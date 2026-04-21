音楽ゲーム作曲家・モリモリあつし氏が中高生に直接指導！参加者全員がオリジナル楽曲制作に挑戦

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（所在地：東京都江戸川区、以下「TSM」）は、2026年3月28日（土）、音楽ゲーム楽曲の作曲家・モリモリあつし先生を講師に迎え、中高生限定の作曲体験イベント「モリモリあつし先生 音楽ゲーム × 作曲 1DAYキャンプ！」を開催しました。当日は参加者全員がDAWソフト「FL Studio」を使ってオリジナル楽曲を制作。制作された全楽曲はコンピレーションCDに収録され、参加者一人ひとりに手渡されました。

本イベントの企画背景

講師を務めたモリモリあつし先生は、SOUND VOLTEX・CHUNITHM・Deemoなど国内外の音楽ゲーム50タイトル以上に楽曲を提供する作曲家です。中学時代、ゲームをきっかけに音楽制作を始め、楽曲コンペの突破を経てプロの道へ。いまやKONAMI・SEGA・Rayarkといった大手タイトルに楽曲を書き下ろしています。

音楽ゲームで「遊ぶ側」から「作る側」へ、その道を自ら切り拓いてきたクリエイターが直接指導するからこそ、参加した中高生にとって"自分にもできるかもしれない"と感じられるイベントになりました。

イベント概要

イベント名：モリモリあつし先生 音楽ゲーム × 作曲 1DAYキャンプ！

開催日：2026年3月28日（土）10:30～17:00

会場：TSM 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

対象：中高生（定員26名）

講師：モリモリあつし先生（作曲家 / DJ）

■ 参加者全員が1曲を完成させる体験を実現

参加者には事前課題として「BPM185の音ゲー曲を作るとしたら？」というコンセプト検討が課されました。当日は午前中にモリモリあつし先生によるレクチャーと制作フロー実演を受け、午後の約2時間で各自がFL Studioに向かい楽曲を制作。制作された全曲はコンピレーションCDに収録され、参加者全員に手渡されました。



無料ツールやスマホアプリで「作曲を始める」ハードルは下がりましたが、「1曲を完成させる」ことは依然として高い壁です。本イベントでは、プロによる添削や制作工程の実演を交えながら、全員がその壁に挑みました。

当日プレゼントされたCDランチタイムは講師も交えて小グループで交流しました制作画面を見せながらレクチャーするモリモリあつし先生

【参加した中高生の声】

「作曲をする上で、時間を効率よく使いながら進めていくコツなども知ることができ、とても参考になった。」

「同世代のクリエイターがひとつの空間に集まって交流できるというのもなかなか無い機会。さまざまな交流もできて本当に楽しかった。」

「あつし先生の活動についてもたくさん貴重なお話を聞くことができた。」

モリモリあつし先生 事後インタビュー

■今日参加してくれた中高生の皆さんの様子はいかがでしたか？

「たくさんの中高生の方にご参加いただき、長丁場にも関わらず最後まで意欲的に取り組んでいる様子がとても印象的でした。CDもすぐに拝聴いたしましたが、短い時間の中でもそれぞれがしっかりと楽曲を完成させており、個性のある作品が多く生まれていた点が非常に良かったと感じております。」

■これから音楽制作を始める中高生へメッセージをお願いします

「まずは難しく考えすぎず、実際に手を動かして“完成させる”体験を大切にしてほしいと思います。小さな積み重ねが確実に力になっていくので、ぜひ楽しみながら続けていってほしいです。このキャリアの中で唯一言える真実は、『続けた人間が一番強い』ということです。皆さんの音楽活動、応援しております！」

■TSMの設備や環境について、プロの目線での印象を教えてください

「本当に、自分自身がここに住んで使いたいレベルというか…。自分が通う学校でここまで環境が整っているのは、本当に生徒さんが羨ましい限りです。今回のように作品として形に残る体験ができる点も、学びとして非常に価値があると思いますし、何より提携企業様から実際にご依頼をいただける点は、キャリアにも繋がるため非常に魅力的だと感じました。僕も入学させてもらって良いですか？結構マジで笑」

今後の展開

TSMでは、中高生が業界の第一線で活躍するプロから直接作曲指導を受けられるイベントを多数開催しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41195/table/184_1_8e6c2fc75a4f0e2a770359184abd9296.jpg?v=202604211051 ]

最新情報は TSM公式サイトのオープンキャンパス情報(https://www.tsm.ac.jp/opencampus/)にて随時更新。

■ モリモリあつし先生 プロフィール

数多くのオリジナル楽曲、リミックス楽曲を輩出してきた作曲家・DJ。音楽ゲームや三拍子を主軸とした情熱的でかつエモーショナルな音楽を得意とするが、既存の楽曲展開に囚われない独自の楽曲展開コンセプトを持つ価値観や、多岐に渡るジャンルの楽曲制作も行うオールラウンダーとしての一面も持つ。2021 年には NHK Eテレ「ヒャダ×体育のワンルーム☆ミュージック」にてモリモリあつし個人が特集され、話題を呼んだ。

オフィシャルサイト：https://ats024.com/

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（TSM）

1988年の開校以来、音楽＆エンターテインメント業界とともに「即戦力」となる人材を育成し、輩出している音楽＆エンターテインメントの総合専門学校です。業界が求める力を持った人材を育成するために、第一線の企業やプロフェッショナルとともに行う実践授業「企業プロジェクト」を通じて、コンサート制作、楽曲制作、バックダンサー出演、テレビ・ラジオ・舞台出演など、リアルな仕事の現場でスキルを磨きます。また、業界の第一線で活躍しているプロフェッショナルが講師を務めているので、常に業界の最先端が学べる環境が整っています。

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-14-8

https://www.tsm.ac.jp/