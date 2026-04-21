ハルビア サウナ ショールーム千葉では、世界No.1ブランドのサウナヒーターやサウナルームを実際に見て触って体験して、納得の上導入いただけます。ご自宅の新築、リフォーム時や、店舗、商業施設へのサウナ導入を検討中の方のご来場をお待ちしております。

ハルビア サウナ ショールーム 千葉

営業時間 9：30～18：30（定休日：水曜日・第一火曜日） 株式会社ネクスト 所在地 千葉県千葉市稲毛区黒砂3丁目7-9 電話 047-460-2221 HP https://www.next-at.co.jp/harvia/ アクセス JR総武線・東武野田線「船橋」駅徒歩4分 京成本線「京成船橋」駅徒歩5分 来場予約 電話・メール（harvia-chiba@next-at.co.jp）・HP

■展示ラインナップ

ショールームでは人気の家庭用サウナルームや、半円形の窓から眺望を楽しめる新型バレルなどを展示。実際にロウリュ体験でハルビアサウナの癒しの熱を体感いただけます。

二面ガラスで高級感と開放感あふれるインドアサウナ

商品名：リンデアビュー2216 型式：LV2216 サイズ：W2,210×D1,563×H2,125mm 定員：2～3名

目指すは「一家に一台サウナ室」日本の在宅サイズに合わせて作られた待望の家庭用モデル

商品名：ソポ0909フルガラス 型式：SOP0909PF サイズ：W964×D965×H2,060mm 定員：1名

景色を満喫できる半円窓。設置しやすいコンパクトサイズ

商品名：バレル2218 ハーフムーン 型式：BR2218HM サイズ：W2,200×D1,840×H2,260mm 定員：3～4名

少人数のサウナルームにおすすめ

商品名：キップ6ブラック 型式：KIP60E サイズ：W410×D280×H600mm 出力：5.5kW（目安）

人気シリーズの業務用モデル

商品名：シリンドロプロ132 型式：PC132E サイズ：W355×D355×H1,320mm 出力：13.2kW（目安）

人気シリーズの薪ストーブタイプ

商品名：レジェンド150 型式：WK150LD サイズ：W530×D530×H740mm 出力：16kW（目安）

株式会社ネクストについて

弊社は、不動産売買仲介業として創業し、現在は建築事業へと領域を広げ、住まいづくりを中心に事業を展開しています。 「住まいから、広がるライフスタイルを。」をコンセプトに、単なる居住空間ではなく、趣味や価値観を大切にした暮らしを実現する住まいづくりを強みとしています。 デザイン性の高い住宅ブランドの取り扱いに加え、規格住宅のカスタマイズまで柔軟に対応できる体制を整えています。土地探しから設計・施工、アフターサポートまでをワンストップで提供し、お客様の理想の住まいづくりを一貫してサポートします。 創業以来26年にわたり培ってきた実績とノウハウを活かし、お客様一人ひとりの想いに寄り添いながら、住まいから広がるワクワクする暮らしをお届けします。

代表取締役 吉田 智氏よりコメント

私たちはこれまで、住まいを通じて日々の暮らしをより豊かにすることを大切にしてきました。今回、ハルビアのサウナを通じてご提案したいのは、日常の中に“ととのう時間”を取り入れる新しいライフスタイルです。 サウナは単なる設備ではなく、心身を整え、暮らしの質を高めるための特別な空間です。ショールームでは実際に体感いただきながら、その価値を感じていただければ幸いです。今後も、暮らしの可能性を広げる提案に挑戦してまいります。

ハルビアについて

高い安全性と安心のサポートネットワークを持つ、サウナ＆スパの世界No.1ブランド

1950年にサウナの本場フィンランドで創業。ハルビアは、サウナヒーター市場においてフィンランドをはじめとする欧州でも圧倒的シェアを誇り高い評価を得ている、サウナ＆スパ業界のグローバルマーケットリーダーです。サウナの熱がもたらす様々な効果によるウェルビーイングの提供をミッションとして、現在200社以上のパートナーと提携し、世界90ヶ国へサウナ＆スパ製品を提供しています。 HARVIA JAPANは日本市場で展開する10kW以下のサウナヒーター全機種について電気安全法の基準を満たす厳しい検査を実施し、Eマークを表示。安全性が証明された製品のみを販売しています。また、ショールームの運営と販売・施工・メンテナンスを行うハルビア サウナ ディーラーを全国に展開しているため、見て触って体感し納得して購入でき、アフターサポートも迅速にご提供できます。 ハルビアはご家庭でも事業でも安心してご使用いただける、サウナ＆スパの世界No.1ブランドです。

株式会社HARVIA JAPANについて

【会社概要】 社名：株式会社HARVIA JAPAN 本社所在地：〒107-0052東京都港区赤坂7-1-1青山安田ビルB1F 代表取締役社長：笠間 聖司 事業内容： ハルビア サウナ＆スパ製品の輸入及び販売事業 設立： 2023年8月 HP：https://harvia.jp