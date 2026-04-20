tHE GALLERY HARAJUKU株式会社

tHE GALLERY HARAJUKUにて、4月22日(水)より、

BAKENEKO による個展「STICK TOGETHER」を開催。

【 BAKENEKO SOLO EXHIBITION " STICK TOGETHER " 】

2026年4月22日（水）米原康正が運営するtHE GALLERY HARAJUKUにて、

BAKENEKOによる個展「STICK TOGETHER」を開催いたします。

●ARTIST STATEMENT

この展示は、「人は人を必要とする」というシンプルな考えを中心にしている。作品のキャラクターたちは、集まったり、重なったり、同じ空間を共有しながら存在している。ペアのように一緒にいることもあれば、ひとりでもどこか大きな繋がりの中にいる。分かりやすく助け合っていなくても、「一緒にいること」そのものが存在を形づくっている。「Stick Together」は、僕にとって生き方であり、つくり方でもある。友達と一緒に制作して、時間やアイデアを共有する中で生まれる繋がりが、そのまま作品に表れている。それは、孤独を避けたい気持ちや、人がいないとどこか空っぽに感じてしまう感覚から来ている。この作品達における繋がりは、完璧でも整ったものでもなく、ゆるくて曖昧で、変わり続けるもの。それでも欠かせない。そういう繋がりの中で見えてくるのが、この展示の中心でもある「Stick Together」。

シンプルだけど、大事なこと。

This exhibition centers on the simple idea that people need each other.

The characters in these works exist alongside one another. They gather, overlap, and share space-sometimes dependent, like a pair or a pack, and other times alone but still part of a larger presence. They are not always helping each other in obvious ways, but their existence is defined by being together.“Stick Together” reflects a way of living as much as a way of creating. I often create alongside friends-painting, exchanging ideas, and building things in shared moments. That sense of connection carries into the work. It comes from a desire to avoid isolation, and an awareness of how empty things can feel without others. Connection in these works is not perfect or structured. It is loose, sometimes unclear, and constantly shifting. But it is essential.At its core, this exhibition is a reminder-above all-to stick together.

●BAKENEKO profile

2020年に東京でストリートアートから活動をスタート。その後アメリカへ拠点を移し、デジタルアートを中心に独自の表現で注目を集め、2021年にはシアトルで初の個展を開催。ロサンゼルスへ移って以降、フィジカルな作品制作へと展開を広げる。現在は東京を拠点に、展示やインスタレーション、ブランドとのコラボレーションなど、国内外で活動を続けている。

Beginning his artistic career in 2020, BAKENEKO first gained recognition through street art in Tokyo.He later relocated to the United States, where he developed his character-based work through digital art and held his first solo exhibition in Seattle in 2021. As his practice evolved during his time in the U.S., particularly in Los Angeles, his focus gradually shifted toward physical art, eventually leading him back to Japan.Now based in Tokyo, he continues to expand his international presence through exhibitions, collaborations, and work across both digital and physical mediums.

＜Instagram＞

https://www.instagram.com/bakeneko.bakeneko

@bakeneko.bakeneko(https://www.instagram.com/bakeneko.bakeneko)

●キュレーター米原康正より

BAKENEKOは、ただ“キャラクターを描く作家”ではない。

彼のキャラクターは、かわいらしさの輪郭をまといながら、その内側で常に「存在とは何か」「誰かとつながるとは何か」を問い続けている。

前回の個展で彼は、キャラクターという形式の中に潜む孤独や帰属の揺らぎを静かに提示した。

そして今回の展示「STICK TOGETHER」では、その視線はさらに一歩進み、「人は人を必要とする」という極めてシンプルで根源的なテーマへと向かっている。

彼の描くキャラクターたちは、助け合うわけでも、強く結びつくわけでもない。

ただ同じ空間に存在し、重なり合い、ゆるやかに関係し続ける。

その曖昧で不完全な関係そのものが、彼らの存在を形づくっている。

日米にルーツを持ち、東京とLAという異なる文化のあいだに生まれ育ちながらアイデンティティを見つめ続けてきた彼にとって、「つながり」は単なるテーマではなく、生き方そのものでもある。

街にステッカーを貼る行為から始まった彼の表現は、人と人が作品を通して出会い、関係を生む瞬間の実感とともに育ってきた。

彼のキャラクターは、明るく、ポップで、親しみやすい。

しかしその奥には、人が誰かと関わらずには存在できないという事実への静かな自覚がある。

「Stick Together」は作品のタイトルであると同時に、

BAKENEKOという作家の方法そのものでもある。

今回の展示では、その変化と深化をぜひ体感してほしい。

BAKENEKO SOLO EXHIBITION " STICK TOGETHER "

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

場所：tHE GALLERY HARAJUKU

期間：4月22日（水) ～ 4月29日（水祝）

時間：11:00～19:00

＜Reception＞

日時：4月25日（土） 18:00～21:00

場所：tHE GALLERY HARAJUKU

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

tHE GALLERY HARAJUKUとは

僕にとってのtHE GALLERY HARAJUKUとは、アーティストたちにとって絵を販売して行くという事のファーストステップになればという想いで運営しています。

毎日SNSをチェックし、ギャラリーにも足を運びながら、そこで出会った才能あるアーティストには必ず声をかけるようにしています。

その際、フォロワーの数や展示歴といった条件は一切関係ありません。

大切なのは、僕自身が「このアーティストの展示を見てみたい」と心から思えるかどうか。

それがすべての判断基準です。この場所を、僕は“ゼロイチの始まりの場所”と呼んでいます。

tHE GALLERY HARAJUKU

ーーーーーー

150-0001(#)

東京都渋谷区神宮前3丁目20-21 ベルウッド原宿1階-C

明治神宮前駅徒歩5分

WEB

http://thegallery-harajuku.com

Instagram：@the_gallery_harajuku(https://instagram.com/the_gallery_harajuku)

https://instagram.com/the_gallery_harajuku

キュレーター／米原康正

プロデューサー／米原康正

ーーーーーー