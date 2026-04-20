ロックバンドBray me、2nd Full Album「JUST」の幕開けを飾った渾身の1曲目「GO」のMVを公開！

株式会社ハピネット[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L5PIT-jKc9w ]

Bray me 「GO」【Official Video】

あくなき挑戦を続けるロックバンドBray me。

2024年初頭にリリースした1st Full Album「DUH」、2025年春にリリースしたEP「START」が

好セールスを続ける中、留まることなくデジタルリリースにて新曲を連発。並行して大型フェスやイベントへも多数出演。

それらの活動を通してアーティストとして人として成長した姿をまざまざと見せ、この先もっと大きなステージに立つ期待感が激しく沸騰していく最中の2026/1/7、満を辞して2nd Full Album「JUST」をリリースした。



本作「GO」はBray me 2枚目のフルアルバムの幕開けを華々しく飾る、バンドから溢れ出るエネルギーを冒頭からフルアクセルで解放し切った楽曲。

「たくさん迷って悩んできた」それは決してネガティブなワードではなく、今の時代を共に生き抜いている証の上でBray meの音楽と出会ってくれたことに

最大限の感謝とリスペクトをこめて、歌い、伝え、鳴らしあげる。

今日を生きる全ての人へ。痛みも悩みも怖れも涙も全部抱えて、そのままJUST GO!!

Bray me 「GO」 ：

読売テレビ・日本テレビ系 『にけつッ!!』 4・5月度エンディングテーマ

放送日：関西 4/7～ 関東 4/19～

http://www.ytv.co.jp/niketsu/

Bray me TOUR 2026 “JUST GO” 開催中！



Bray me アーティスト写真



2026年

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2643_1_c90e7ddd6dcc289667b50b8807a08f4c.jpg?v=202604210951 ]



チケット一般発売中!!



e+ https://eplus.jp/brayme/

ぴあ https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=D6250017

ローチケ https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=491952





2nd FULL ALBUM「JUST」好評発売・配信中！



各配信サイト：https://stlink.to/JUST_

Bray me 『JUST』 通常盤 ジャケット写真

Bray me

通常盤『JUST』(CD Only)



HMKR-10051

JAN : 4907953096479

\3,300（Tax included）

Bray me 『JUST』 限定盤 ジャケット写真

Bray me

限定盤『JUST』(CD＋DVD）

HMKR-10050

JAN : 4907953096462

\4,000（Tax included)

さらなる高みへ。ロックバンドBray me、待望の2nd FULL ALBUM「JUST」を発表。

1st FULL ALBUM「DUH」、EP「START/READY」が好調なロングセラーを続ける中、大型イベントやフェスにも続々と参加し、更なる成長と飛躍を遂げた4人の逞しき女性が放つ、珠玉のフルボリューム13曲。

先だってリリースされてすでにライブではアンセムとなっている「ARE YOU READY」「ボーダーライン」を始めとし、荒々しいバンドサウンドからなる疾走系ロックチューンから、Vo.こたにの哀愁漂う声色を堪能できるミディアムチューンまで、どこを切り取ってもリード曲と言える秀逸な新曲が全編に渡って並ぶ。冒頭から完結までリスナーの人生にそっと寄り添い続けるBray me節120%。そしてアーティストとしての大きな進化をまざまざと見せつけるロックアルバムが堂々完成した。

【収録曲】

1. GO

2. 夜明けの先に

3. One Two Three

4. ボーダーライン

5. D.S.M.

6. Carry on

7. Remember my town

8. シンガソング

9. 君の唄

10. ARE YOU READY

11. ツバメ

12. Layer

13. PLAY



＜通常盤・限定盤のCD収録曲は共通＞

【限定盤DVDには、2025年のライブの中から数曲を厳選収録】

「JUST」収録曲 タイアップ・パワープレイ一覧

「GO」

・読売テレビ・日本テレビ系『にけつッ!!』 2026年4・5月度 エンディングテーマ

「夜明けの先に」

・読売テレビ「川島・山内のマンガ沼」 2026年1月度 エンディングテーマ

・LuckyFM 2026年1月度 パワープレイ

・ｔｂｃ東北放送ラジオ イチオシパワープレイ 2026年1月度

「One Two Three」

・テレビ朝日「テラサってる？」 2026年1月クール オープニングテーマ

「ボーダーライン」

・毎日放送「かまいたちの知らんけど」 2025年8・9月度 エンディングテーマ

「Carry on」

・関西テレビ「ウラマヨ！」 2025年12月度 エンディングテーマ

・「Remember my town」

・読売テレビ・日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」 2026年1月度 エンディング曲

「シンガソング」

・関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ！」 2026年1月クール エンディング曲

「ツバメ」

・関西テレビ「ロザンのクイズの神様・超」 2024年5月度 テーマソング

「PLAY」

・関西テレビ 「千原ジュニアの座王」 2026年3月度 エンディングテーマ

・関西テレビ 「音いたち」 ヘビロテOA

Bray me History



Bray me アーティスト写真

2012年 Vo/Gtこたに Dr/Choありさを中心に静岡県にて結成。

2017年に上京。2018年4月に、長野県から上京した Gt/Choイトウアンリ、2019年7月にBa/Cho SAKKOが加入し現メンバーとなる。Vo/Gtこたにのどこか逞しさや強い芯を感じさせる独特の存在感と、ノスタルジックな憂いを帯びた歌声、"生きる事"において共感できる歌詞、幅広い音楽性と楽曲を武器に、地に足をつけた着実なスタンスで活動を重ねている。今を生きる女性4人のリアルなメッセージと媚びることのないストレートなロックサウンドで、バンドシーンの大本命へと真正面から勝負を挑む。

2021年 ワイクンネオンエンターテイメントとマネージメント契約。

2022年 2月、渋谷CLUB QUATTROにてワンマンライブ達成。同年自身の為のレーベルであり運営チーム「NottDagr」(ノットダグ)の設立を発表した。6月、mini album 「HELL-BENT」全国リリース。11月、3曲入り会場限定Single「青い炎」リリース。

2023年 3月、配信シングル「あの街の行方」4月、配信シングル「シンシア」5月、全国流通シングル「サイダー」を立て続けにリリース。そして6月に恵比寿LIQUIDROOMで主催イベントを行い、大成功を収める。

2024年1月、キャリア初のフルアルバム「DUH」をリリース。リリースから日を追うごとに話題と動員を伸ばしながら全14箇所のツアーは見事な成功を収め、ツアーファイナルとして4月に渋谷CLUB QUATTROで開催した2年ぶりのワンマンライブは大盛況にて幕を閉じた。その後6月からは「ONE MORE DUH TOUR」と称した「DUH」をさらに届けるツアーを全国9ヶ所で展開。

2025年1月、恵比寿LIQUIDROOMにて新しい主催イベント「Higher!」を開催。4月にはNew E.P.「START」&「READY」の発売と、リリースに伴った東名阪QUATTROワンマンツアー『READY TO START』を開催。大成功を収めた。その勢いのままに10月には下北沢シャングリラにて主催イベントを大盛況にて完遂させた

そして2026年1月7日、2nd Full Album「JUST」を満を辞してリリース。2月からは「JUST」を直接オーディエンスの目の前に届けるべく「Bray me TOUR 2026 ”JUST GO”」と称した全国21箇所を巡るツアーを行う。

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