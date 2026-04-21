ハンカチーフ専門店「CLASSICS the Small Luxury」ブランド誕生23周年を記念したキャンペーンを開催！

ブルーミング中西株式会社

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西一) が運営するハンカチーフ専門店です。おかげさまで2026年4月25日（土）にブランド誕生23周年を迎えます。同日より、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、オリジナルポストカードをプレゼントいたします。さらに、CLASSICS the Small Luxury 第1号店である六本木ヒルズ本店では、店舗限定キャンペーンも実施いたします。

■CLASSICS the Small Luxury ブランド23周年記念キャンペーン 概要

ブランド誕生23周年を記念し、ハンカチーフをご購入のお客様に特典をご用意しております。当ブランドのデザイナーが手がける、花をドレスに見立てたハンカチーフシリーズ「 Dress in Bloom 」より、それぞれの季節を彩るドレスをあしらったオリジナルポストカードをプレゼントいたします。日頃の感謝の気持ちを込めた特別な一枚を、ぜひお楽しみください。

＜期間＞

2026年4月25日（土）～

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

＜対象＞

ハンカチーフをご購入のお客様

＜実施店舗＞

六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店、オンラインショップ

その他、一部取扱店

詳しくはこちらから

https://classics-the-small-luxury.com/blogs/news/20260417

■ 六本木ヒルズ本店限定 23周年記念キャンペーン

オープン23周年記念を迎える六本木ヒルズ本店では、期間中、ギフトボックスをお求めのお客様に、「リボンラッピング」をサービスいたします。お客様からのご要望により昨年復活したリボンラッピングを感謝の気持ちを込めて、ひとつひとつ丁寧にお包みいたします。

＜期間＞

2026年4月25日（土）～5月10日（日）

＜対象＞

ハンカチーフおよびギフトボックス（紙箱Mサイズ・Lサイズ、桐箱）をご購入のお客様

※1会計につき5点まで

※おひとり様一回限り

＜実施店舗＞

六本木ヒルズ本店

場所：〒106-0032 東京都港区六本木6-10-1

六本木ヒルズウエストウォーク4F

営業時間：11:00-20:00

六本木ヒルズ本店では、店舗のある「六本木」をテーマにした限定商品を多数取り揃えております。

この機会に、本店でしか手に入らない特別なアイテムをぜひお楽しみください。

ご自身用にはもちろん、六本木を訪れた記念やお土産としてもおすすめです。

上段左から）「グランハートヒルズ」 2,200円（税込）/ 「森タワー」3,850円（税込）

下段左から） 「ミック・イタヤ 六本木の女神たち」 2,750円（税込）/「クローバー幸せ運ぶ森タワー」3,300円（税込）※春の期間限定販売

■CLASSICS the Small Luxuryについて

クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。

・ブランドサイト

https://classics-the-small-luxury.com/(https://classics-the-small-luxury.com/)

・Instagram

https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/(https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/)

・X

https://twitter.com/CLASSICS_the_SL(https://twitter.com/CLASSICS_the_SL)

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ(https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ)

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類

（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）

4.その他ＯＥＭ商品

営業拠点：東京、大阪、福岡

直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