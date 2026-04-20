鎌倉に「人が集まる理由」をつくる。古民家ベーグル店「ホクカマベーグル」がグランドオープン～開業初期から来店者の声多数、地域交流型コンテンツも順次展開へ～

株式会社PigNoN

株式会社PigNoNは、2026年4月、古民家ベーグル店「ホクカマベーグル」を鎌倉にグランドオープンいたしました。

本店舗は、単なる飲食店ではなく、“人が集まり、つながる場所”としての場づくりを目的とした新たな取り組みです。

北海道産小麦と米粉を使用した体にやさしいベーグルの提供に加え、古民家をDIYで再生した空間や、庭で過ごすゆったりとした時間など、空間全体で体験価値を提供しています。

オープン以降、来店されたお客様からは「ここはただのベーグル屋じゃない」といった声も多く寄せられており、飲食にとどまらない滞在体験型の場としての評価をいただいています。

ホクカマベーグルが大切にしているのは、“余白”のある時間です。

忙しい日常から少し離れて、自然の中で過ごす時間。

誰かと会話を楽しむ時間。

何もせず、ただゆっくりする時間。

訪れる人それぞれが、自分なりの過ごし方を見つけられる場所を目指しています。

今後は、ベーグルの提供にとどまらず、以下のような新たな取り組みを順次展開予定です。

・庭を活用したBBQイベントの開催

・サウナやリラクゼーション体験の導入

・盆栽や各種ワークショップの実施

・地域住民との交流イベントの企画

「食」を入口に、「体験」へ、そして「コミュニティ」へ。

地域に開かれた新しい場づくりを推進してまいります。

代表コメント

代表の鈴木雄也は次のように語ります。

「約10ヶ月かけて、ゼロからこの場所をつくってきました。完成されたものを提供するのではなく、ここから一緒に育てていく場所にしたいと考えています。訪れてくださる方が、少しでも心を緩め、ゆっくりと過ごせる時間を届けていきたいです。」

今後の展望

ホクカマベーグルは今後、地域に根ざした“滞在型の場づくり”を軸に、コンテンツの拡充とブランドの強化を進めてまいります。

店舗情報

ホクカマベーグル

<場所>

神奈川県鎌倉市台4-15-23

駐車場あり

<営業時間>

営業時間：9:00～（売り切れ次第終了）

公式HP

https://hokukamabagel.studio.site

Instagram

https://www.instagram.com/hokukama_bagel?igsh=cmFna3FpZjVtZW42

公式ライン

https://lin.ee/NQzGq6y