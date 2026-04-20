メンズアパレル新ブランド「GeNTLe」4月20日にリリース！

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スパイラル産業株式会社


新ブランド「GeNTLe」を4月20日よりリリースいたしました。
大人のための海外ファッションブランド。



【公式オンラインストア】
https://gentleofficial.com/


コーディネート販売でお得におしゃれを

「コーディネートで失敗しない服選びを実現する」


服同士を合わせてみるとイマイチ…そんな悩みを解消する。


「GeNTLe」は、どのアイテムでもバランスよく決まる設計と、
シーンに合わせたコーディネート提案により、服選びの悩みを解消します。





















【ブランド概要】


ブランド名： GeNTLe


販売開始日： 2026年4月20日


オンラインサイト：https://gentleofficial.com/



■ GeNTLeとは？


おしゃれをしたい大人のための海外ファッションブランド。


シンプルで洗練されたデザインを軸に、日常に自然と馴染みながらも、着る人の魅力を引き立てるスタイルを提案しています。


「何を着ればいいか分からない」「外さない服を選びたい」
そんな悩みを持つ大人の男性に向けて、シーンに合わせたコーディネートを提案することで、迷わない服選びを実現します。


GeNTLeは、安心感と自信を纏える一着をお届けします。



会社概要と問い合わせ先


ブランド名：GeNTLe


Instagram：https://www.instagram.com/gentle_0fficial/


Threads：https://www.threads.com/@gentle_officail?hl=ja


TikTok：https://www.tiktok.com/@gentle_0fficial


■ 期間限定クーポン

【期間限定】


500円OFFクーポンを配布中！
今だけ新作を500円引きでお得に購入できます。


【クーポンコード】
・gentle2026



利用期限　4月30日 23:59まで


新作はこちら


https://gentleofficial.com/