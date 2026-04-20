現役の映画・ドラマ衣裳デザイナーによる新ブランド「黒澤衣裳」ローンチ＆展示会

Kurosawa grandsons株式会社Model 左より是枝裕和監督、三船 史郎さん

2023年3月。

衣裳デザイナーである母・黒澤和子が倒れました。

「いつか、自由にデザインできる自分のブランドを作りたい」 母が倒れる前に話していたこの言葉を形にすべく、私たち三兄弟は凡そ3年の準備期間を費やし、衣裳デザイナーによる新しい視点のアパレルブランド「黒澤衣裳」を立ち上げます。

左より デザイナー黒澤爽（三男）、デザイナー黒澤秀之（次男）、加藤隆之（長男）

― 「映画」を着る「伝統」を着る「黒澤」を着るー

「黒澤衣裳」は映画や撮影現場を感じるもの、伝統を感じるもの、そして黒澤を感じ文字通り着られるものを展開して行きます。

店舗を持たない小さなブランドではありますが、世界的なデニムの産地・倉敷児島、盛岡の裂き織（さきおり）生地、京都の染め物工場、岩手県大槌町の刺し子。

自分たちの足で各地の工場を巡り、熟練の職人さんたちと共に、生地選びからボタンのデザイン、糸の一本に至るまで、細部にこだわりを詰め込み、Made in Japanの商品を作り上げました。

Instagram :https://www.instagram.com/kurosawacostume_official/

背守り、暴れ熨斗

その昔日本には「背守り」と言う風習がありました。

これは人の魂は背中に宿っており、着物の背中にある縫い目が『目』として忍び寄る魔を見張り、身を守ってくれると言う物です。

当時の子供の着物は小さく背中に縫い目が無かったので、魔物から子供を守る為に刺繍や飾り縫いを入れ縫い目を入れたそうです。

「暴れ熨斗」という柄は日本の古くからある縁起物の「熨斗」が束ねられた「人と人とのつながり」

という意味を含んだとても縁起の良い柄になります。そしてこの暴れ熨斗の柄は母・黒澤和子が

七五三の際に着ていた着物の柄でもあります。買って下さった皆さんへのラッキーチャームの意

味を込めて、この暴れ熨斗の刺繍を黒澤衣裳のすべての商品に施します。（コラボ商品除く）

裂き織生地

黒澤明が生前着ていた洋服の中から、擦れたり穴が開き着れなくなった物を一回細かく裂き、更にまた生地に仕立てた「裂き織生地」をジーンズの革パッチの代わりに縫い付けてあります。 黒澤を着ると言う黒澤衣裳のキャッチコピーそのままの商品。

（黒澤の生地が入った裂き織生地には数に限りがあるので限定品になります）



展示会概要

日時：

5月1日 Friends and Media day. 10:40~18:20

5月2日 Friends and Media day. 10:40~18:20

5月3日一般開放 10:40~18:20

（一回で入れる人数が限られているのでお待ちいただく可能性がございます）

入場料は無料です。

会場のフォトスポットには黒澤明の作品で実際に使用されたアイテムが展示されます。



場所：

東京都渋谷区神宮前5丁目11-13-2F（一階にCHOP COFFEEと言うお店があります）



＊会場にお越しいただいた方にはノベルティ贈呈「黒澤衣裳オリジナル一筆箋」

（数に限りがございますので無くなり次第配布終了とさせていただきます。）

＊会場が小さいので入場までお待ちいただく可能性があります事と、併せましてお待ちになっている方

がいらっしゃる場合にはお一人様入場時間を20分ほどでお願いいたします。

＊展示会の終了時間がございますので、終了時間付近にお並びの方は入れない場合がございますので、

お時間に余裕を持ちご来場下さい。

会社概要

会社名 Kurosawa grandsons株式会社

代表者 代表取締役 黒澤爽

所在地 東京都世田谷区