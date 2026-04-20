「ホロライブEnglish」4回目の全体ライブ『hololive English 4th Concert -Serendipity-』現地チケット販売開始！

カバー株式会社

カバー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：谷郷元昭）は、弊社が運営する「ホロライブプロダクション」傘下の英語圏向けVTuberグループ「ホロライブEnglish」において、4回目の全体ライブイベント『hololive English 4th Concert -Serendipity-』を、現地時間2026年7月3～4日「Shrine Auditorium（アメリカ・ロサンゼルス）」にて開催いたします。



本公演のチケット情報やグッズの詳細、その他最新情報は以下の公式サイトおよび公式Xアカウントよりご確認ください。

公演サイト：https://serendipity.hololivepro.com/jp/

ホロライブEnglish公式Xアカウント：https://x.com/hololive_En

『hololive English 4th Concert -Serendipity-』開催概要

公演サイト

https://serendipity.hololivepro.com/jp/



公式ハッシュタグ

#holoSerendipity #hololiveEN

日時

■現地時間（PDT：太平洋夏時間）

Day1: 2026年7月3日(金) 開場 18:30 / 配信開場: 19:30 / 開演 20:00

Day2: 2026年7月4日(土) 開場 18:30 / 配信開場: 19:30 / 開演 20:00



■日本時間（JST：日本標準時間）

Day1: 2026年7月4日(土) 開場 10:30 / 配信開場: 11:30 / 開演 12:00

Day2: 2026年7月5日(日) 開場 10:30 / 配信開場: 11:30 / 開演 12:00



会場

Shrine Auditorium（アメリカ・ロサンゼルス）



出演者

森カリオペ / 小鳥遊キアラ / 一伊那尓栖 / IRyS / オーロ・クロニー / ハコス・ベールズ / シオリ・ノヴェラ / 古石ビジュー / ネリッサ・レイヴンクロフト / フワワ・アビスガード / モココ・アビスガード / エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム / ジジ・ムリン / セシリア・イマーグリーン / ラオーラ・パンテーラ



チケット情報

現地会場チケット（Shrine Auditorium）

Front ORCHESTRA & LOGE：＄225

Middle ORCHESTRA / Front BALCONY：＄175

Side ORCHESTRA & BALCONY：＄150

Rear ORCHESTRA / Middle BALCONY：＄135

Rear BALCONY 1：＄110

Rear BALCONY 2：＄95

現地チケット受付期間

先行販売（先着）：2026年4月21日（火）1:00（JST）～公演日開演時間まで

一般販売（先着）：2026年4月23日（木）1:00（JST）～公演日開演時間まで



※先行販売（先着）の詳細は下記URLをご確認ください。

https://support.axs.com/hc/en-us/articles/201153330-How-do-I-get-a-pre-sale-code-password

配信チケット

DAY1パス（7/3 PDT）

DAY2パス（7/4 PDT）

通し券（7/3-7/4 PDT）



配信チケット購入URL

SPWN:

https://spwn.jp/events/evt_26070401-jpholoen4thlive

Streaming＋：

https://ib.eplus.jp/index.php?dispatch=tour_group.view&id=2835&time_key=1775453684&key=f19256cff66adfc3d495630c09c05f04(https://ib.eplus.jp/index.php?dispatch=tour_group.view&id=2835&time_key=1775453684&key=f19256cff66adfc3d495630c09c05f04)

会社概要

■ホロライブプロダクションについて

「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。 YouTube総登録者数が9,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。

・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式X：https://x.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション公式TikTok：https://www.tiktok.com/@hololive_official

・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://x.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/

■ホロライブEnglishについて

「ホロライブEnglish」は、ホロライブプロダクション傘下の、英語圏をメインに活動するグループです。 YouTubeを中心としたライブ配信のほか、北米を中心に、欧州など世界中に向けて、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ ホロライブEnglish公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololiveEnglish

・ ホロライブEnglish公式X：https://x.com/hololivepro_EN

・ ホロライブEnglish公式Reddit：https://www.reddit.com/r/Hololive/

■カバー株式会社について

カバー株式会社は、インターネットを活用したIPビジネスを手がけ、世界屈指のVTuberIPと熱量の高いファンコミュニティを擁する次世代のITエンターテインメント企業です。 「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションに掲げ、VTuber事業を始めとした日本発のグローバルに広がる二次元エンターテイメントを展開しているほか、新たなコミュニケーション手段としてのプラットフォームやメタバースの開発など、コンテンツ×テクノロジーを駆使し、世界が愛するバーチャルカルチャーを生み出すことを目指しています。



・所在地：東京都港区

・代表者：代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト：https://cover-corp.com

・採用ページはこちら：https://hrmos.co/pages/cover-corp



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス：pr@cover-corp.com