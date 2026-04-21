200店舗展開を見据えたFC経営の決定版。クレバリーホームの住宅FCブランド「VARY′S」が、不動産・建築DXプラットフォーム「PICKFORM」を全店導入

株式会社PICK

不動産・建築DXプラットフォーム「PICKFORM」を提供する株式会社PICK（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：普家 辰哉）は、株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役：松田 芳輝）が展開する住宅フランチャイズブランド「VARY’S」の加盟店全店において、不動産・建築取引に特化したDXプラットフォーム「PICKFORM」を導入したことをお知らせします。

フランチャイズ本部が主導する「加盟工務店」のDX推進

VARY’Sでは、今後のフランチャイズ(以下「FC」)展開を見据え、加盟店の増加に伴う案件管理や顧客情報の把握、情報連携の効率化が課題となっていました。特に、案件状況の可視化や本部・加盟店間の連携において、運営負荷の増加が顕在化しており、FC全体での業務最適化が求められていました。こうした背景から、顧客・案件情報の一元管理と業務プロセスの標準化を実現するため、「PICKFORM」の導入に至りました。

管理工数の半減と、FC運営の最適化を実現

「PICKFORM」の導入により、顧客情報・案件情報の一元管理が可能となり、本部・加盟店間の情報共有がスムーズに行えるようになりました。その結果、加盟店における管理工数は半減し、業務効率化を実現しています。これにより、各店舗は顧客対応や提案活動へより多くのリソースを割くことが可能となりました。

200店舗展開を見据えたFC基盤の構築へ

VARY’Sでは、今後200店舗規模でのFC展開を見据えています。今回の「PICKFORM」導入は、加盟店数の増加に伴う運営負荷を抑えながら、効率的なマネジメントを実現するための基盤として機能します。

「VARY’S」ご担当者様の導入事例記事については以下をご参照ください。

なぜPICKFORMが選ばれているか？

事例詳細を見る :https://pick-hp.com/pickform/case/cleverlyhome1. 独自開発の「FC専用パッケージ」

PICKFORMでは価格も含めてFC運営に必要な要素をすべてパッケージ化しました。

単なるシステム提供にとどまらず、FC運営に不可欠な「契約・商談・顧客管理」をワンストップで提供。建築・不動産特有の複雑なフローを標準化することで、加盟店の「誰がやっても成果が出る」状態を最短で構築します。

2. 加盟店を孤立させない「DX支援とナレッジ共有」

「加盟して終わり」にさせない伴走型支援を実現。クラウド上で最新の販促資料や成功事例を即座に共有することで、本部と全加盟店がリアルタイムで成功ノウハウを同期できます。これにより、本部のサポート工数を削減しながら、加盟店の満足度を最大化します。

PICKFORMではFC領域のサポートを強化

PICKFORMでは直近フランチャイズ本部様と加盟店様の事例が増えており、今後もこれまでの知見を活かしながらフランチャイズ領域のサポートを強化していきます。

フランチャイズ領域に関するDXのご相談事項などございましたらお気軽にお問い合わせください。

まずは相談してみる :https://pick-hp.com/pickform/contact

お問い合わせ先

Mail：info-sales@pick.tokyo

TEL：03-6417-0014

「PICKFORM」サービス概要

国土交通省より唯一適法の回答を得た電子契約＆業務効率化システムです。

株式会社PICKについて

株式会社PICKは、「不動産取引を快適に、オープンに」をミッションに掲げる会社です。不動産・建築業界のバリューチェーンが抱える構造的な課題に対し、2022年の「PICKFORM 電子契約」をリリース以来、不動産/建築の取引における「顧客体験の向上」を目指している企業です。「PICKFORM 電子契約」では国内で唯一国土交通大臣より正式回答をもらい、新しい法律に対しても安心して”適法に”利用していただけるサービスとして、導入企業が増えております。 今後は、不動産/建築業者の皆様の業務を1つでも多く解決するべく、業者様の業務のあらゆるシーンにおけるサービスリリースを予定しています。PICKFORMは不動産・建築特化の Verticalオールインワン SaaSとして業界に貢献できるよう進化します。

【会社概要】

社名：株式会社PICK

代表者：代表取締役社長兼CEO：普家 辰哉

所在地：東京都港区芝公園2丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー6階

設立：2018年10月

事業内容：不動産・建築DXプラットフォーム「PICKFORM」の企画/開発/運用、業務代行サービス「PICKFORM PRO」

会社HP：https://pick-hp.com/



株式会社PICKのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/97941