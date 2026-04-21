BLVCK PARIS、JOPT 2026 Grand Finalにて初の冠トーナメントを開催

株式会社F・L・B

フランス・パリ発のラグジュアリーライフスタイルブランド

BLVCK PARIS（ブラックパリ） は、アジア最大級のポーカーイベント

「JOPT（Japan Open Poker Tour）2026 Grand Final」 において、

初の冠トーナメントを開催することをお知らせいたします。

本大会では、BLVCK PARISとのコラボレーション企画として、

「NLH Tag Team Sponsored by BLVCK PARIS」 の開催が決定いたしました。

本トーナメントは、2名1組で参加する特別形式のトーナメントです。

前回の協力企業としての参画に続き、

今回はBLVCK PARIS初となる冠トーナメントとして、

JOPTとの取り組みをさらに一歩前進させる形となります。

BLVCK PARISは

「All Blvck Everything. It’s more than a color. It's a lifestyle.」

――“黒”を単なる色ではなく、思想・価値観・生き方として捉え、

ファッションを通じてカルチャーを表現してきました。

一方でポーカーもまた、単なるゲームではなく、

集中力・精神性・戦略性・判断力が問われる“マインドスポーツ”です。

こうした価値観の共鳴を背景に、BLVCK PARISとJOPTは、今回の冠トーナメント開催に至りました。

本トーナメントの優勝者には、

BLVCK PARISの豪華セットを贈呈いたします。



さらに、2位・3位入賞者にはBLVCK PARIS オリジナル トランプデックを贈呈いたします。

BLVCK PARISの世界観を体現した特別なプライズを通じて、

ポーカーの熱狂と“黒”の美学が交差する、

象徴的なトーナメントを創出してまいります。

これは一過性のスポンサー施策ではなく、

ポーカーとファッション、そしてカルチャーを横断する

長期的な取り組みの一環です。



今後もJOPTとの連携を通じて、

大会の世界観を拡張するプロジェクトやプロダクト展開を段階的に予定しており、

詳細は順次発表してまいります。

BLVCK PARISは本取り組みを通じて、

日本から世界へと広がるポーカーカルチャーに新たな価値を加え、

“黒”の美学をさらに深化させていきます。

■ 開催概要

大会名：JOPT 2026 Grand Final

トーナメント名：NLH Tag Team Sponsored by BLVCK PARIS

開催日：2026年5月1日（金）19:00

参加費：40,000円

主催：ジャパンオープンポーカーツアー株式会社

公式：https://japanopenpoker.com/

X：https://x.com/japanopenpoker?s=11&t=8kgUfyYdAu7JKcbghcAeEw(https://x.com/japanopenpoker?s=11&t=8kgUfyYdAu7JKcbghcAeEw)

BLVCK BATMAN PLAYING CARDSBLVCK JOKER TEDDY HOODIE

■ Sponsored Prize

1位：BLVCK PARISセット

2位～3位：BLVCK PARIS オリジナル トランプデック

■ BLVCK PARISについて

BLVCK PARISは、

「All Blvck Everything. It’s more than a color. It's a lifestyle.」

をコンセプトに、ラグジュアリーとストリートを融合させた

パリ発のグローバルブランドです。

アパレルを中心に、世界中の感度の高いユーザーから支持を集めています。