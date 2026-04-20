【入塾金半額キャンペーン実施のお知らせ】私立医学部合格特化塾が2026年4月30日まで入塾金半額キャンペーンを実施

スタディチェーン株式会社

私立大学医学部合格に特化した受験指導サービス「私立医学部合格特化塾」（スタディチェーン株式会社運営）は、2026年4月30日を期限とした「入塾金半額キャンペーン」を本日より開始しました。入塾コストを抑えて本格的な受験対策が始められます。



■ 私立医学部合格特化塾について



受験において「努力量」よりも「戦略の質」が結果を左右すると考える私立医学部合格特化塾は、私立大学医学部合格に必要な思考構造を共有するところから指導をスタートします。受験生が自走できる力を育てることを大切にしています。



■ 入塾金半額キャンペーン詳細



対象: 私立大学医学部志望の受験生

特典: 通常55,000円（税込）の入塾金を半額の27,500円（税込）に割引

実施期間: ～2026年4月30日

お申し込み: https://medicalcoach.jp/igakubu-pass-schools



※期間内のお申し込みが対象です。詳細はウェブサイトよりご確認ください。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



受験は情報戦でもあります。私立大学医学部の入試傾向、合格者の学習パターン、最新の出題形式--これらを把握したうえで戦略を立てることが合格への近道です。私立医学部合格特化塾では、こうした情報を体系化し、受験生一人ひとりに合わせた形で提供しています。今回のキャンペーンでお気軽にスタートしてください。



入塾金半額キャンペーンを活用してお申し込みください。



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