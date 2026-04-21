【 シャキシャキ感が大爆発。】今だけ！「九条ねぎ」 が2倍（※当社比）になる!!シャキシャキ、モリモリのキャンペーン開催！

株式会社ホットランドホールディングス

国内外に 築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）は、2026年4月24日（金）から30日（木）の7日間、全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）にて、大人気の九条ねぎマヨシリーズ商品を対象とした、『九条ねぎ(2倍) 増量キャンペーン』 を実施いたします！

※「2倍」は、当社通常販売品と比較した量

<対象商品>

■九条ねぎマヨ 特製ソース（8個入り）

シャキシャキ食感の九条ねぎ

まずはこれ！「九条ねぎマヨ 特製ソース（8個入り）」 は、築地銀だこの期間限定商品の中でも圧倒的な人気を誇るメニューです。アツアツのたこ焼に、特製の “甘口ソース” と、風味豊かな削り節、マヨネーズをかけ、そこに主役となる “九条ねぎ” を添えました。九条ねぎは、斜め切りにすることでシャキシャキとした食感と、辛味と甘味の絶妙なバランスが際立ち、風味豊かな味わいをお楽しみいただけます。さらに、その九条ねぎの上には、サクッとした食感と香ばしさをプラスする特製 “イカ天かす” と、旨みを引き立てる “焼きあごだし粉” をトッピングした、九条ねぎマヨシリーズ最高傑作です！

■4/28発売 九条ねぎマヨ ゆずねぎポン（8個入り）

4月28日発売 「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン（8個入り）」 、芳醇な香りと上品で奥行きのある酸味が特長の 徳島県那賀町産 「木頭ゆず」 を使用した 「国産ゆずポン酢だれ」 をベースに、シャキシャキ食感の “九条ねぎ” を合わせ、彩り華やかな “特製ゆずフレーク” と “白ごま” をトッピングした商品。昨年も 「しっかり味はするのに、さっぱりしていて食べやすい！」、「無限に食べられる！」 といった声が続出。大好評を得た九条ねぎマヨシリーズの中でも、1・2を争う人気商品で、気温が上昇してくるこの時季でも “味はしっかりしている” のに “さっぱり” と食べやすく、あっという間に1舟食べきれてしまう自信作です！

シャキシャキの九条ねぎでたこ焼が見えないくらい、これでもか！とモリモリにトッピングできる、“ねぎ好き” には夢のようなキャンペーン！ぜひこの機会に、九条ねぎマヨシリーズの美味しさを存分にお楽しみください！

【 九条ねぎ （２倍） 増量キャンペーン概要 】

期間：2026年4月24日（金）～ 4月30日（木）の7日間

対象商品：九条ねぎマヨ 特製ソース（8個入り）、九条ねぎマヨ ゆずねぎポン（8個入り）

※6個入りは対象外

※九条ねぎマヨ ゆずねぎポンは、4月28日発売

キャンペーン内容：対象商品購入で、トッピングの九条ねぎが通常の “2倍” に増量

※「2倍」 は、当社通常販売品と比較した量

対象店舗：全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）

※球場、競馬場、催事など一部店舗は対象外

店舗検索は こちら(https://stores.gindaco.com/)

※画像は全てイメージです

築地銀だこは、これからも “ぜったいうまい!! たこ焼” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。