「大逆転裁判」シリーズより、実用的で可愛いトラベルグッズがカプコンストアに新登場！

株式会社カプコン

株式会社カプコンはカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗カプコンストアにて、「大逆転裁判」シリーズのオリジナル商品を新発売いたします。

「大逆転裁判」シリーズより旅の気分を盛り上げてくれる、楽しく快適に過ごせるトラベルグッズが新登場。

日本と倫敦のキャラクターごとにデザインを分けて制作した「刺繍フェイスタオル」は、「大逆転裁判」シリーズのキャラクターデザイン/アートディレクションでおなじみの「塗和也」にグッズデザインを手掛けていただきました。和と洋、それぞれの温かみあるデザインをお楽しみください。

アイマスクと巾着が同梱された「おやすみセット」は、キリッとしたキャラクターの目元のアイマスクと、アイリスのお守りたちの巾着というギャップが可愛い組み合わせとなっており、長時間の移動やお泊りに大活躍◎

そして目玉は、帝都警察の刑事である「細長悟」が海辺にて事件を目撃した際に身に着けていた、あのカメがなんと「ヘアバンド」に！ 身に付ければ潜入捜査気分が味わえること間違いなし。

□商品情報

商品名 価格(税込)

刺繍フェイスタオル (全8種) 各1,430円

パスポート風カバー付きミニノート (全2種) 各1,430円

細長悟の潜入捜査用ヘアバンド 1,980円

トラベルポーチ 1,980円

スーツケースベルト (全2種) 各2,970円

サコッシュ (全2種) 各3,080円

ラゲッジタグ風アクリルキーホルダー (全9種) 各1,320円

おやすみセット (全5種) 各2,530円

□発売日

【店頭販売】

2026年4月24日(金)

【オンライン】

2026年4月24日(金) 12時～

■集めて飾りたくなる「チケット風カード」がもらえるマストバイキャンペーンも開催！

対象の商品を購入していただいた方を対象に、「チケット風カード(全10種)」がもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。

■配布条件

「CAPCOM STORE 大逆転裁判 Journey Collection」関連商品を含む、税込3,000円以上お買い上げで1会計につき1枚ランダムでプレゼント。

※ランダム配布のため絵柄の指定はできません。

※オンラインストアはキャンペーン対象外となります。

※いずれの店舗も先着順で無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

カプコンストアでは「大逆転裁判」シリーズ商品をはじめ、その他にも多くのカプコンタイトル商品も取り扱っておりますので、是非この機会に一度お越しください。

□取扱店舗

<店頭販売>

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)

・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストア アネックス)

・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)

・CAPCOM STORE IKEBUKURO(カプコンストアイケブクロ)

＜オンライン＞

・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)

https://online.parco.jp/shop/c/cs029305/

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※発売日は変更になる場合がございます。

※本商品は後日、他催事や異なった販路にて展開される可能性がございます。予めご了承ください。

■CAPCOM STORE店舗概要■

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)

・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストア アネックス)

・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)

・CAPCOM STORE IKEBUKURO(カプコンストアイケブクロ)

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html

【オンライン販売】

・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)

https://online.parco.jp/shop/c/cs029305/

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