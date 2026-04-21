他人の土地にまたがる戸建が、交渉で売れた理由

株式会社SA

建物の一部が他人の土地にまたがって建築されていることが判明。さらに測量も未了で境界が確定できない中古戸建でした。しかも所有者は売却を急いでおり、迅速な対応が求められる案件でした。

株式会社SA（本社：東京都千代田区、代表取締役：酒井康博／不動産鑑定士）は弁護士と連携し、土地の無断利用に関する法的整理を実施。関係者との協議を重ね、将来建替え時に正常な状態へ戻す合意を形成。その内容に基づいて測量を進め、トラブルを残さず売却を実現しました。

【開催概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IL1g0RD1GA8 ]

【開催概要】

日時：2026年4月28日 18:00～

主催：株式会社SA

場所：本社（東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F）

登壇者：

酒井康博（不動産鑑定士・SAグループ代表）

田中秀和（不動産鑑定士・アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役）

※本会は報道関係者・メディアの方を対象とした取材・情報提供の機会です。

個別取材を含め、情報提供の方法については柔軟に対応いたします。

お問い合わせ：https://sakk.jp/contact/

■株式会社SA

年間10,000件の相談、500件超の売買実績を手がける訳あり不動産の専門会社。不動鑑定士が在籍し、共有持分、再建築不可、借地・底地、空き家、相続不動産の整理、買取から鑑定評価まで一貫対応します。

公式サイト：https://sakk.jp/