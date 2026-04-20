国内最大級のSNS発信力で地元の採用を救う。株式会社メイクワンが提案する、一社で抱え込まない「求職者シェアリングサービス」で人手不足解消法

株式会社メイクワン

愛知県豊田市を拠点に外国人材の採用・定着支援を展開する株式会社メイクワン（本社：愛知県豊田市）は、2026年5月14日・15日より開催される「とよたビジネスフェア2026」に出展いたします。 本フェアでは、国内の人材市場に特化した独自のSNSメディア運用と、そこから生まれる確度の高いマッチング事例を公開。

業界の垣根を越えた提携により、労働力不足という社会課題に対し、実効性の高い解決策（ソリューション）を提案いたします。

出展の柱：SNSメディアが拓く、採用の「質」と「スピード」

従来の枠組みに捉われない、当社の「デジタル×地域密着」の取り組みについて、以下の3点に焦点を当ててご紹介します。

【1】独自のSNS動画で、働く姿がイメージできる

日本で暮らす外国人の方々が、毎日見ている私たちのSNS。その「発信力」の秘密を公開します。 文字だけの求人票では伝わらない、会社の雰囲気や仕事の内容を、動画でどう伝えているかをご紹介します。今の採用に欠かせない「伝える力」をぜひ体感してください。

【2】「みんなで支える」から、会社も働く人も安心できる

「紹介して終わり」ではありません。 私たちは、地元の銀行や、物流、賃貸会社など、さまざまな得意分野を持つパートナーと手を取り合っています。 言葉や文化の壁、入社後の手続きなど、一社で抱え込むと大変なことも、みんなで協力すればスムーズに解決できます。提携の力で、現場の困りごとを解消している具体例をお話しします。

【3】学生・地域の皆さんと、新しい「仕事の形」をつくりたい

これからの時代を担う学生の皆さんへ。 「SNSを使って、地域の人手不足を解決する」という、少し新しいビジネスの形を紹介します。 デジタルの力で、どうやって豊田市の企業や海外から来た方々を笑顔にしているのか。「SNS×グローバル×地元」という新しい働き方を知ることで、一緒にこれからの地域経済を盛り上げていくヒントを見つけましょう。

展示内容

【動画上映】スマホで届ける「新しい採用」の裏側公開

文字だけの求人ではなく、SNS動画で仕事の魅力をどう伝えるか。私たちが実際に配信し、多くの方に見られている「採用動画」の数々をブースで上映します。

【相談会】外国人採用の「困った」をスッキリ解決

「どうやって受け入れたらいい？」「ずっと働いてもらうコツは？」など、気になる疑問にその場でお答えします。初めての採用から、今の運用を見直したい方までお気軽にご相談ください。

【事例紹介】一社で頑張らない！みんなで協力する「支え合い」の形

銀行や物流のプロなど、地域の仲間と協力して成功した事例をご紹介します。

一社の負担を減らしつつ、働く人も会社も安心できる「最新の助け合いモデル」の実例をお伝えします。

出展概要

名称： とよたビジネスフェア2026

会期： 2026年５月14日（木）～5月15日（金）

会場： スカイホール豊田

株式会社メイクワンについて

愛知県豊田市を拠点とする登録支援機関です。

SNSを基盤とした独自のメディア戦略と、地域密着型の伴走支援を強みとしています。

地域金融機関や各業界のスペシャリストとのアライアンスを通じ、外国人材と日本企業が共に成長できる環境構築に邁進しています。

【メディア掲載・実績】

物流ウィークリー： 特定技能ドライバーの紹介から安全教育までの提携モデルが掲載（2025年12月）

中部経済新聞： 2025年2月リリースのマッチングアプリ「Jobple（ジョブプル）」やSNS戦略が紹介