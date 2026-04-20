【Dior】サブリナ・カーペンターが『COACHELLA 2026』で着用したルックのサヴォワールフェールを公開

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年4月17日、アメリカ カリフォルニア州のインディオにて開催中された『COACHELLA 2026』にて、サブリナ・カーペンターがジョナサン・アンダーソンによるディオールのルックを纏い、パフォーマンスを披露しました。そのサヴォワールフェールを、ソフィ・カルが撮り下ろした写真よりご覧ください。



サブリナ・カーペンターは、オープニングのパフォーマンスで、ブラウンのレザーカラーをあしらったレッドコットンのコートを着用しました。




また、スパンコールとシフォンスリーブの刺繍があしらわれたピンクのドレスも着用しています。




刺繍があしらわれたブラックのトップスとフリンジスカートも纏いました。




クロージングルックでは、レースとサテンのボディスーツにホワイトレースのケープを合わせたルックも披露しています。




【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947


