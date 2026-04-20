「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」「IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた」試合結果大会2日目 中国が1勝をあげ、グループ2の1位に
2026年4月20日（月）、「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」で男子カテゴリーの「IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた」の2日目が開催され、グループ2の2試合が行われました。第1試合は韓国代表とウズベキスタン代表が対戦し、1-1で引き分け、第2試合はタイ代表と中国代表が対戦し、中国が1-0で1勝目をあげました。なお、本日第3試合に予定されていたオーストラリア代表対イラン代表戦は、イランが不参加の為IBSA競技規則に則り、6-0でオーストラリアの不戦勝となります。日本代表は、明日4月21日（火）19時から、オーストラリア代表と対戦します。
●大会６日目結果
「IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた」大会2日目
第1試合 韓国 1-1 ウズベキスタン
・得点者：Yeongjun Jang（韓国・背番号4）第1ピリオド19分
Ramziddin Sobirov（ウズベキスタン・背番号5）第2ピリオド6分
・試合映像：https://www.youtube.com/live/Y-kzbxQd3M8?si=ehM2HLAuuk8TxH-5
第2試合 タイ 0-1 中国
・得点者：Liang Zhong（中国・背番号7）第1ピリオド7分
・試合映像：https://www.youtube.com/live/r3hlwMJHjaY?si=EMOQEIz5Qtr-uZVG
●日本代表次戦
4月21日 (火) 19：00 日本 vs オーストラリア
※各グループの星取表と大会スケジュールは下記リリースPDFをご確認ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d158910-43-17606eaff9c82ce484aeae04d22ea923.pdf
●大会開催概要
1.大会名：
IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）
IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた
2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた
3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp
4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）
大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）
5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）
※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分
https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/
6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会
7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル
https://www.daicel.com
8.ゴールドスポンサー：一般社団法人グランフロント大阪TMO
https://www.grandfront-osaka.jp
9.シルバースポンサー：
双日株式会社
https://www.sojitz.com/jp/
スカイライト コンサルティング株式会社
https://www.skylight.co.jp
10.カテゴリースポンサー：
株式会社アーネストワン
https://cradlegarden.jp/
アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社
https://www.axa-holdings.co.jp
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
https://www.smbcnikko.co.jp
サントリーホールディングス株式会社
https://www.suntory.co.jp
11.協力：
加茂商事株式会社・サッカーショップKAMO／公益財団法人日本ケアフィット共育機構／株式会社トピカ／
大阪医専／全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 青年部／ガンバ大阪／セレッソ大阪／ANAフーズ株式会社／
白馬インターナショナルクリニック／株式会社エスター
12.参加国：
男子：日本（3位）、中国（5位）、タイ（7位）、イラン（10位）、インド（11位）、韓国（17位）、ウズベキスタン（24位）、オーストラリア（32位）
女子：日本（1位）、インド（4位）、オーストラリア（12位）
※（ ）内は世界ランキングです。
●参考資料
・ブラインドサッカー男子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール
https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man
・ブラインドサッカー女子日本代表強化指定選手、スタッフ プロフィール
https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman
・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/
・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/32696-20260409_rulebook
・過去の戦績（男子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata
・過去の戦績（女子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata
・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem