【浅草発・巻き寿司でアフリカを救う】貧富の格差・食品ロス・雇用課題に挑む！

株式会社kamibito巻き寿司の種類は20種類以上

■ 浅草の路地裏から、世界へ

株式会社kamibito（本社：東京都新宿区、代表取締役：寺北大悟）が運営する、Google口コミ評価4.7の人気巻き寿司専門店「Hand Roll Tokyo」は、2026年4月27日（月）19:00より、LIM-KAWANO & Company Inc.様主催のもと、日本在住のアフリカ人留学生向けオンラインプレゼンテーション『JAPAN×AFRICA CAREER TALK SHOW Vol.03』を開催いたします。 最大200名が参加予定の同イベントでは、日本のファストフード「Sushi」を通じたアフリカの社会課題解決と、留学生の帰国後の起業支援について、代表の寺北が登壇しお話しいたします。また当店は、今年中にブランド2店舗目にして初の海外店舗となるイギリス・サウサンプトンへのオープンも決定しており、本ウェビナーを皮切りに食を通じたグローバルな社会変革をさらに加速させていきます。

■ 開催の背景：日本での学びを活かせないジレンマと、アフリカが抱える課題

現在、多くのアフリカ人学生が日本で学んでいますが、帰国後にその経験を活かせる環境が少ないという声が多く聞かれます。一方、アフリカ現地では貧富の格差を背景とした「タンパク質不足と栄養の偏り」や、「スキル不足による高い失業率」、さらに「飲食店の設備投資と安全リスク」といった深刻な社会課題が浮き彫りになっています。 日本で学ぶアフリカ人留学生の皆さんは、日本と母国の文化を繋ぐ「最高のアンバサダー」であり、未来のビジネスパートナーです。彼らと共に母国で革新的な「Sushi」ビジネスを立ち上げ、若者に誇りある仕事と起業のチャンスを提供するムーブメントを起こすべく、本ウェビナーの開催に至りました。

■ 巻き寿司がもたらす「3つの社会課題解決マトリクス」

ウェビナーでは、「Hand Roll Tokyo」独自のシステムがどのようにアフリカの課題を解決するかを解説します。

１.フードロス削減とサステナブルなタンパク質提供： 魚の加工工程で発生する端材を細巻きの具材として活用することで、フードロスを削減します。安価でありながら、オメガ3脂肪酸など同じ栄養価を持つ良質なタンパク質を提供し、栄養改善に貢献します。

２.「職人いらず」による若者の雇用創出： 最新の巻き寿司ロボットを導入し、火や油を一切使わないオペレーションを実現しています。特別な技能を持たない若者でも数日の訓練で即戦力となり、火災や火傷のリスクが極めて低い安全な環境で働くことができます。

３.留学生のマイクロ・アントレプレナーシップ（起業支援）： 完全マニュアル化されたパッケージシステムにより、現地の学生や若者自身がFCオーナーとして独立し、地域経済の自律的循環を生み出すプラットフォームを提供します。

現在、参加者を募集中■ オンラインウェビナー開催概要

・イベント名： JAPAN×AFRICA CAREER TALK SHOW Vol.03（Hand Roll Tokyo アフリカ人留学生向けオンラインプレゼンテーション）

・開催日時： 2026年4月27日（月）19:00～

・開催形式： オンライン開催（ウェビナー形式）

・参加対象： 日本在住のアフリカ人留学生（最大200名が参加予定）

・登壇者： 株式会社kamibito 代表取締役 寺北大悟

・主催： LIM-KAWANO & Company Inc.（ https://lim-kawano.com/ ）

■ アフリカビジネスのプロフェッショナル

「LIM-KAWANO & Company Inc.」との共催 本イベントは、日本と新興国をつなぐ架け橋として活躍する「LIM-KAWANO & Company Inc.」様の主催で行われます。同社の共同創業者兼CEOである河野祐太氏は、カメルーンでのJICA海外協力隊経験（2年半）や、東京2020組織委員会でのアフリカコーディネーターとしての経験（4年）を持ち、アフリカ関連事業を幅広く展開しています。同社のアフリカ事業部による強力なバックアップのもと、留学生との強固なネットワークを通じて本イベントを実現いたしました。

前代未聞の海苔のパリパリ食感を実現した「Hand Roll Tokyo」の特徴

有明産の厚みのある高級海苔１.高級海苔

数ある海苔の中でも、柔らかい一番摘みの有明産海苔をていねいに焼き上げた最高級海苔「松」ランク。その中でも厚みがあって口どけが良く、味・香りが巻き寿司に適した「海苔」を使用しています。作り置きでは表現できないパリパリ感を、巻きたてを提供する事で実現しています。

キャッチフレーズの賞味期限5分は海苔のパリパリである時間を示しています。

醤油の風味を十分に感じる事ができる粉末醤油２.粉末醤油

液体でなく、粉末の醤油を使用する事で海苔をパリパリの状態で味わう事ができます。

また、塩分が強すぎない上で、醤油の風味を感じる事ができるのでネタやシャリの味を引き立てます。※一部の商品は醤油ベースのスパイスを使用しております。

1番人気のサーモンいくら３.巻き寿司のサイズ感

細巻き1本を2本にカットしたものをお渡ししております。また、一般的の細巻き寿司に比べて具材が3倍以上入っているので、食べ応えは抜群です。

また、その分シャリが少な目なので食べ歩きやダイエットに最適です。

巻き寿司専門店でありながら、カフェのような店舗４.店舗

寿司店というと女性1人で入りにくいと思う方もいらっしゃると思いますが、当店はカフェのような店舗デザインになっていますので、安心してご来店頂けます。

また、外のベンチや店内にも狭いですがイートインスペースもございますので、そちらをご利用される女性グループやカップルの方も多くおられます。

Hand Roll Tokyo創業の想い

Hand Roll Tokyoのアイデアを思い付いたのは、スポーツ観戦時に片手で寿司が食べられたら良いのにという想いでした。ただ、恵方巻きのような中太巻きは美味しいのですが、ボロボロこぼれて少し食べにくい、それであれば細巻きで具材を多くした商品を提供しようというのがきっかけでした。

しかし、日本には巻き寿司専門店はほとんど無い、そこが不安でしたがオーストラリアではマクドナルド様の店舗数ほどの巻き寿司専門店があるという事を聞き創業を決意しました。

海苔や粉末醤油など、世界に誇れる日本の食材を使って、日本から世界へ日本発のファストフード店を展開したい。日本の方はもちろんですが、海外の方にも食べて欲しいという想いで2024年3月に浅草に1号店をオープンいたしました。当店は2026年3月15日で丸二周年を迎えました。この二年の間にSNSで数々のミリオン再生を記録するだけでなく、数多くの主要メディア様にもご注目いただいております。

三年目は念願の海外進出です。イギリス進出を皮切りとしたさらなるグローバル展開を見据え、今回アフリカの方向けのウェビナーを開催します。一人でも多くの方に巻き寿司の良さ知ってもらえるように、今後も精進してまいります。

「Hand Roll Tokyo」の主要メディア実績

・日本テレビ 「ZIP!」

・TBSテレビ 「Nスタ」

・フジテレビ 「サスティな!」

・The Japan Times（ジャパンタイムズ）

・ニッポン放送 「うどうのらじお」etc.

株式会社kamibito

住所：東京都新宿区新宿3-13-5 9F

代表取締役：寺北 大悟



Hand Roll Tokyo 浅草店

住所：東京都台東区浅草1-12-6

電話：03-4400-2182

公式HP：https://hrt.asia/



【SNS】

・Instagram：https://www.instagram.com/handrolltokyo_asakusa



・tripadvisor：https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g14134311-d27504462-Reviews-Hand_Roll_Tokyo-Asakusa_Taito_Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html?m=19905



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