メンズアパレル新ブランド「GeNTLe」4月20日にリリース！

スパイラル産業株式会社

新ブランド「GeNTLe」を4月20日よりリリースいたしました。

大人のための海外ファッションブランド。

【公式オンラインストア】

https://gentleofficial.com/

コーディネート販売でお得におしゃれを

「コーディネートで失敗しない服選びを実現する」

服同士を合わせてみるとイマイチ…そんな悩みを解消する。

「GeNTLe」は、どのアイテムでもバランスよく決まる設計と、

シーンに合わせたコーディネート提案により、服選びの悩みを解消します。

【ブランド概要】

ブランド名： GeNTLe

販売開始日： 2026年4月20日

オンラインサイト：https://gentleofficial.com/

■ GeNTLeとは？

おしゃれをしたい大人のための海外ファッションブランド。

シンプルで洗練されたデザインを軸に、日常に自然と馴染みながらも、着る人の魅力を引き立てるスタイルを提案しています。

「何を着ればいいか分からない」「外さない服を選びたい」

そんな悩みを持つ大人の男性に向けて、シーンに合わせたコーディネートを提案することで、迷わない服選びを実現します。

GeNTLeは、安心感と自信を纏える一着をお届けします。



会社概要と問い合わせ先

ブランド名：GeNTLe

Instagram：https://www.instagram.com/gentle_0fficial/

Threads：https://www.threads.com/@gentle_officail?hl=ja

TikTok：https://www.tiktok.com/@gentle_0fficial

■ 期間限定クーポン

【期間限定】

500円OFFクーポンを配布中！

今だけ新作を500円引きでお得に購入できます。

【クーポンコード】

・gentle2026

利用期限 4月30日 23:59まで

新作はこちら

https://gentleofficial.com/