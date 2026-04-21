累計1,700万個突破の腸活サプリ「ラクビ」誕生10周年記念！医師・内藤氏x二コリオ代表・中上による特別対談動画を公開

株式会社ニコリオ

株式会社ニコリオ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：中上元弘、以下「ニコリオ」）は、主力商品である『Lakubi （ラクビ）』が2026年4月2日に発売10周年を迎えたことをお知らせいたします。2016年4月2日の発売以降、おかげさまで多くのお客様にご愛顧いただいており、今年2026年でちょうど10年になります。2022年10月11日には、腸内環境の改善・便通の改善・高めのBMI低下をサポートする機能性表示食品『Lakubi premium（ラクビ プレミアム）』も発売し、ラクビシリーズ累計販売数1,700万個（袋）を突破しています。

10周年を記念し、「ラクビ10周年特集」として、これまでの歩みを振り返るとともに、当社代表・中上と医師・内藤先生による特別対談動画を制作・公開いたしました。

■10年の歩みとともに進化してきた「ラクビ」

「ラクビ」は2016年の発売以来、「腸から健康を考える」というコンセプトのもと、多くのお客様に支持されてきました。

発売当初は「ラクビ」として展開し、その後「ラクビプレミアム」へと進化しながら、腸内環境へのアプローチを追求し続けています。

この10年間で「腸活」という言葉は一般化し、健康意識の高まりとともに市場も大きく変化しました。「腸活」はブームから文化へと定着。当社はその中で、エビデンスに基づいた商品開発を通じ、累計販売数1,700万個突破という多くのお客様との信頼を築いてきました 。

■医師・内藤先生との特別対談動画を公開

10周年記念コンテンツとして公開された対談動画では、腸内環境研究の第一線で活躍する内藤先生を迎え、以下のテーマについて語られています。

・腸と健康の関係、最新の研究から見えてきたこと

・不足しがちな食物繊維、どう補う？

・腸内細菌研究の進展と今後の可能性

・サプリメント活用の考え方

・ウェアラブルデバイスによる健康管理

・「自分の健康は自分で守る」時代のヘルスケア

▼動画はこちらにて視聴できます。

https://x.gd/pohpr

対談では、現代人に不足しがちな栄養素として「食物繊維」が取り上げられました。

内藤先生は、日本人が1日に必要とされる約25gの食物繊維を食事だけで摂取する難しさに触れたうえで、「忙しい生活をしている人には、5g程度をサプリメントで補うのも有効な選択肢」と語り、無理なく継続できる腸活の重要性を示唆しています。

また、腸内細菌と免疫の関係についても、近年の研究を踏まえながら、

・酪酸（短鎖脂肪酸）の役割

・制御性T細胞（Treg）との関係

・医療応用の現状と課題

など、専門的な内容がわかりやすく解説されています。

さらに、「自覚症状・満足度・客観データの3つが揃うことで健康習慣は継続しやすくなる」という観点から、睡眠やストレスなどを可視化できるウェアラブルデバイスの活用についても言及。

腸活を「感覚」だけでなく「データ」で捉える新しい健康管理の考え方が提示されています。

内藤 裕二先生プロフィール

京都府立医科大学大学院医学研究科 生体免疫栄養学講座 教授

福井県生まれ。1983年京都府立医科大学卒業、2001年米国ルイジアナ州立大学医学部分子細胞生理学教室客員教授として渡米。帰国後は、（独）科学技術振興機構科学技術振興調整費研究領域主幹、2008年京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学准教授、2015年本学附属病院内視鏡・超音波診療部部長、2021年から現職。農林水産省農林水産技術会議委員、2025大阪・関西万博大阪パビリオンアドバイザーを兼務している。

■「自分の健康は自分で守る」時代へ

対談の中で一貫して語られているのは、「自分の健康は自分で守る」というメッセージです。

医療や研究が進む一方で、日常生活の中でできる予防やセルフケアの重要性はますます高まっています。

当社は今後も、腸内環境を通じてお客様の健康を支えるとともに、正しい知識と価値ある情報を発信し続けてまいります。

■商品概要

商品名：ラクビプレミアム

商品販売ページ： https://x.gd/rspsd

■会社概要



会社名：株式会社ニコリオ

所在地：東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 17階

設立：2000年12月

代表取締役社長：中上元弘

事業内容：総合食品の卸・販売、健康器具の卸・販売、化粧品の卸・販売

資本金：1億円

URL：https://corp.nicorio.co.jp

X（旧Twitter）：https://x.com/nicorio_jp

Instagram：https://www.instagram.com/nicorio_official/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ニコリオ 広報担当

E-mail：info@nicorio.co.jp