日本全国400万社のDBからアポ獲得まで一気通貫SES事業者向けにAIエージェント「Sales Copilot」を提供開始

株式会社オーガイ

AI受託開発・AIコンサルティングを展開する株式会社オーガイ（東京都中野区、代表取締役：山田 魁、以下「当社」）は、2025年4月より、Slackなどのコミュニケーションツール上でメンションするだけで営業実務を丸ごと自動化するAIエージェント「Sales Copilot（セールス・コパイロット）」のSES業界向けプランを提供開始いたします。日本全国400万社のリストDBからエンドユーザー企業・元請けSIerのターゲットリストの生成、パーソナライズメールの一括送付、日程調整からアポ確定、提案資料作成まで、営業プロセスのすべてを一気通貫で実行します。

■ 開発背景：SES営業が抱える構造的な課題

SES業界では、案件獲得のために日々大量のアプローチが必要です。

「もっとアプローチ数を増やしたい」-多くの営業現場が抱えるこの課題は、慢性的な人手不足とデジタル化の遅れによって深刻さを増しています。ターゲットリストの収集だけで数時間を費やし、1社ずつ文章を書いて送るメールでは量と質を両立できず、返信への対応が遅れることで商談温度が下がる。こうした「アプローチ量と質の両立」の困難が、日本のB to B営業現場における共通課題となっています。

当社はAIコンサルティング実績を通じてto B営業現場の声から「理想のゴール（受注）から逆算した営業フロー」を設計し、AIエージェント「Sales Copilot」の提供を提供いたします。

■ Sales Copilot概要

SlackなどのコミュニケーションツールでAIに「@Sales Copilot」とメンションするだけで、以下の営業実務がすべて自動実行されます。

１. リスト作成

日本全国400万社のDBから業種・売上・従業員数・地域などの条件を指定するだけでターゲットリストを即時生成。別途リスト購入は不要。

２. メール営業

1,000社規模でも会社名・業種・課題感に合わせたパーソナライズメールを一括自動送信。反応率と量を同時に実現。

３. 日程調整

返信に対して自動応答し日程を確定。Googleカレンダーへ自動登録。カレンダー確認・手入力の手間をゼロに。

４. 商談準備

予定の会社情報を自動取得し、議事録フォーマット・想定QA・アジェンダを自動生成。

５. 商談後フォロー

商談議事録の自動作成・共有、お礼メールの下書きをGmailに自動保存。

６. 提案資料作成

商談内容をもとに自社フォーマットで提案資料を即時自動生成。

■ コンセプトムービー 「 Sales Copilot 」[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uiZNgu_3vXQ ]■ SES企業にSales Copilotが選ばれる理由

1. SES案件先リストが400万社から使い放題

SIer・受託開発会社・エンドユーザーを業種・売上・従業員数・地域で絞り込むだけで即時抽出。

高額な営業リストの購入が不要になります。「アプローチ量」と「反応率」を同時に実現します。

2. 既存ツール上で完結、学習コストゼロ

Slack / Chatwork / Teams / メール など、普段使いのツールでそのまま利用開始できます。

営業リストDB・メール一括送信ツール・CRM/SFA・スライド生成AIを\5,000/ID/月で代替可能です。

3. SES営業の実務フローに完全対応

単なるメール自動化ではなく、「リスト生成→アポ獲得→商談準備→フォロー→提案」というSES特有の営業サイクル全体を全てカバーできます。エンジニアの稼働率維持に直結する実務に沿った設計です。

4. 人件費のコストカットして営業を強化

営業担当者を1名採用すると月30～50万円。「Sales Copilot」なら\5,000/IDで24時間365日稼働するAIエージェントが営業実務を代行します。少人数でも大量アプローチが可能になります。

■ 料金プラン

月額料金 \5,000 / ID（税別）

初期費用 \100,000（税別）

■導入実績■ 「Sales Copilot」に関するお問い合わせ

導入のご検討、お問い合わせは、以下のURLよりお気軽にご連絡ください。

https://www.orgaicompany.com/salescopilot

■ 株式会社オーガイ（ORGAI, inc.）について

当社は、AI受託開発・AIコンサルティングを主軸とするAI企業です。社内AIチャットボット機能改善コンサルティング、大手企業へのAI活用業務自動化支援など、幅広い業界のDX推進を支援してきました。グロービス学び放題への動画掲載、UdemyベストセラーAI講師認定、TV「激論サミット」出演などにも取り組んでいます。

■会社概要

会社名：株式会社オーガイ

所在地：東京都中野区本町2-41-7

代表者：代表取締役CEO 山田魁

設立：2024年4月

事業内容：AI受託開発 / 生成AI特化SES / AIコンサルティング

■PRに関するお問い合わせ

株式会社オーガイ 広報担当

E-mail：kai.yamada@orgai.info

TEL：070-3157-1998