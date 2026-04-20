【Dior】サブリナ・カーペンターが『COACHELLA 2026』で着用したルックのサヴォワールフェールを公開
クリスチャン・ディオール合同会社
(C) Sophie Carre
(C) Sophie Carre
【お問合せ先】
2026年4月17日、アメリカ カリフォルニア州のインディオにて開催中された『COACHELLA 2026』にて、サブリナ・カーペンターがジョナサン・アンダーソンによるディオールのルックを纏い、パフォーマンスを披露しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。
サブリナ・カーペンターは、オープニングのパフォーマンスで、ブラウンのレザーカラーをあしらったレッドコットンのコートを着用しました。
また、スパンコールとシフォンスリーブの刺繍があしらわれたピンクのドレスも着用しています。
刺繍があしらわれたブラックのトップスとフリンジスカートも纏いました。
クロージングルックでは、レースとサテンのボディスーツにホワイトレースのケープを合わせたルックも披露しています。
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/zwHkC