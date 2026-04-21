株式会社PHP研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津 要）は、滝沢志郎著『咲良は上手に説明したい！』（2026年2月19日発売／税込2,090円）が、発売から約2か月で（4月28日時点／5刷）累計発行部数3万部を突破したことをお知らせいたします。滝沢志郎氏は、松本清張賞受賞作『明治乙女物語』など、これまで歴史・時代小説を多く執筆してきましたが、実は取扱説明書などを作成するテクニカルライター出身。自身初の現代小説となった本作では、経験を存分に生かして、マニュアル作りの世界に飛び込んだ主人公の奮闘を熱く描いています。読者からは、「小説なのに、読むと文章が上手くなる」「勉強になった」など、異例の感想が多数寄せられ、楽しみながらスキルアップができると好評を得ています。

発売前から書店員の絶賛レビュー続々、「王様のブランチ」で紹介され反響

本作は、発売3か月前の昨年末より書店員向けの試し読みを実施。「テクニカルライターという職業を初めて知った」「POPの書き方が変わった」「参考になる箇所が多い」など、専門的な職業への関心に加え、仕事に役立つとの感想が書店員から多く寄せられました。さらに発売直後の2/21にはTBSテレビ「王様のブランチ」で紹介され、わずか2か月強で5刷・3万部を突破。ブクログ（本・デイリーランキング 2026年2月22日）、読書メーター（読みたい本ランキング/単行本部門/日間 2026年2月21日）などのランキング1位を獲得しています。テクニカルライターたちが試行錯誤を重ねながら、AEDやベビーカーなどさまざまな取扱説明書を作り上げていく過程をリアルに描き、実務に役立つ具体的な事例がストーリーの中に自然に盛り込まれている点が特長です。小説としての面白さと実用性を兼ね備え、読書好きの方はもちろん、ビジネスパーソンにもおすすめの一冊です。

面白い！とにかく面白い！！ 最初から最後まで全ページが楽しくて、あっという間に読み終えてしまいました。 マニュアル作成がこんなに奥が深くて熱くて心温まる仕事だったなんて。 （中略） マニュアル作成の過程は「伝わる文章の作り方」の参考にもなりました。POPづくりに活かしたい！ （くまざわ書店西新井店 塩里依子さん） マニュアルが時には命や人生を救うことも！ 分かりやすく説明することの重要さや大変さを、まさに分かりやすく面白く教えてくれた。 こんなに為になって、感動までしちゃうお仕事小説、読まなかったら人生損するところでした。みんなに勧めたいけど、このテクニックは秘密にしときたいなあ。 （丸善津田沼店 安井理絵さん）

『咲良は上手に説明したい！』について

あらすじ

台風で各路線が運休し、混乱する横浜駅。 乗客対応に追われるアルバイト駅員の石川咲良の前に一人の女性――浅倉響が現れる。 浅倉の端的でわかりやすい説明によって、乗客たちが納得していく姿に衝撃を受けた咲良は、浅倉と同じ「テクニカルライター（電化製品・精密機器などの取扱説明書を作成する職業）」になるべく、彼女が働く老舗マニュアル制作会社ＦＴＣに入社し……。

著者紹介

https://note.com/phpfukyu/n/n9a1d2751badd

滝沢志郎（たきざわ・しろう） 1977年生まれ。テクニカルライターとして活動する傍ら、2017年、『明治乙女物語』で松本清張賞を受賞し小説家デビュー。他の著書に『明治銀座異変』『エクアドール』『雪血風花』『月花美人』がある。

書誌情報

書名：咲良は上手に説明したい！ 著者：滝沢 志郎 定価：2,090円(税込) 判型・製本・頁数：四六判・並製・304ページ ISBN：978-4-569-86062-6 発行：PHP研究所 発売日：2026年2月19日