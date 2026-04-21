【おぱんちゅうさぎ】毎日のお出かけやお買い物がもっと楽しくなる！便利な保冷バッグシリーズがスケーターから新発売！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、「おぱんちゅうさぎ」をデザインしたお出かけに便利な新商品シリーズを2026年4月から順次発売いたします。

■商品特徴

お弁当箱の持ち運びにぴったりのサイズから、週末のまとめ買いに重宝するレジかご対応サイズまで、用途に合わせて選べる豊富なラインナップを展開しています。すべてのバッグの内側は保冷仕様になっています。

デザインは、パステルカラーの切り替えがアクセントの「おぱんちゅうさぎ レトロ遊園地」、爽やかな青色背景の「おぱんちゅうさぎ レトロ遊園地（ストライプ）」の２種類。

■商品詳細

ペットボトルケース（品番：APPB11）

価格：1,408円（税込）

サイズ：Φ84×155mm

POSコード：4973307742217（レトロ遊園地）/ 4973307742262（レトロ遊園地 ストライプ）

上部が巾着仕様になっており、ペットボトルをケースに入れたまま飲むことができます。

保冷ポーチ付きトートバッグ（品番：APCTW11）

価格：1,980円（税込）

サイズ：310×115×215mm

POSコード：4973307742224（レトロ遊園地）/ 4973307742279（レトロ遊園地 ストライプ）

取り外し可能な保冷ポーチが付属しているため、お弁当箱を入れる保冷バッグとしても、ポーチを外して普段使いのミニトートとしても2WAYで活用できます。

保冷ランチトートバッグ（品番：APCL11）

価格：1,980円（税込）

サイズ：360×120×220mm

POSコード：4973307742248（レトロ遊園地）/ 4973307742293（レトロ遊園地 ストライプ）

マチが120mmと広く、お弁当箱を水平にいれることができます。また、開口部にはファスナーが付いているため、中身の飛び出しもしっかり防ぎます。

巾着付き保冷レジかごバッグ（品番：APCR11）

価格：2,750円（税込）

サイズ：410×255×250mm

POSコード：4973307742231（レトロ遊園地）/ 4973307742286（レトロ遊園地 ストライプ）

上部が巾着で大きく開閉できるため、かさばる食材も収納でき、中身の飛び出しも防ぎます。

保冷トートバッグ 大（品番：APCT12）

価格：2,750円（税込）

サイズ：450×160×340mm

POSコード：4973307742255（レトロ遊園地）/ 4973307742309（レトロ遊園地 ストライプ）

幅450mm、マチ160mmの大容量サイズのため、週末のまとめ買いやピクニック、アウトドアなどのレジャーシーンでもたくさんの荷物を一つにまとめて持ち運べます。

販売情報：スケーター公式オンラインショップhttps://skater-onlineshop.com/

および、全国の量販店、専門店、雑貨店などで販売いたします。

【注意事項】本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C) KAWAISOUNI!

スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021