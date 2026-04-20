【奥湯河原温泉山翠楼SANSUIROU・源泉のお宿湯河原千代田荘】混雑を避けてお得に宿泊！

野口観光マネジメント株式会社

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上673/執行役員支配人 石田圭司）

源泉のお宿 湯河原 千代田荘（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上637/執行役員支配人 石田圭司）

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU 外観源泉のお宿 湯河原 千代田荘 外観

観光にも最適な穏やかな季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

湯河原にございます「奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU」および「源泉のお宿 湯河原 千代田荘」では、ゴールデンウィーク前後の比較的空室に余裕のある期間を対象とした、期間限定プランを販売しております。

近年、ゴールデンウィーク期間中の混雑や宿泊料金の高騰を避け、あえて時期をずらして旅行を楽しむ“ずらし旅”が注目を集めています。

本プランでは、ピーク時期を少し外すことで、よりリーズナブルな価格で、ゆったりとした滞在をお楽しみいただけます。

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU

東京近郊とは思えない、翠濃い箱根山麗の自然に囲まれた奥湯河原に建つ

奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROUは、湯河原の自然を一望できる展望露天風呂がイチオシの料理旅館です。

四季折々の旬の素材を活かした季節ごとの本格的な会席料理を存分にお楽しみ下さい。

展望露天風呂「大空」山翠楼2026年春献立 ※3～5月の期間中ご提供

本プランでは、通常の2食付プランよりもお得にご宿泊いただけます。

宿泊対象期間：2026年4月1日(水)～2026年5月31日(火)

※4月25日(土)～5月5日(火)は宿泊期間の対象外となります

《奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU【GWの混雑を避けて】プラン販売ページ》(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=ed2075b68568f9d3e21885f5897ac6e2&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14804417&search_type=undated)

□奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROU 公式ホームページ□

https://sansuirou.co.jp/

源泉のお宿 湯河原 千代田荘

源泉のお宿 湯河原 千代田荘は、落ち着いた雰囲気と静かな環境を兼ね備えた、

心安らぐひとときをお過ごしいただける温泉宿です。

敷地内の温泉からは豊富な湯が湧き続けており、やわらかな泉質が特徴です。

湯にゆったりと身を委ねれば、肌ざわりの心地よさとともに、日常の疲れも芯から癒されていきます。

源泉かけ流しの露天風呂千代田荘2026年春献立 ※3～5月の期間中ご提供

本プランでは、通常の2食付プランよりもお得にご宿泊いただけます。

本プランは、事前カード決済限定のプランです。

宿泊対象期間：2026年4月1日(水)～2026年5月31日(火)

※4月25日(土)～5月5日(火)は宿泊期間の対象外となります

《源泉のお宿 湯河原 千代田荘【混雑を避けて寛ぐ春の休日】プラン販売ページ》(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=820b0e9c-18f4-499c-9a98-f8cfe92a26ed&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=13611242&search_type=undated)

□源泉のお宿 湯河原 千代田荘 公式ホームページ□

https://chiyoda-sou.com/

湯河原ステイで広がる箱根旅

四季折々の自然や温泉、美術館巡りなど多彩な魅力を楽しめる箱根は、日本有数の人気観光地です。

芦ノ湖や箱根神社、大涌谷といった名所をはじめ、都心からのアクセスも良く、

気軽に非日常を味わえるエリアとして多くの人に親しまれています。

そんな箱根観光の拠点としておすすめなのが、神奈川県の温泉地・湯河原です。

落ち着いた雰囲気の中でゆったり過ごせるうえ、「湯河原パークウェイ」を利用すれば箱根（芦ノ湖周辺）へも車で約30～40分とアクセス良好。湯河原に泊まりながら箱根観光も気軽に楽しめます。

穏やかな滞在と観光の利便性を兼ね備えた湯河原へ、ぜひ訪れてみてください。