メンズアパレル新ブランド「GeNTLe」4月20日にリリース！
新ブランド「GeNTLe」を4月20日よりリリースいたしました。
大人のための海外ファッションブランド。
【公式オンラインストア】
https://gentleofficial.com/
コーディネート販売でお得におしゃれを
「コーディネートで失敗しない服選びを実現する」
服同士を合わせてみるとイマイチ…そんな悩みを解消する。
「GeNTLe」は、どのアイテムでもバランスよく決まる設計と、
シーンに合わせたコーディネート提案により、服選びの悩みを解消します。
【ブランド概要】
ブランド名： GeNTLe
販売開始日： 2026年4月20日
オンラインサイト：https://gentleofficial.com/
■ GeNTLeとは？
おしゃれをしたい大人のための海外ファッションブランド。
シンプルで洗練されたデザインを軸に、日常に自然と馴染みながらも、着る人の魅力を引き立てるスタイルを提案しています。
「何を着ればいいか分からない」「外さない服を選びたい」
そんな悩みを持つ大人の男性に向けて、シーンに合わせたコーディネートを提案することで、迷わない服選びを実現します。
GeNTLeは、安心感と自信を纏える一着をお届けします。
会社概要と問い合わせ先
ブランド名：GeNTLe
Instagram：https://www.instagram.com/gentle_0fficial/
Threads：https://www.threads.com/@gentle_officail?hl=ja
TikTok：https://www.tiktok.com/@gentle_0fficial
■ 期間限定クーポン
【期間限定】
500円OFFクーポンを配布中！
今だけ新作を500円引きでお得に購入できます。
【クーポンコード】
・gentle2026
利用期限 4月30日 23:59まで
新作はこちら
https://gentleofficial.com/