【新生・同志社合格特化塾】AIと合格者データで同志社大学全学部対応カリキュラムを全面刷新

スタディチェーン株式会社

スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）が運営する同志社合格特化塾は、このたび同志社大学全学部合格に特化したカリキュラムを全面刷新いたします。AIによる弱点分析と同志社大学合格者の実データを組み合わせた「新生・同志社合格特化塾」として始動します。



■ 同志社合格特化塾について



同志社合格特化塾は、同志社大学の神学部・文学部・社会学部・法学部・経済学部・商学部・政策学部・文化情報学部・理工学部・生命医科学部・スポーツ健康科学部・心理学部・グローバル・コミュニケーション学部・グローバル地域文化学部への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。



■ カリキュラムアップデート 7つの刷新ポイント



１.同志社大学全学部対応・AI弱点分析エンジンの導入

同志社大学の法学部・経済学部・商学部・文学部・社会学部・政策学部・グローバル・コミュニケーション学部・グローバル地域文化学部・理工学部・生命医科学部など全学部の過去10年分の入試問題をAIが完全解析。英語・国語・数学・歴史（日本史・世界史・地理）・理科の科目ごとに頻出テーマと設問形式を可視化し、学部・科目ごとの弱点を特定します。



２.合格者データベースによるオリジナル勉強計画

同志社大学各学部合格者の学習ログを学部別・年度別に蓄積・分析。法学部・経済学部・商学部・グローバル系学部など志望学部別の合格者データをもとに個別の勉強計画を自動生成。立命館大学・関西学院大学・関西大学など関関同立の合格データ、早稲田大学・慶應義塾大学・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・青山学院大学など首都圏難関私大の合格データも参照し、最適な学習戦略を設計します。



３.同志社大学・学部別出題傾向マップの全面刷新

同志社大学の直近5年分（2020～2024年度）の入試問題を学部・科目・分野別に完全再分析。英語の長文読解・文法問題の傾向、日本史・世界史の論述・選択問題の頻出テーマ、理工学部の数学・理科の難易度推移など、学部ごとの出題傾向マップを全面更新。立命館大学・関西学院大学・関西大学との難易度比較データも更新します。



４.週次AIコーチングレポート

毎週の学習データをAIが解析し、同志社大学各学部の合格ラインから逆算した翌週の優先事項を自動レポートで提案。全統模試・駿台模試の結果データとも連動し、同志社大学・立命館大学・関西学院大学・関西大学・早稲田大学・慶應義塾大学・明治大学・立教大学の合格OBコーチによるフィードバックと組み合わせて提供します。



５.「やらないことリスト」の自動生成

同志社大学の志望学部の入試に不要な学習範囲をAIが毎月特定。文系学部志望の数学の深掘り不要範囲、理工学部志望の社会科削減単元、グローバル系学部志望の英語以外の優先度調整など、学部ごとに最適化した「やらないことリスト」を自動生成。立命館大学・関西学院大学・関西大学など関関同立合格者の「やらなかった範囲」データも反映します。



６.模試データ連動・月次カリキュラム自動最適化

全統模試・駿台模試・各種私大模試の結果データと連動。同志社大学の学部別合格最低点に対する現在地を毎月分析し、カリキュラムを自動調整。立命館大学・関西学院大学・関西大学（関関同立）、早稲田大学・慶應義塾大学・上智大学・明治大学・立教大学・中央大学・法政大学・青山学院大学（早慶上智・MARCH）など主要私大の合格ラインとの比較も提供します。



７.同志社大入試直前90日間・集中特訓プログラムの新設

同志社大学入試直前90日間のカリキュラムを新設。法学部・経済学部・商学部・グローバル・コミュニケーション学部・理工学部など学部別の合格者が実践した直前期の学習ルーティン（英語の仕上げ量・地歴の最終確認サイクル・国語の演習頻度）をデータから導出。立命館大学・関西学院大学・関西大学との併願スケジュールも考慮した仕上げプログラムとして全受講生に提供します。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



同志社大学は関関同立の最難関として、西日本の受験生はもちろん、首都圏からも高い人気を誇ります。特にグローバル系学部の英語力要求の高さと、法学部・経済学部の安定した難易度は、立命館大学・関西学院大学・関西大学との併願戦略を慎重に考える必要があります。今回の刷新では、同志社大学全学部の合格者データとAI分析を掛け合わせ、一人ひとりに最適な学習戦略を提供できる体制を整えました。全力でサポートします。



■ 無料相談について



新カリキュラムについて詳しく知りたい方、同志社大学合格に向けた学習戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。



無料相談はこちら：https://doshisha-goukaku.com/



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