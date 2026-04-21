Solidion Technology、Hilco Globalと拘束力のある戦略的特許収益化契約を締結





世界1500億ドル規模のバッテリー市場において、自社の基盤特許ポートフォリオの収益化を目指す

ダラス, 2026年4月20日 /PRNewswire/ -- 先進的なバッテリー技術ソリューションプロバイダーであるSolidion Technology Inc.（以下「Solidion」または「同社」）（Nasdaq：STI）は、Hilco GlobalのIPサービス部門（Orix Companyの子会社）と、自社の基盤的なエネルギー関連ポートフォリオの収益化および特許権の行使を目的とした拘束力のある契約を締結したと発表しました。HilcoはSolidionの特許ポートフォリオを分析し、高価値の資産を特定しました。また、特許データから、世界中の多数の企業がSolidionのポートフォリオに対するライセンスを必要とする可能性が高いことが示されています。特にエネルギー貯蔵分野においては、業界の主要企業のほぼすべてがSolidionのポートフォリオと重複する技術を有しており、同様の状況は半導体、コンシューマーエレクトロニクス、航空宇宙分野においても見られます。

Solidion Technologyの最高経営責任者（CEO）であるJaymes Wintersは、次のように述べました。

「エネルギー貯蔵エコシステム全体において、Solidionの複数の基盤特許が繰り返し活用され、これまでに例を見ない水準で各社のビジネスモデルの収益化に寄与してきました。これらは小規模な新興企業にとどまるものではなく、その多くは世界的に広く知られる著名企業であり、EVバッテリー分野に限らず、半導体、航空機、自動車製造、先端材料といった分野における業界リーダーです。Solidionのポートフォリオの価値は7億5000万ドルを超える可能性があります。」

Hilco IP Servicesの特許分析・収益化グループ責任者であるKarl Maerschは、次のように述べました。

「Solidionのポートフォリオは、グラフェンおよびバッテリー技術のさまざまな側面を網羅しており、複数の産業分野に適用可能です。また、Solidionと競合する企業に加え、隣接する技術分野の企業も含まれています。当社の見解では、このポートフォリオは高い価値を示す重要な指標を備えており、Solidionと提携して同社が当該ポートフォリオから収益を引き出す支援ができることを大変楽しみにしています。」

Solidion Technology, Inc.について

テキサス州ダラスに本社を置き、オハイオ州デイトンにパイロット生産施設を有するSolidion（Nasdaq：STI）の中核事業は、バッテリー材料および部品の製造に加え、エネルギー貯蔵システム向けの次世代バッテリーの開発・生産です。これには、人工知能（AI）データセンター市場向けのUPSシステムや、陸上・航空宇宙・海上輸送向けの電動車両が含まれます。Solidionは、345件を超える特許ポートフォリオを保有しており、高容量でシランガスを使用しないグラフェン活用型シリコンアノード、バイオマス由来グラファイト、先進的なリチウム硫黄およびリチウム金属技術などのイノベーションを網羅しています。

詳細は、www.solidiontech.comをご覧いただくか、投資家向け広報部門までお問い合わせください。

Hilco Globalについて

Hilco Globalは、ORIX Corporation USAの子会社であり、小売、商業・産業、不動産、製造、ブランド、知的財産分野などにおいて、統合的なプロフェッショナルサービスおよび資本ソリューションを提供し、顧客の価値最大化と業績向上を支援する多角的な金融サービス企業です。Hilco Globalは、健全企業から経営に課題を抱える企業、さらには経営不振企業に至るまで、複雑な状況の解決と長期的な企業価値の向上を支援するために、カスタマイズされた各種ソリューションを提供しています。Hilco Globalは、顧客との利害を一致させるとともに、戦略的助言を提供し、多くの場合において取引の完了に必要な資本も提供することで、最良の成果の実現に努めています。Hilco Globalはイリノイ州ノースブルックに本社を置き、4大陸で810名を超える専門人材が事業を展開しています。

www.hilcoglobal.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。Solidion Technology Inc.（Nasdaq：STI）（以下「当社」、「Solidion」、または「当社ら」）は、1995年米国証券民事訴訟改革法に基づくセーフハーバー規定の適用を受けることを意図しており、本セーフハーバー規定に関連して本注意書きを記載しています。「予測する」、「考える」、「可能性がある」、「見積もる」、「継続する」、「予想する」、「意図する」、「すべきである」、「計画する」、「あり得る」、「目標とする」、「潜在的な」、「可能性が高い」、「期待する」およびこれらに類する表現は、当社に関連して用いられる場合、将来の見通しに関する記述を示すことを意図しています。当社は、新たな情報、将来の進展、その他いかなる理由による場合であっても、法令により義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負いません。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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