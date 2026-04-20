【Enjin】経営者限定コミュニティ「CLUB Enjin」の初回イベント「Age is Style」を成功裏に開催

株式会社Enjin

株式会社Enjin（本社：東京都中央区、代表取締役：本田幸大、証券コード：7370）は、2026年4月17日（金）、当社の顧客を対象とした特別コミュニティ「CLUB Enjin」の初回イベントを開催いたしました。

本イベントには、総合病院勤務の傍ら上場企業役員・著名経営者のパーソナルドクターとしても活躍される医師・三浦正樹氏をお迎えし、「年齢をどう使いこなすか」をテーマとした医学的知見に基づく特別講演を実施。定員30名のところ42名が参加する盛況となり、当日実施したアンケート（参加者42名、回収率100%）では満足度95%超を記録しました。食事と交流を楽しみながら、身体と年齢の本質的な話に耳を傾ける、充実した場となりました。



■ イベント概要

名 称：CLUB Enjin「Age is Style 年齢-10歳の肉体を手に入れる方法」

日 時：2026年4月17日（金） 11:00開始

参加人数：42名

主 催：株式会社Enjin

講 師：医師 三浦正樹氏（MIURA MASAKI）

プロフィール：順天堂大学医学部卒業。糖尿病・内分泌内科及び大学院にて代謝内分泌医学を研究。

現在も総合病院の第一線に立ち、連日多くの患者が訪れる外来を担当。新規受付を制限せざるを得ないほどの信頼を集める臨床医でありながら、上場企業役員や各界著名人のパーソナルドクターとして健康マネジメントを実践。経営という極度にストレスフルな環境下でも人が若々しく、美しく、しなやかであり続けるための身体の在り方を臨床と研究の両面から追求している。

■ 講演テーマ

今回の講演は、アンチエイジングだけではなく「年齢をどう使いこなすか」を目指す考え方を、医療と健康の両面から整理するものでした。経営という極度にストレスフルな環境のなかでも、若々しく・美しく・しなやかであり続けるための身体の在り方を、三浦医師の豊富な臨床・研究経験をもとにお伝えいただきました。質疑応答では予定時間を超えても参加者からの質問が相次ぎ、会場は終始活気に満ちた雰囲気に包まれました。

■ 参加者の声（当日アンケートより）

・高額な治療をせずとも気を付けるポイントで改善できると、改めて気付かせていただきました。

・健康と管理の重要性がよく理解できました。次回も楽しみにしています。

・身体は「固定資産」、少しの運動にも効果があると気づかされました。

・データやエビデンスに基づいたお話には説得力がありました。生活習慣は何より大事だと再認識しました。

・参加された知識・経験豊富な方々ととても楽しくお話ができました。

■ 社会貢献について

また、イベント後半では、CLUB Enjin事務局長の廣瀬より社会貢献プロジェクト「一次産業農園支援オーナープログラム」のご紹介を行いました。

会場では多くの参加者から関心・賛同の声が上がり、大きな反響をいただきました。日本の一次産業を経営者の力で支えるという本プロジェクトは、今後も参加企業を募りながら継続してまいります。

■ CLUB Enjin とは

CLUB Enjin は、上場企業である株式会社Enjinが責任をもって主宰する、顧客様限定のコミュニティです。堅苦しいセミナーではなく、美味しい食事とコーヒーを片手に、自然な会話と笑いが生まれる空間で、各界のプロフェッショナルが登壇する「大人の知的な集い」です。経営者同士の名刺交換・交流の場としても、一味違った価値を提供してまいります。



■ 今後の展開

株式会社Enjinは引き続き、経営者の皆様の知的好奇心に応える特別企画を継続的に開催してまいります。今後の開催情報は随時ご案内いたします。

【株式会社Enjinについて】

当社は「社会の役に立つインフラへ」というビジョンのもと「社会の役に立つ立派な人間を一人でも多く輩出する」をミッションに掲げ、PR事業を中心に展開しています。今回始動する「CLUB Enjin」を通じて、働く大人が身も心も健康に、そして幸せに活躍し続ける社会の実現に貢献してまいります。

■ 所在地 ：東京都中央区銀座5-13-16 ヒューリック銀座イーストビル８F

■ 代表者 ：代表取締役社長 本田 幸大

■ 証券コード ：東京証券取引所グロース市場 7370

■ ホームページ ：https://www.y-enjin.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Enjin コーポレート本部

TEL：03-4590-0808（代表）