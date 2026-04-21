ゆで麺？ むし麺？　麺が焼きそばの価値をあげる！大試食会

一般社団法人日本コナモン協会

日本コナモン協会 イベント開催概要

日本コナモン協会 ５月７日 コナモンの日 プレイベント

ゆで麺？ むし麺？

麺が焼きそばの価値をあげる！

焼きそば大試食会（先着100名様対象）

日本コナモン協会（大阪市中央区）は、食文化普及、継承を目的に2003年5月7日コナモンの日に

設立され、恒例のプレイベントを開催します。

昨年の「お好み焼き2035年問題」では、コスト高、担い手の高齢化による、

お好み焼き店舗数の減少を課題として、各地から有意義な情報を頂戴しました。

今年は「焼きそばの継承問題」をテーマに、全国の製麺所さんにアンケートを実施いたします。

世界が注目する日本の食文化のなかでも、誰もが愛してやまない焼きそばの魅力、

基本である麺とその調理について、改めて学ぶ機会になればと思います。

ゆで麺か、むし麺か、焼きそば麺のそれぞれの特徴を感じてもらいながら、どちらが好みか、試食会も実施します。ぜひ、ご取材ください！

■開催日 2026年4月24日（金）13：00～14：30 雨天決行

■場所 大阪なんばグランド花月 NGK前の公開空地

住所：大阪市中央区難波千日前12-7

■プログラム 司会 : タージン

Yakisoba Spreading Around the World！

１.祝辞・24回目の5月7日コナモンの日に向けて

千田忠司 一般社団法人大阪活性化事業実行委員会 代表理事

２.100年フードとしての焼きそば

前野勇雄 文化庁 参事官 （生活文化連携担当）付 参事官補佐

３.焼そば士制度について

原田隆 オタフクソース株式会社

４.コナモン文化とマヨネーズの歩み

三井潤治 キユーピー株式会社

５.米粉麺の可能性

岸本達郎 農林水産省農産局 穀物課

６.大阪の焼きそばのおいしさとは

山下真明 株式会社ゆかり 上方お好み焼たこ焼協同組合 理事長

田中晶行 お好み焼きでん 大阪鉄板会議

７.製麺について

ゆで麺？ むし麺？ 麺が焼きそばの価値をあげる！

沖至規 大阪府製麺商工業協同組合 理事長

８.焼きそばの試食評価（先着100名様対象）

ゆで麺、むし麺の焼きそば ２種類を食べくらべてご評価いただきます！

■主催 一般社団法人日本コナモン協会

■協力 一般社団法人大阪活性化事業実行委員会

千日前道具屋筋商店街振興組合

上方お好み焼たこ焼協同組合

大阪府製麺商工業協同組合

全国製麺協同組合連合会

大阪鉄板会議

道頓堀たこ焼連合会

なにわ伝統野菜の会

射手矢農園株式会社

太陽製麺所株式会社

■後援 大阪市 大阪商工会議所

■協賛 株式会社日清製粉グループ本社

オタフクソース株式会社

キユーピー株式会社

住友商事株式会社

ヤマサ醤油株式会社

丸美屋食品工業株式会社

トキタ種苗株式会社

株式会社おやつカンパニー

この資料に関するお問い合わせ先

ホームページ https://konamon.com/

一般社団法人日本コナモン協会 E-mail info@konamon.com