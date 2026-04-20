【名古屋】子どもの”問い続ける力”を育む英語教育ー英語で春の自然を探究する4日間のプログラムに250名参加～

株式会社アライブ

英語の保育園・子ども英会話・英語の学童・STEM教育を展開する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）が運営する「アライブイングリッシュスクール」は、2026年3月25日（水）から3月28日（土）の4日間、未就園児・園児・小学生を対象とした体験型英語プログラム「アライブスプリングスクール2026」を開催いたしました。本プログラムは、年齢および英語経験に応じた少人数グループ制で実施し、一人ひとりが安心して参加し、主体的に学べる環境を提供しています。また、地域向けのオープンプログラムとして、どなたでもご参加いただける形式で開催しました。

今回のテーマは、「FIND THE MAGIC OF SPRING ～春のまほうを探そう！～」。いきものの生態や植物の成長を英語で学ぶ探究型カリキュラムを通して、子どもたちは英語で思考し、体験し、表現する経験を重ねました。本プログラムでは、英語力に加え、好奇心・主体性・自己肯定感といった非認知能力と、観察力・思考力などの科学的視点（STEM）を同時に育むことを目的としています。

教育的工夫｜子ども同士が学び合う環境づくり

初めて参加した外部の子どもたちも、周囲の子どもたちの姿に影響を受けながら学びを深め、「理科が好きになった」という声が、保護者と子どもたちの双方から多く寄せられました。アライブでは、「子どもは子どもから学ぶ」ことをこれまでの実践を通して理解しており、チームビルディングやリーダーシップの視点もプログラムに組み込みながら、子ども同士が刺激し合い、学び合える環境づくりに力を注いでいます。その結果、子どもたちの間に自然と探究心や対話が広がり、仲間との関わりの中で学びが深まる環境が育まれています。

教育的成果｜継続が育てる「問い続ける力」

さらに、子どもたちが授業中に常に問いを持ち、自ら答えようとする姿の背景には、アライブが今年度「いきもの」をテーマに切り口を変えながら、年間を通して学びを深めてきたことが大きく影響していると考えています。季節ごとのプログラムを設計する際、特殊なイベントを除き、これまで年間を通してテーマに一貫性を持たせることについて事業チーム（責任者：宮崎文）で継続的に議論を重ねてきました。その上で、、切り口や内容は変えながらも根幹には一つのテーマを軸として据えるという教育設計を採用しています。こうした継続と積み重ねにより、子どもたちは自然やいきものを単なる知識としてではなく、興味を持って観察し、自ら問い、考える対象として捉える力を身につけてきたと考えています。

子どもたちの実際の会話

実際の活動の中でも、”When will it grow?（いつ芽が出るかな？）””Why does it need water?（どうして水が必要なの？）”といった問いが多く生まれ、英語で考え、表現する姿が見られました。また、”I will tell you when it grows!（芽が出たら教えるね！）”といったやり取りが生まれる中で、子ども同士の会話が広がり、コミュニケーション力やソーシャルスキルの向上にもつながっています。さらに、いきものをテーマにした学びを通して、自然への興味だけでなく、共に生きる存在としての理解（共生の意識）も育まれています。こうした姿は単発のイベントではなく、日々の探究の積み重ねによるものであり、現在では多くの子どもたちがサイエンスを楽しみ、自ら学ぶ姿勢を身につけています。

■ プログラム概要

テーマ：FIND THE MAGIC OF SPRING ～春のまほうを探そう！～

日時：2026年3月25日～3月28日 未就園児・園児 9:30～14:00 小学生：10:00～14:45

開催場所：アライブイングリッシュスクール全校舎（名古屋市熱田区・東区・千種区）

参加者数：約250名（定員を超える申込があり、一部キャンセル待ち）

実施形態： 年齢別・英語経験別グループ編成 各グループ定員10名まで 外国人講師1名・アシスタント1名による少人数制

内容：英語で体験する4日間の探究型プログラム

1日目：冬眠する動物の生態を学び、ポップアップカード制作

2日目：芝生人形の制作を通して植物の成長を体験的に学習

3日目：ぎふワールド・ローズガーデンで春の自然を観察

4日目：イースターイベントやクラフト制作を通して学びを発表

今後の展望

アライブのスプリングスクールは、机上の学習にとどまらず、作る、育てる、体験する、学ぶというすべてのプロセスを英語で行う実践型プログラムです。また、「いきもの」の学びの集大成として、4月末には藤前干潟における渡り鳥の観察イベントにアライブのスタッフが参加し、今後の子どもたちのプログラムへとつなげていく予定です。さらに、スタンフォード大学の幼児教育施設でも、教育者向けプログラムとして秋のテーマに「鳥の観察（オンライン・プログラム）」が取り上げられており、代表の三井博美も参加いたしました。こうした国際的な教育動向からも、「いきもの」を題材とした学びの有効性が示されています。今後も、子どもたちの「知りたい」という本能を引き出し、英語を通して、世界とつながる力・未来を切り拓く力・生きる力を育てる教育機会を提供してまいります。

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEM スクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

▼教育カラム(https://alive-co.com/education_column/)

主なサービス内容

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ世界のリーダーの育成」をビジョンに、英語教育を軸とした多彩な教育サービスを展開しています。英語の保育園（インターナショナルスクール）、英会話スクール（イングリッシュスクール・アフタースクール）、STEMスクール、英語学童（ドリームスクール）、外国人講師派遣、キャリア教育、マッチングアプリの提供など、幅広い事業を通じて子どもたちの成長を支えています。

英語を「思考し、世界とつながるためのツール」と捉え、知識やスキルといった認知能力に加え、意欲・協働性・レジリエンスなどの非認知能力の育成を重視。ハーバード大学やシリコンバレーの教育者との連携により、リーダーシップ・SDGs・起業家育成などの先進的な教育プログラムを提供しています。さらに2026年1月には、非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と顧問契約を締結し、教育の質の向上とカリキュラムの高度化を推進。AI時代に求められる「生きる力」と「未来を切り拓く力」を育む、真のグローバルリーダーの育成を実践しています。