JAXAや自衛隊も認めた超潤滑技術がバイク専用に！より高回転高負荷に対応する高性能メタルコンディショナー「LUBROID（ルブロイド）」のバイク専用モデル「LE-H7000」が新登場

高回転型エンジンのバイクだからこそ「LUBROID（ルブロイド）」

株式会社はとや

エンジン内部では、ピストン、クランクシャフト、カムシャフト、ミッションなどあらゆる部分で金属部品同士が高速で摺動しています。特にバイクのエンジンは「小型軽量であること」が求められることもあり、高回転域を多用する設計が一般的。エンジン内部はより強い摩擦と熱にさらされていることになります。

エンジン内の摩擦により発生する様々なデメリット

エンジン内の摩擦は、金属の摩耗を招きエンジン寿命を低下させる他、出力や燃費などの面でもデメリットとなります。また、摩擦により熱が発生するので、高負荷時に油温が上昇しすぎれば潤滑不良を引き起こしますし、オイルの酸化を促進してオイル性能の低下まで招く要因にもなります。

この摩擦をいかに減らすかは、エンジン性能や耐久性を左右する重要なポイントであり、エンジンオイルが潤滑の役目を担うことになります。ただし、それでは充分と言えないのも実情。そこで注目したいのが、エンジンオイルに添加するメタルコンディショナー超極圧潤滑剤「LUBROID（ルブロイド）」なのです。

ルブロイドの年間出荷量は工業用を含めて500万ml

ルブロイドは、金属摺動面の摩擦を低減する特殊潤滑技術を採用した添加剤。工業機械分野などの過酷な環境で培われたトライボロジー（摩擦工学）技術をベースに開発されており、海上自衛隊やJAXA、国内自動車メーカーの工場などで“工業用”として採用実績があります。

また、100 トンを超える開閉式ドーム球場の屋根の潤滑や大手テーマパークのアトラクションの潤滑まで、オイル添加剤の中でも確かな実績を有しているのです。

大手企業・官公庁・インフラ事業者など幅広い採用実績

ルブロイドは、官公庁やインフラ企業をはじめ、自動車・重工・電機といった各業界の主要メーカー、さらにはレジャー施設に至るまで、幅広い分野で採用実績を持っています。下記はその一部です。

自動車・バイクメーカー

トヨタ自動車/本田技研工業/日産自動車/スズキ/ダイハツ工業/ヤマハ発動機

官公庁・インフラ

海上自衛隊/陸上自衛隊/JR西日本/東京電力/中部電力

専門メーカー

NTN/JFEエンジニアリング/住友重機械工業/住友精密工業/豊田合成/フタバ産業/リョービ/大同工業

レジャー・施設

東京ディズニーランド/ユニバーサル・スタジオ・ジャパン/東京ドームシティ/横浜・八景島シーパラダイス/エスコンフィールドHOKKAIDO/みずほPayPayドーム福岡

大手製造業

デンソー/アイシン/日本製鉄/神戸製鋼所/三菱重工業/ダイキン工業

大手メーカー

パナソニック/キヤノン/富士フイルム/コカ・コーラ ボトラーズジャパン

※順不同・敬称略

エンジンに悪影響を与える成分を含まない稀有なオイル添加剤

現在市場には多種多様なオイル添加剤が存在しており、その中にはエンジンや環境に悪影響を与えかねない「塩素」や「固形物」などを含むものも存在します。一方、ルブロイドはそうした成分を一切使わずに従来のオイル添加剤を上回る極めて優れた潤滑性能発揮するのが最大の特徴なのです。

バイク専用としてラインナップに加わったLUBROID-MOTO（ルブロイドモト）「LE-H7000」

そんなルブロイドのラインナップに新たに加わったのが、バイク専用モデル「LUBROID-MOTO LE-H7000」。高回転型でミッション一体型。さらに湿式クラッチ機構を採用するバイクに最適かつ効果的な性能を有します。

超高回転型エンジンに最適

スポーツバイクでは最高回転数が2万rpm近くなるエンジンも存在する一方で、乗用車の常用回転数は2500rpm程度。バイクのエンジンやオイルは厳しい環境下にあることは間違いありません。「LE-H7000」 は、そうした高回転エンジンに最適なブレンドとなっています。

クラッチを滑らせる成分を含まずバイクにも安心して使用可能

ほとんどのバイクのエンジンはミッション一体式となっており、クラッチがエンジンオイルに浸っています。従来からルブロイドはクラッチを滑らせるような成分を含んでおらず、バイクにも使用できます。もちろん、バイク専用モデル「LE-H7000」もそれは同様。湿式クラッチのバイクに安心して使うことができます。

スーパースポーツからネイキッド、スクーターまで。大排気量から小排気量まで、あらゆるバイクで優れた効果を見込むことができるのです。

性能評価でも確かな効果

ルブロイドの開発・製造を行う株式会社アーステックが実施した「オイル性状分析・性能評価試験」の結果でもルブロイドは優れた結果を出しています。

様々な数値の中でもエンジン内部で動く金属同士の間で、どれだけ摩擦（抵抗）を減らせているかを示す指標である「摩擦係数」に注目してみると、二輪メーカーの低粘度純正オイル（5W-30）の摩擦係数が「0.090」に対し、一方のルブロイドは「0.085」と単体で比較しても摩擦係数が低いことが数値として現れています。

また5W-30のエンジンオイルに5％添加したところ、摩擦係数は「0.090」→「0.087」へと低下。オイルのみよりも確実にエンジン内の摩擦を低減させることができているのです。

