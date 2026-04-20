「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」「IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた」試合結果大会2日目 中国が1勝をあげ、グループ2の1位に

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特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会


2026年4月20日（月）、「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」で男子カテゴリーの「IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた」の2日目が開催され、グループ2の2試合が行われました。第1試合は韓国代表とウズベキスタン代表が対戦し、1-1で引き分け、第2試合はタイ代表と中国代表が対戦し、中国が1-0で1勝目をあげました。なお、本日第3試合に予定されていたオーストラリア代表対イラン代表戦は、イランが不参加の為IBSA競技規則に則り、6-0でオーストラリアの不戦勝となります。日本代表は、明日4月21日（火）19時から、オーストラリア代表と対戦します。



●大会６日目結果


「IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた」大会2日目


第1試合 韓国 1-1 ウズベキスタン


・得点者：Yeongjun Jang（韓国・背番号4）第1ピリオド19分


Ramziddin Sobirov（ウズベキスタン・背番号5）第2ピリオド6分


・試合映像：https://www.youtube.com/live/Y-kzbxQd3M8?si=ehM2HLAuuk8TxH-5




第2試合 タイ 0-1 中国


・得点者：Liang Zhong（中国・背番号7）第1ピリオド7分


・試合映像：https://www.youtube.com/live/r3hlwMJHjaY?si=EMOQEIz5Qtr-uZVG




●日本代表次戦


4月21日 (火) 19：00　日本 vs オーストラリア



※各グループの星取表と大会スケジュールは下記リリースPDFをご確認ください。


https://prtimes.jp/a/?f=d158910-43-17606eaff9c82ce484aeae04d22ea923.pdf


●大会開催概要


1.大会名：


IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）


IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた


2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた


3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp


4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）


大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）


5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）


※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分


https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/


6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会


7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル


https://www.daicel.com


8.ゴールドスポンサー：一般社団法人グランフロント大阪TMO


https://www.grandfront-osaka.jp


9.シルバースポンサー：


双日株式会社


https://www.sojitz.com/jp/


スカイライト コンサルティング株式会社


https://www.skylight.co.jp


10.カテゴリースポンサー：


株式会社アーネストワン


https://cradlegarden.jp/


アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社


https://www.axa-holdings.co.jp


ＳＭＢＣ日興証券株式会社


https://www.smbcnikko.co.jp


サントリーホールディングス株式会社


https://www.suntory.co.jp


11.協力：


加茂商事株式会社・サッカーショップKAMO／公益財団法人日本ケアフィット共育機構／株式会社トピカ／


大阪医専／全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会　青年部／ガンバ大阪／セレッソ大阪／ANAフーズ株式会社／


白馬インターナショナルクリニック／株式会社エスター


12.参加国：


男子：日本（3位）、中国（5位）、タイ（7位）、イラン（10位）、インド（11位）、韓国（17位）、ウズベキスタン（24位）、オーストラリア（32位）
女子：日本（1位）、インド（4位）、オーストラリア（12位）


※（　）内は世界ランキングです。


●参考資料


・ブラインドサッカー男子日本代表強化指定選手、スタッフ　プロフィール


https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man


・ブラインドサッカー女子日本代表強化指定選手、スタッフ　プロフィール


https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman


・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/


・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/32696-20260409_rulebook


・過去の戦績（男子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata


・過去の戦績（女子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata


・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem