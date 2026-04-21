【熊本・水俣】10kgの豚肉を奪い合え！自社農場モンヴェールポークBBQ食べ放題＆豪華景品モルック大会を開催！地元大工との「木育体験」も初開催！体験型・地産地消のGWイベント『モンヴェール農山のGW』

有限会社農山畜産

■「山を育てるために豚を飼う」農場が届ける、心もお腹も満たされる5日間

有限会社農山畜産（熊本県水俣市、代表取締役：農山照夫）が運営する「モンヴェール農山」は、標高300mの豊かな自然に囲まれており、今年のゴールデンウィーク（GW）を最高に盛り上げるイベントを開催します。

私たちは、自社農場で愛情込めて育てた「モンヴェールポーク」を通じて、食の大切さと命の循環を伝えています。今回のGWイベントでは、美味しいお肉をご満足頂けるまで食べていただくだけでなく、家族の絆が深まるスポーツや、地域の素材に触れる貴重な体験を多数用意しました。

■イベントの目玉コンテンツ

1. 毎年恒例！農場直送！鮮度抜群ブランド豚肉90分間BBQ食べ放題＆レストランランチ特別メニュー（5/2～5/6）

・BBQ食べ放題

農場直送の新鮮なモンヴェールポーク、希少部位、大人気の自家製ソーセージやハムが全て食べ放題！七輪の炭火で焼くお肉の味は格別です。

料金：中学生以上 2,980円（税込み） / 小学生 1,980円（税込み） / 未就学児 無料

BBQ食べ放題のイメージです。

・レストランランチ特別メニュー

前菜、スープ、サラダ、ハム、ソーセージをバイキング方式で提供！

メインをモンヴェールポークのステーキ、ハンバーグなどから選べます。

レストランラルジュ内

2. 優勝賞品は3万円相当の「肉盛り」！農場スポーツ大会（5/3～5/5）

・ 第4回 モルック大会： 13:00スタート。優勝チームには、10kg超の骨付きモモ肉を含む3万円相当のモンヴェールポーク＆加工品詰め合わせを贈呈！

社長手作りの滝の芝生広場にて開催津奈木町モルック協会豚肉は実際の大きさですが、生の状態でのお渡しになります。

・ 丸太転がし大会： 1万円分の詰め合わせをかけた、大人も子供も本気になる伝統の人気競技です。

丸太転がしの様子

3. 【初開催】地元大工さんによる木育体験「キッズスツールづくり」（5/2限定）

「山を育てるために豚を飼う」という私たちの想いに共鳴した、地元の大工さんとのコラボ企画。数量限定で、親子で思い出に残る椅子作りを体験いただけます。

・スツールづくり1,000円

・くぎ打ち競争 無料 （商品有）

写真はイメージです。

4. 森のマルシェ＆動物とのふれあい＆お菓子のつかみどり（5/2～5/5）

地元の生産者が集う「ひのきの森のマルシェ」では、こだわりのコーヒーやハンドメイド雑貨が並びます。また、農場の人気者「ケツメリクガメ」の体重当てクイズ（参加料100円）も同時開催。ピタリ賞は5,000分の豚肉加工品詰め合わせ！

そのほかお食事をされた小学生以下のお子様はお菓子つかみどりを1回プレゼント！

ケヅメリクガメの体重当てクイズもします！かわいいミニチュアホースも見に来てね！

■モンヴェール農山について

私たちは、熊本県水俣市で「山を育てるために豚を飼う」という経営理念のもと約70hano

広大なひのきの森の中で、約4500頭の豚の生産から加工、販売、そしてレストラン運営までを一貫して行っています。ひのきの森が創り出した新鮮な空気と良質な水、こだわりの飼料で育ったモンヴェールポークは、甘みのある脂と柔らかな肉質が特徴です。「美味しい」の先にある、農場ならではの体験をぜひ取材してください。

ひのきの森地下150ｍから汲み上げた地下水一頭一頭大切に育てた豚

【開催概要】

・ 名称：モンヴェール農山のGW

・ 日時：2026年5月2日(土)～5月6日(水) 10:00～15:00

・ 場所：モンヴェール農山（熊本県水俣市長崎552-7）

・ 駐車場：あり

・ 予約・問合せ：0966-68-0028（10:00～15:00）

【本件に関するお問い合わせ先】

モンヴェール農山 担当：農山春香（のうやま はるか）農山文康（のうやま ふみやす）

電話：0966-68-0028 / メール：[mv.nouyama@gmail.com]

HP：[https://www.nouyama.jp(https://www.nouyama.jp)]

Instagram：[https://www.instagram.com/mv.nouyama/(https://www.instagram.com/mv.nouyama/)]