一方で、多くの人がその名を知る他メーカーのオイル添加剤は、単体で摩擦係数は「0.099」。同じ5W-30のエンジンオイルに5％添加したところ、摩擦係数は「0.090」→「0.092」とオイル単体よりも増加。エンジンの摩擦を低減させるはずの添加剤ですが、逆に摩擦係数を高めてしまう結果となったのです。

インフルエンサーのテストでも効果を実証

ルブロイドの効果は、販売元であるハトヤオンラインのチャンネルやインフルエンサーのチャンネルなど、YouTube動画でも紹介されています。ここではそんな一例をご紹介します。

■HATOYAonline

HATOYAonlineのチャンネルでは潤滑油の耐摩耗性・極圧性能を評価するための試験装置である「チムケン試験機」を使用し、ルブロイドの潤滑性能をテスト。純正オイル単体では88kgで焼き付きが発生したのに対し、ルブロイドを添加することで最大荷重365kgに耐え、摩耗も大幅に低減。

さらに、水を加えた条件でも高い潤滑性能を維持し、過酷な条件下でも安定した性能を発揮することが確認されました。

https://youtu.be/d8IGHBQrpkc?si=4WfR3NEmblCKSKpp

■バイク大好きフォアグラさん

タイトル「【朗報】バイクを長持ちさせたい人へ!!実証試験で効果を確認できました!」の動画内において、ルブロイド処理を施したヤマハ50ccスクーターJOG（SE36J）からエンジンオイルを抜き、無潤滑状態での走行可能距離をミニサーキットで検証した模様が紹介されました。検証結果は、オイルレス状態で約93kmの走行が可能で、距離にして東京駅から群馬・栃木方面まで到達できるレベルに達しました。

https://youtu.be/H9xQsOiwT3E?si=g_Mv6KmN_9-ckHCF

■Motovlogger Siro

2022年式ホンダ CBR1000RR-R にルブロイドを添加し、馬力が向上するかをシャシダイナモで検証。その結果、添加前は約180馬力だったのに対し、添加後は184.44馬力を記録し、約3～4馬力の向上が確認されました。計測は気温などの条件を揃えた上で実施しており、フリクションロス（摩擦抵抗）の低減効果が数値として表れた結果といえます。

https://www.youtube.com/watch?v=BFEVMT319fw

また、別動画では2025年式ホンダ ホーネット1000 SPで同じく実験を行い、約2馬力の出力向上が確認されています。

https://www.youtube.com/watch?v=E_75LhBXOBs

■しょうたろうモトブログ -Shotaro_Motovlog-

ホンダGB350Sで東京～大阪間を一般道のみで往復し、オイル添加剤「ルブロイド」の燃費性能を検証。添加前の往路は約44.86km/Lだったのに対し、ルブロイドを添加した復路では約51.14km/Lを記録し、約6.5km/Lの燃費向上を確認。

加えて、シフト操作のスムーズさなど体感的な改善も報告されており、摩擦低減による効果が示唆される結果に。

https://www.youtube.com/watch?v=qcRhb7m1PNU&t=1181s(https://www.youtube.com/watch?v=qcRhb7m1PNU&t=1181s)

「ルブロイド」によって愛車にもたらされる効果

極限状態でも揺るがない超潤滑性能

高回転・高荷重下にさらされているバイクのエンジンをしっかり保護。摩擦抵抗を確実に低減させることで、メカノイズや振動を抑えるだけでなく、エネルギーロスを抑えて燃費向上と出力向上を実現します。

あらゆる状況・環境下でも性能を発揮

高温多湿、極寒の地といった環境を問わず安定した性能を発揮。長期間エンジンを動かさない際の「ドライスタート」時や、結露、雨水などの混入時においても、強固な潤滑被膜がエンジン内部を保護します。また、多走行・旧車のコンディション維持にも高い効果を発揮します。

バイク特有の機構にも完全対応

多くの添加剤が抱える「クラッチ滑り」の懸念を払拭。湿式クラッチの摩材にダメージを与えず、摩擦特性を変えない独自設計により、スムーズなクラッチ&シフトフィーリングを発揮します。また、エンジンのガスケットやパッキンなどの樹脂・ゴムパーツを傷めないため、車種を選ばず安心して使用可能。

人と環境に優しいクリーンな成分

塩素や重金属、PTFEといった有害物質を一切含まず環境に優しいのもポイント。「無臭タイプ」のため、オイル特有の鼻を突く臭いもありません。

バイク専用ルブロイドモト「LE-H7000 」の購入はHATOYA onlineで！

バイク専用ルブロイドモト「LE-H7000 」の販売は二輪用ルブロイドの代理店を務める「はとや」の専売モデルとなっています。価格は7,980円（税込）（内容量:220mlボトル）。添加時に便利な計量カップが付属します。

エンジンの金属表面そのものを理想的な状態へと導くメタルコンディショナー「ルブロイド」。大切な愛車に長く、最高のパフォーマンスで乗り続けたいすべてのライダーにとって、理想的な添加剤と言えます。ぜひ、自身の愛車でその性能を体感してみてはいかがでしょうか。

「LUBROID（ルブロイド）」バイク専用モデル「LE-H7000」

価格 7980円（税込） 内容量 220ml JAN 4580865251008

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ルブロイド LE-H7000販売ページ :https://online.hatoya.co.jp/products/lubroid-le-h7000?_pos=5&_sid=1f71379c4&_ss=r