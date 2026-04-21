【三田製麺所】夏を感じる一杯。『冷やし鯛だし塩つけ麺』

株式会社エムピーキッチンホールディングス

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『つけ麺専門店 三田製麺所』は、2026年4月28日（火）より、夏の定番商品『冷やし鯛だし塩つけ麺』を期間限定で販売いたします。

日差しの強さが増し、暑さを感じ始めるこの季節に合わせ、さっぱりと楽しめる一杯をご用意しました。

ひんやりとした口当たりと鯛の上品な旨みが広がる、これからの季節にぴったりの商品です。

初夏から残暑の時期まで長くお楽しみいただける一杯を、ぜひご賞味ください。

■鯛の旨味と涼やかさを楽しむ、夏の名物つけ麺

鯛の旨味を丁寧に引き出した、冷たく透き通る淡麗塩スープは、口当たりが軽やかで、暑い日でもつるりとお召し上がりいただけます。

スープには、水菜・ほぐし鶏・岩海苔・ねぎ・柚子を合わせ、それぞれの食感と風味が重なり合うことで、最後まで飽きのこない味わいに仕上げました。

また、麺の横に柚子胡椒を添えてご提供。お好みで加えることで、爽やかな香りとピリッとした辛味がアクセントとなり、味わいの変化もお楽しみいただけます。

初夏から夏の暑さが残る時期まで、長く楽しめる三田製麺所の夏の定番を、ぜひご賞味ください。

■商品概要

・商品名：冷やし鯛だし塩つけ麺

・販売価格：930円（税込）

・販売店舗：国内の三田製麺所 全店

・販売期間：2026年4月28日（火）～9月30日（水）

※終売日は予告なく変更となる場合がございます

※テイクアウト対象外商品です

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■つけ麺専門店 三田製麺所について

三田製麺所は2008年に東京港区の三田に1店舗目をオープン。2026年4月現在、全国50店舗を展開しております。つけ麺普及の伝道師として王道の『濃厚豚骨魚介つけ麺』の他、数多くの季節限定つけ麺を提供。また、2025年7月からは初の”ラーメンメニュー”『中華そば』を提供。

サイドメニューも充実しており名物の『唐揚げ』は第11回からあげグランプリ東日本しょうゆダレ部門で金賞を受賞。

その他、通販事業やYouTubeでの動画投稿、デリバリー専門店『出前三田製麺所』の立ち上げなど、ラーメン、つけ麺をより身近に感じて頂くため、様々な取り組みに挑戦中です。

株式会社エムピーキッチンホールディングス

■会社概要



設立 ： 1994年7月

本社所在地 ： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ

従業員数 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名) ※2026年4月時点

代表 ： 代表取締役CEO：鹿中 一志

事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営

URL ： http://www.mpkitchen.co.jp/

Tel ： 03‐3770-0077



【公式サイト・SNS】



三田製麺所公式サイト： https://mita-seimen.com/

通販サイト ： https://ec-mpkitchen.shop/

Twitter ： https://twitter.com/mitaseimen

Instagram：https://www.instagram.com/mita.seimen_official/

YouTube ：https://onl.bz/8GpUSa4

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mita.seimen_official