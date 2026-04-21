株式会社ローソン（本社：東京都品川区）が全国61店舗で展開する「MACHI café＋（マチカフェプラス）」では2026年4月21日（火）より初夏の人気商品『アイスカフェモカ』『アイスホワイトモカ』（各・税込380円）を発売します。また、2026年4月29日（水）から5月6日（水）までのゴールデンウィーク期間中は、ドリンク全品が50円引きとなるスペシャルセールを開催します。 「MACHI café＋」サイト： https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html

■甘さで選べる2種のご褒美アイスモカが今年も登場！

毎年好評なアイスカフェモカが、今年も初夏の定番ドリンクとして登場します。 エスプレッソのほろ苦さに、ミルクとチョコレートの甘さが重なり合う、まるでスイーツのような一杯です。仕上げにはホイップクリームとナッツをトッピングし、見た目も味わいも満足度の高い“飲むデザート”に仕立てました。今年も、気分や好みに合わせて選べる2種類をラインアップします。

●ほろ苦派におすすめ！アイスカフェモカ

ダークチョコレートを使用し、甘さの中にほんのりビターな余韻を楽しめる一杯。 エスプレッソのコクとチョコソースが絶妙に溶け合い、リッチで大人な味わいに仕上げています。 商品名：アイスカフェモカ 発売日：2026年4月21日（火） 価格：380円（税込）

●甘党派にぴったり！アイスホワイトモカ

ホワイトチョコレートを使用した、クリーミーでまろやかな甘さが特長。 ホイップのトッピングでまさに飲むスイーツ！デザート感覚で楽しめる一杯です。 商品名：アイスホワイトモカ 発売日：2026年4月21日（火） 価格：380円（税込）

■ゴールデンウィークをお得に！全ドリンク50円引セールを開催！！

行楽や帰省など外出機会が増えるゴールデンウィークに、MACHI café＋のドリンクメニューをお得に楽しめる、スペシャルセールを実施します。 新作のアイスカフェモカ・アイスホワイトモカはもちろん、生バナナとミルクを使用したスムージーや、 爽やかなフルーツティー、コーヒーメニューなど豊富なラインナップを50円引でお得に楽しめるチャンスです。 ・実施期間：2026年4月29日（水）～5月6日（水） ・セール内容：対象商品全品50円引 ・対象商品：MACHI café＋ ドリンク全品 ・実施店舗：ローソンMACHI café＋導入店舗（全国61店舗） ※導入店舗一覧はこちらからご確認いただけます https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html

「手作り」は、時代に逆行？いいえ、今の時代だからこそ！「MACHI café＋」について

ローソンは、店内厨房スペースを活用し、お客様の注文を受けてから一杯一杯手作りで提供する「MACHI café＋」を、2022年9月より展開しています。「MACHI café＋」における「一杯一杯、手作り」というサービスは、「もっとお客様と会話をしたい」という店舗のクルーさん（アルバイト・パート）の声から始まりました。このサービスを通じて、クルーさんとお客様とのコミュニケーションを活性化させ、「あなたに会いに来た」「あなたから買いたい」と感じていただけるような関係性を築くことを目指しています。 サービス導入にあたっては、店舗で働くクルーさんの接客スキルや人財育成体制も重要な判断基準となります。社内認証制度として、クルーさんの知識やスキルに応じて「リーダークルー」、「ファンタジスタ」として認定しています。この認定制度は、スタッフの自己研鑽を促し、モチベーションの向上にもつながっています。 ローソンには、毎日のように訪れるお客様も多いため、いつご来店いただいても新鮮な発見があるようにと心がけています。生のバナナを使用したスムージーやこだわりのコーヒーなど、定番商品とシーズナル商品を合わせて常時6～10種類をラインナップしています。

※ローソンでは、2012年から、コーヒーに関する知識や接客などのスキルが優秀なスタッフを認定し、接客や店舗業務の向上につなげる「ファンタジスタ制度」を設けています。現在では、「MACHI café」の他、「接客」「まちかど厨房」「ファーストフード」の4つの分野別で20,000人を超えるクルーさんが認定を受けています。