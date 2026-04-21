2026 NAB Showが明日から開催、世界のメディアリーダーが一堂に会し、ストーリーテリングの未来を形作る

全プラットフォームで7,000万人の登録者と9,500万人のフォロワーを擁し、YouTubeで最も視聴されているクリエイターの一人であるZhongの最高経営責任者（CEO）が、本プログラムに参加する

ワシントン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 2026 NAB Showが4月18日（土）に開幕し、展示会場およびブースは4月19日にオープンします。この業界屈指のグローバルイベントでは、最も革新的な企業が注目を集め、メディア、エンターテインメント、テクノロジーの各分野から世界的に影響力のあるリーダーたちが一堂に会します。

NAB Showは、放送局、メディア企業、コンテンツクリエイター、そしてテクノロジー・イノベーターを大規模に結集させる唯一のプラットフォームとして、急速に進化するマルチプラットフォームの世界において、イノベーション、成長、そしてビジネスチャンスの創出を牽引する存在として、100年にわたる伝統を受け継いでいます。

NAB Showは、人工知能やクリエイターエコノミーから、スポーツ、ストリーミング、クラウド変革にいたるまで、ストーリーテリングの未来を推進するツール、人材、アイデアが集結する場となっています。

「NAB Showは、世界中のメディアエコシステムが一堂に会し、未来の可能性を探るだけでなく、それを構築する場としての役割を果たしています」と、全米放送事業者協会のエグゼクティブ・バイスプレジデントであるカレン・チュプカは述べています。「今年のShowは、加速するイノベーションのペースと、業界を形作るストーリーテラーたちの拡大する領域を反映しています。」

Zhongの最高経営責任者（CEO）であるジョナサン・リウ氏がこのほど、登壇者ラインナップに新たに加わりました。全プラットフォームで9,500万人の登録者を抱えるYouTuberでもある同氏は、世界中の若い視聴者を対象に、台本のあるテンポの速いエンターテインメントコンテンツを制作しています。彼のセッションである「クリエイター帝国の構築（Building Creator Empires）」では、クリエイターがどのように事業を拡大・多角化し、現代のメディア企業のように運営していくかについて語り合います。

あらゆるレベルのストーリーテラーを支援

2026 NAB Showでは、あらゆるプラットフォームのコンテンツ制作と配信を支えるテクノロジー、知見、人脈への他にはないアクセスを提供します

・1,100社以上が出展し、ソニー、キヤノン、ロス・ビデオ、ブラックマジックデザイン、アドビ、Google Cloud、AT&T、AWSなどの業界リーダーによる最新のイノベーションを展示します

・約550のセッションが、クリエイター、企業チーム、放送局、映画・テレビのプロフェッショナルを対象に開催されます

・11のステージに630人以上のスピーカーが登壇し、スポーツ、ストリーミング、AI、クリエイターエコノミー、企業向けソリューション、メディア・エンターテインメント、テレビ、ラジオ、スタートアップといった分野をカバーします

・拡充されたクリエイターラボでは、実践的な学習、AIに焦点を当てたプログラム、そして事業戦略に関する知見を提供します

メディアビジネスの重要な拠点

NAB Showは、業界随一の交流と商談の場であり続けています

・18,000社以上の企業から参加者が集まり、2025年の12,000社から大幅に増加しており、そのうち44%がNAB Showに初参加となります

・23%が海外からの参加者であり、本展示会のグローバルリーチを裏付けています

・NABメンバーラウンジ、ネットワーキングラウンジ、エグゼクティブラウンジなど、専用のネットワーキング環境が新たに設けられ、価値の高いミーティングや商談の成立を促進するように設計されています

2026年の最新情報

業界の未来を反映した、拡充されたプログラムとコンテンツ

・4日間にわたるスポーツ・サミット全ての参加者が従来よりも1日長く参加できるよう日程を延長した本イベントに、リーグ、チーム、放送局、ストリーミング配信事業者、テクノロジープロバイダーが一堂に会します

・企業向けに特化した新たなトラック新設の「VideoNext Theater」にて、社内スタジオを構築し、コミュニケーションやエンゲージメントのために動画を活用するフォーチュン1000企業を対象に開催されます

・「Business of Media and Entertainment」（The Anklerとの共同制作）は、エグゼクティブレベルの戦略議への幅広いアクセスを実現するために、展示会場内に会場を移します

・大幅に拡充された「Creator Lab」プログラム - 本格的なメディアビジネスを手掛けるクリエイターの台頭を踏まえ、セントラルホール内に、よりスペースを拡大したシアター、教室、クリエイタースタジオ、専用のネットワーキングラウンジを設置します

