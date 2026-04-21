医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、医誠会国際総合病院屋上で実施している都市養蜂において、養蜂場のリニューアルを2026年4月に実施しました。人工芝の設置による環境改善と、約200鉢の菜の花による蜜源確保と景観整備を行い、ミツバチの活動を支えるとともに、屋上空間における体験価値の向上を図りました。今後も季節に応じた環境づくりと地域に向けた体験機会の提供に取り組みます。

都市養蜂と環境共生に向けた屋上空間活用の取り組み

都市部における生物多様性の保全や環境共生の重要性が高まる中、屋上空間を活用した都市養蜂は、自然との接点を生み出す取り組みとして注目されています。医療法人医誠会では、医誠会国際総合病院屋上で都市養蜂を実施し、医療と環境が共存する空間づくりを進めています。 養蜂場リニューアルでは、ミツバチにとって安定した環境を確保するために人工芝を敷設し、屋上特有の反射熱を軽減しました。また、約200鉢の菜の花を設置し、巣箱周辺に蜜源を確保するとともに、屋上空間の景観を整備し、ミツバチの活動を支える環境づくりと、訪れた際に視覚的にも楽しめる空間形成を両立しています。医療施設の屋上という限られた空間においても、自然との関わりを感じられる場の整備が進んでいます。

都市養蜂を通じた継続的な地域体験と今後の展望

医誠会国際総合病院屋上で行う都市養蜂は、環境づくりとともに地域との接点を生み出す取り組みです。養蜂体験では、ミツバチの生態や蜂蜜ができる過程を学ぶことができ、参加者が自然との関わりを実感できる機会となっています。 今回のリニューアルによって整備された環境は、こうした体験の質を高めます。季節ごとに変化する植物やミツバチの活動を観察できる空間として、継続的な活用が可能です。 今後も、季節に応じた養蜂場の環境整備を行いながら、地域の皆さんが参加できる体験機会の提供を続けていきます。都市の中で自然を感じる場としての価値を高め、環境への理解を深める取り組みを継続していきます。

■屋上の見学もできる養蜂体験イベント（主催：ホロニクスヘルスケア株式会社）

「都会で養蜂？コムハニーつくりに挑戦！」 日時：2026年5月30日 場所：ISEIKAI lounge さくらテラス（大阪市北区南扇町4-14） 対象：小学生以上（保護者同伴） 定員：8名 参加費：6,500円（税込）ほか 申し込み：https://peatix.com/event/4967204/view

医療法人医誠会

https://peatix.com/event/4967204/view

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。 また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。

※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx） による