフを提案する展示を予定しております。

イベント名： 世界茶文化展 2026秋

開催予定日： 2026年9月12日(土)・13日(日)

会場： 東京シティアイ パフォーマンスゾーン（KITTE丸の内 地下1階）

「世界茶文化展 2026秋」、9月12～13日に開催！