・AI 、 クラウドワークフロー、メディアアセットの保護に重点的に取り組み、各セッションや展示ブース間における連携を深化させます

レベルアップした展示会場体験

・視認性の向上とプログラムの統合により再構築されたTV・ラジオ本部

・2つのAIパビリオンを設置し、2025年と比較して会場全体でのAI出展社数をほぼ倍増させる一方、クリエイター、インフルエンサー、ポッドキャスト出演者の来場者数を2倍以上に増やす

・厳選されたミートアップイベント、ハッピーアワー、招待制のエグゼクティブラウンジなど、新設および拡充されたネットワーキング環境

・ラスベガス・コンベンションセンターの改修工事が完了し、よりモダンで、つながりが強く、直感的なキャンパスを実現

今年のその他の見どころには、実践的なワークショップを提供するCineCentral（セントラル・ホールで開催）や、ウェストホール・ロビーで開催されるAWS Cloud Court Challengeがあり、参加者はAIを活用したコーチングをリアルタイムで体験できます。

よりスマートな会場案内とネットワーキング

新しいNAB Showモバイルアプリは、以下の機能により参加者の体験を向上させます

・個々の興味関心に基づきパーソナライズされたレコメンデーション

・会場内のスムーズな移動を実現するナビゲーション機能

・出展者やセッションをお気に入りに登録する機能

・QRコードを利用したセキュアな連絡先交換機能

・有意義なつながりを生む、参加者同士の1対1のメッセージ機能

視聴者がコンテンツを消費する新たな方法を活用している先駆者たちが登場し、630人を超える業界リーダーが11のステージで講演を行います

・ネイト・バーガッツェ氏 - テレビ司会者・コメディアン（Nateland）

・ケビン・コギンズ氏- NASAの宇宙通信・航法担当副准管理者

・マーク・フィッシュバック氏（別名：Markiplier） - YouTuber、映画監督

・マーカス・ジョーンズ氏 - オールプロ・コーナーバック - ニューイングランド・ペイトリオッツ

・エリン・マクファーレン氏 - バーティカル・コンテンツ責任者 - ダール・マン・スタジオ

・ジョン・ミラー氏- 買収・提携担当プレジデント - NBCスポーツ

・ジョン・オーランド氏 - スポーツ特派員 - パック・メディア

・ジェフ・プロブスト氏 - 司会者兼エグゼクティブ・プロデューサー - SURVIVOR

・Pojo Riegert氏- クリエイティブ・ディレクター - マーク・ローバーのCrunchLabs

・モー・ロッカ氏 - 特派員 - CBSサンデー・モーニング

・オスカー・サンチェス氏 - ホスト・ブロードキャスト・プロダクション - FIFA

・J.B.スムーヴ氏 - 俳優、コメディアン

業界のイノベーションの触媒としての役割

歴史的なルーツからデジタルトランスフォーメーションの最前線における役割に至るまで、NAB Showはメディアの未来を形作っています。グローバル企業から独立系クリエイターに至るまで、エコシステム全体を一堂に集めることで、他では真似できない規模での新たな発見、コラボレーション、そしてビジネスの成長を可能にします。

2026年のNAB Showは4月18日から22日までラスベガスで開催され、展示会は4月19日から22日まで行われます。NABShow.comから登録を行ってください。登録コード（EM153）をご利用いただくと、展示会場の無料パスに加え、プレミアムカンファレンスパスまたはオールアクセスパスが10%割引になります。

写真、Bロール、認定メディア向けの無料登録など、報道関係者向けのリソースはNAB Showプレスリソースページでご覧いただけます。

NAB Showについて

NAB Showは、放送、メディア、エンターテインメントの未来を牽引する世界有数のイベントであり、2026年4月18日から22日（展示会の開催期間は4月19日から22日）にラスベガスで開催されます。全米放送事業者協会（NAB）が主催する本イベントには、クリエイター、技術者、出展者、意思決定者が一堂に会し、AI、クリエイターエコノミー、スポーツ、ストリーミング、クラウド分野における革新的な技術を探求します。厳選されたデスティネーション、没入型の教育プログラム、そして比類なきネットワーキングの機会を通じて、NAB Showは新たな発見とディールメイキングを提供し、真の影響力を持つバイヤーを惹きつけています。100年にわたる実績から今日のマルチプラットフォームの世界に至るまで、NAB Showは常にイノベーションの触媒であり続けています。詳細はNABShow.comをご覧ください。

NABについて

全米放送事業者協会（NAB）は、米国の放送事業者のための主要な利益団体です。NABは、立法、規制、パブリック・アフェアーズにおいてラジオとテレビの利益を守るべく推進しています。支援運動、教育、イノベーションを通じて、NABは放送事業者が地域社会に最善のサービスを提供し、事業を強化し、デジタル時代における新たな機会を捕捉することを可能にします。詳細は、www.nab.orgをご覧ください。

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Contacts

Matt Raymond

(202) 429-4194

mraymond@nab.org

Source: National Association of Broadcasters