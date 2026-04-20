サンステラ、「Kyoto Micro Maker Faire 2026」に出展～4月発売のBambuLab X2Dをいち早く展示～

株式会社サンステラ

株式会社サンステラ（本社：東京都豊島区東池袋 代表取締役：和田裕介）は、2026年4月26日（日）に京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパスにて開催される Kyoto Micro Maker Faire 2026 に出展・協賛します。

■ 展示・販売の見どころ １.弊社初披露の新機種を展示！

BambuLab製品2機種（X2D・A1mini）を展示します。

X2Dに関しては、4月15日に発表された新製品で、まだ出荷が開始していない製品となります。

弊社としてのイベント等での初展示となります。

BambuLab X2D

■ 展示・販売の見どころ １. その場で楽しめる「3D工作キット」販売

BambuLab A1mini

会場内の販売ブースでは、3Dプリンターを活用した工作体験が可能なモデルキットを3種類ご用意いたします。

このうち2製品は、株式会社サンステラが独自に輸入・展開する限定販売商品です。

磁気浮上キット（サンステラ独自輸入）

\9,480（税込） SnapTrackキット（サンステラ独自輸入）\2,960（税込）

スターターキット｜\2,000（税込）

※お支払いはキャッシュレス決済のみとなります（現金不可）

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83219/table/171_1_73caf966f81ae24020d9f01679b09f81.jpg?v=202604210951 ]

主催：株式会社インプレス

共催：KYOTO Design Lab

■ サンステラの取り組み

サンステラは、「3Dプリンターのファーストチョイスカンパニー」を目指し、世界中の優れた3Dプリンターおよび材料を取り扱うとともに、日本国内における導入支援・技術サポート・教育普及に取り組んでおります。

本イベントを通じて、初心者から教育機関、ものづくり企業まで、より多くの方々に3Dプリンターの可能性を体験いただく機会を創出してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社サンステラ

事業内容：3Dプリンターおよび関連製品の輸入・販売、技術サポート

URL：https://sunstella.co.jp/